Vesna V. Godina: Svet univerze je v veliki meri svet intelektualnega blefiranja

Po skoraj 45 letih profesorskega dela dr. Vesna V. Godina ob upokojitvi občuti predvsem osvoboditev. »Ob misli, da bi morala zdaj stati v predavalnici, se počutim dobro. Osvobojeno,« pove v intervjuju za Onoplus. Dneve na svojem otoku namenja plavanju in pisanju.

Delo s študenti ji je bilo v veliko veselje, poudarja. Z navdušenjem je spremljala, kako razvijajo pronicljivost in kritično mišljenje. Precej drugače opisuje univerzitetno okolje, ki ga je zapustila. Govori o birokratizaciji, slabih odnosih in osebnih koristih, ki po njenih izkušnjah prepogosto prevladajo nad znanjem.

Kritična je tudi do smeri, v katero se razvija izobraževanje. »Šolski sistem nagrajuje učinek, ne znanja,« opozarja. Toda spremembe po njenem ne morejo ostati zgolj pri šolskih vratih: »Treba je spremeniti družbo, da se bo lahko spremenil izobraževalni sistem.« Kako so se v desetletjih spremenili študenti, zakaj govori o »dobljeni veliki bitki« in kaj bi moralo znova postati temeljna družbena vrednota? Več preberite v intervjuju na Onaplus.si.