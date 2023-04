Veteran soula izdal album pri triinosemdesetih

Veliko glasbenikov ustvarja do pozne starosti, zdaj se jim je pridružil tudi legendarni Smokey Robinson. Po skoraj dobrem desetletju je pri 83 letih izdal nov album z naslovom Gasms, kar nedvoumno asociira na orgazem. Očitno mu je še vedno pri srcu senzualnost, čeprav zatrjuje, da je več vrst orgazma oziroma je lahko povezan z različnimi čuti in razpoloženji.

Kot je poudaril ob izidu albuma, je med drugim želel opozoriti na to, da tudi pri starejših seksualnost ni in ne sme biti tabu. »Groza me je, ko slišim šestdesetletnike, da so užitki v postelji zanje preteklost. Zdaj živimo v novem obdobju, ko so leta postala povsem nepomembna, sam se počutim, kot da jih imam petdeset,« je dejal pevec in dodal, da se ne glede na starost nikoli ne bo sprijaznil s tem, da bi ga obravnavali kot starca.

Da se bo posvetil glasbi, je bila pravzaprav njegova usoda, saj je v Detroitu živel v soseski, kjer sta bili med njegovimi sosedami Aretha Franklin in Diana Ross. Robinsonova glasbena kariera se je začela v 50. letih, leta 1959 je skupaj s prijatelji ustanovil legendarno glasbeno založbo Motown. V začetku je pisal predvsem skladbe za druge izvajalce, je avtor kopice uspešnic, kot trdi, je napisal več kot štiri tisoč skladb, številne so se uvrstile na vrh glasbenih lestvic.

Že prvi album zelo uspešen

Najprej je nastopal s svojo skupino The Miracles, sledila je solo kariera, že prvi samostojni album Smokey je bil zelo uspešen, sledila je vrsta albumov in singlov, s katerimi se je v zgodovino glasbe zapisal kot eden najboljših izvajalcev soula. Kot se spominja, so bili včasih koncerti segregirani – prizorišče je bilo sicer skupno, vendar so belopolti poslušalci sedeli na eni strani dvorane, temnopolti pa na drugi.

To se je kmalu spremenilo, seveda tudi po zaslugi Martina Luthra Kinga, prav njegov obisk v studiu založbe Motown je ostal Robinsonu najbolj v spominu. »Kar vstopil je in najavil, da bi rad v našem studiu posnel svoj slavni govor I have a dream, saj je po njegovem prepričanju prav naša glasba zbliževala ljudi vseh ras.«

Med drugim sta najprej on in pozneje še njegova skupina The Miracles dobila zvezdo na pločniku slavnih v Hollywoodu, prejel je Gershwinovo nagrado, pred štirimi leti so ga umestili v dvorano slavnih rhythm & bluesa v rodnem Detroitu.

Občasno se je še pojavljal v javnosti in priložnostno nastopil, vendar pravzaprav nihče več ni pričakoval novega albuma, še zlasti zato ne, ker je imel dolgo težave z odvisnostjo od drog. Kot zatrjuje, je to obdobje za njim, zaprisežen vegetarijanec stavi na transcendentalno meditacijo, ki ga ohranja vitalnega, album Gasms pa po njegovem zatrjevanju nikakor ne bo zadnji.