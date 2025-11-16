V Sloveniji je s tem tednom začela veljati prepoved privezovanja psov v domačem okolju z verigo in podobnimi pripravami, ki omejujejo gibanje. V tem kontekstu ima beseda veriga za marsikoga sprva negativen prizvok, saj si jo težko predstavljamo brez kovine in okov, vendar pomeni mnogo več kot le vklenjenost. Posebnost te besede se skriva ravno v njeni dvojnosti, saj v sebi nosi tako idejo omejevanja kot povezovanja.

Beseda veriga ima v slovenskem jeziku dolgo zgodovino. V Slovenskem etimološkem slovarju izvemo, da je podedovana iz praslovanščine (iz ide. baze *Hu̯er- 'vtikati, vdevati' in 'vezati, postavljati v vrsto' ter morda 'viseti') in je v slovenščini prvič zapisana že v 16. stoletju.

Beseda veriga v slovarjih na portalu Fran.

Večstoletna prisotnost te besede v jeziku ji je omogočila bogat pomenski razvoj. SSKJ2 navaja kar sedem pomenov, od povsem konkretnega niza sklenjenih obročkastih elementov ter pogonskih in okrasnih priprav do omejevanja ali povezovanja ljudi in pojavov, hkrati pa je zelo produktivna tudi kot termin na različnih področjih, od prehranjevalne verige, verige ganglijev do izolatorske verige ipd.

Raba sega od snežnih verig, ki nas rešijo pred globo, do verig, ki označujejo sosledja ali spletke. Včasih nas verige zadržijo, drugič nas držijo skupaj, a na koncu vedno velja isto: vsaka veriga je močna le toliko, kolikor je močan njen najšibkejši člen.

***

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: Maruša Žibred.