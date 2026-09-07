Vesna Godina: Zato je vladno darilo prvošolcem strel v koleno

Vlada je ob začetku šolskega leta prvošolcem namenila slovensko zastavico in izvod Ustave Republike Slovenije, ustavo pa so prejeli tudi dijaki prvih letnikov srednjih šol. Simbolna gesta, s katero želijo mladim približati vrednote države in skupnosti. »S tem dejanjem sta se nova slovenska vlada in njen minister za šolstvo Rončević ustrelila v koleno. In to večkrat,« piše dr. Vesna V. Godina. Med drugim opozarja na protislovje med ministrovim zavzemanjem za ideološko nevtralno šolo in njegovimi besedami, da je naloga šole tudi »oblikovanje vrednot«.

Godina se sprašuje tudi, kakšen smisel ima podarjanje ustave prvošolcem, ki je še ne morejo brati in razumeti, ter ali bi se morala država namesto simbolnih gest bolj posvetiti opismenjevanju mladih. Ob tem poudarja, da bi bilo poznavanje ustave za državljane zelo koristno – a meni, da pot do tega ne vodi prek zastavic in politične simbolike.

Celotno kolumno dr. Vesne V. Godina preberite na Onaplus.si.