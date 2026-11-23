Ni še konec leta, pa se moramo že resno ukvarjati z letom 2027. In to iz najmanj dveh razlogov. Prvi zadeva dejstvo, da smo v trgovinah že kar nekaj časa obdani z božično novoletno ponudbo. Od okraskov za jelke. Ostalih okraskov. Daril. Pa vse do hrane. Povsod nas napadajo s praznično ali predpraznično ponudbo, v okviru katere nam skušajo prodati celo na primer meso za praznike. In to zdaj, sredi novembra. Kaj naj bi človek počel s praznično hrano, ki jo v predpraznični ponudbi kupi sredi novembra, 24., 25. ali 31. decembra, ni povsem jasno.

Drugi razlog, zakaj se moramo že danes ukvarjati z letom 2027, pa je bistveno bolj resen. Zadeva namreč proračun naše države za leto 2027. Iz predloga proračuna izhaja resno krčenje socialne države. Oziroma sredstev za socialne transferje. Manj bo denarja za tako rekoč vse. Za vrtce. Za starševska nadomestila. Za štipendije. Za otroške dodatke. Za invalide. Za brezposelne. Za dolgotrajno oskrbo.

Bomo pustili, da z nami ravnajo kot s stvarmi brez lastne volje in pameti? Ali bomo ubrali drugo pot? Celo kolumno Vesne V. Godina najdete na Onaplus.si.