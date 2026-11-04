Vesna Milek in Irena Štaudohar: Danes bi rekli, da je to toksičen moški

Kaj pomeni biti vidna, ko družba ženskam z leti vse pogosteje odmerja prostor v ozadju? Novinarki in pisateljici Vesna Milek in Irena Štaudohar v intervjuju za Onoplus razmišljata o ženskosti in pogumu, da živimo po svoje.

»Ne sprejemam nevidnosti,« pravi Vesna Milek. Odprtost za srečanja, nasmehe in poglede je zanjo izraz življenjske energije, ki ni vezana na leta. Irena Štaudohar pa poudarja: »Predvsem se mi zdi pomembno, da ženske ne postanemo nevidne sami sebi, ne le moškemu pogledu.«

Svoboda se kaže tudi v vsakdanjih odločitvah: kako se obleči, koga ljubiti in katerim pričakovanjem se upreti. Včasih pa urejena obleka ali rdeča šminka dobita globlji pomen. Sredi vojne in pomanjkanja lahko postaneta izraz upora in ohranjanja dostojanstva. »To je tudi način, da se boriš za normalnost,« pravi Irena Štaudohar. Katero potovanje je Vesno Milek za vedno spremenilo, zakaj so najbolj usodne literarne moške ustvarile pisateljice in koliko svobode si danes sploh lahko privoščimo? Celoten intervju preberite na Onaplus.si.