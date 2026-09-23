Gorivo je drago, a ob četrtkih se voznikom dizla splača na bencinski servis

V času, ko so stroški mobilnosti vse pomembnejša postavka v gospodinjskih proračunih, želijo pri Shellu svojim strankam omogočiti več ugodnosti. To jesen so se tako vrnili priljubljeni Veseli četrtki, še vedno poteka velika nagradna igra za 2000 evrov brezplačnega goriva, začetek oktobra pa bo na bencinskih servisih Shell v znamenju kave za 99 centov.

Višje cene goriva občuti tako rekoč vsak, ki je odvisen od avtomobila – pri vsakodnevni poti v službo, družinskih obveznostih, poslovnih poteh ali daljših vožnjah. Zato danes ni več pomembna le cena goriva, temveč tudi, kaj voznik za svoj denar dejansko dobi.

Ob četrtkih premium dizelsko gorivo po ceni običajnega dizla.

FOTO: Shell

Na Shellu pa vozniki to jesen dobijo veliko. Vsak četrtek lahko stranke na večini servisov Shell premium gorivo Shell V-Power Diesel natočijo po ceni običajnega dizelskega goriva Shell FuelSave. Poleg tega so na vseh servisih Shell na voljo tudi dodatne ugodnosti pri izbranih izdelkih za nego vozila, prigrizkih in drugih prehrambnih izdelkih.

»Zavedamo se, da vozniki danes stroške svojih poti spremljajo zelo pozorno. Zato želimo z ugodnostmi, kot so Veseli četrtki, našim strankam ponuditi konkretno dodatno vrednost in jim hkrati omogočiti, da Shell V-Power preizkusijo po dostopnejši ceni,« pravijo pri Shellu.

30 litrov goriva je lahko vrednih precej več

Prihranek pri posameznem točenju pa ni edina priložnost. Še vedno namreč poteka velika nagradna igra Shell nagrajuje, v kateri je glavna nagrada 2.000 evrov brezplačnega goriva. Sodelujejo lahko vozniki, ki na katerem koli bencinskem servisu Shell v Sloveniji natočijo najmanj 30 litrov katerega koli goriva.

Po točenju goriva morajo le skenirati račun in izpolniti kratko spletno anketo, s tem pa se uvrstijo v žrebanje. Uporabniki premium goriva Shell V-Power se poleg glavne nagrade potegujejo še za ekskluzivne nagrade Ferrari in Shell.

FOTO: Shell

V čem se Shell V-Power razlikuje od običajnega goriva?

Ob ceni goriva se vse več voznikov sprašuje tudi, kaj pravzaprav dobijo z izbiro premium goriva. Shell V-Power predstavlja Shellovo najnaprednejšo ponudbo goriv. Njegova posebna formula aditivov je zasnovana tako, da pomaga ohranjati ključne dele sistema za gorivo čiste in zaščitene ter tako prispeva k ohranjanju zmogljivosti motorja skozi čas. Razvoj goriv in njihova kakovost sta tesno povezana tudi z dolgoletnimi Shellovimi partnerstvi v avtomobilskem in motociklističnem svetu. Shell V-Power uporabljajo ter ga priporočajo tako cenjene znamke in ekipe, kot so Scuderia Ferrari HP, BMW M in Ducati.

FOTO: Shell

Eno črno zlato za vozilo, drugo za voznika

Če je gorivo tisto, kar poganja avtomobil, je kava tisto, kar poganja marsikaterega voznika. Zato bo začetek oktobra na Shellu namenjen tudi ljubiteljem te dišeče razvade.

Ob mednarodnem dnevu kave, 1. oktobra, bodo vsi kavni napitki Shell Café na voljo po enotni ceni 0,99 evra, kava in sveže pečen rogljiček pa za 1,99 evra. Na treh lokacijah – Shell Koper Semedela, Shell Žalec in Shell Maribor Vzhod – bodo obiskovalci prejeli tudi srečko z zagotovljeno nagrado.

FOTO: Shell

Pri Shellu pravijo, da želijo enako pozornost, kot jo namenjajo kakovosti goriv, namenjati tudi ponudbi za voznike med postankom. Zato poudarek dajejo kakovostnim kavnim zrnom, vedno svežemu mleku in pripravi vsake posamezne skodelice kave. Ta je na voljo za s seboj ali za kratek predah v Shell Café kotičkih, ki jih najdemo na večini bencinskih servisov Shell po Sloveniji.

Jesen v znamenju ugodnosti

Gorivo, kava, slastne malice in prigrizki ter izdelki za nego vozil. Od premium goriva po ugodnejši ceni do možnosti za 2.000 evrov brezplačnega goriva in kave za le 0,99 evra, razlogov za postanek na Shellu to jesen ne bo manjkalo.

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