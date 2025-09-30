  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Viberate: glasbena analitika za profesionalce

    Glasbena industrija je v zadnjem desetletju doživela popolno preobrazbo. Glasbene platforme danes narekujejo, kako poslušalci odkrivajo in spremljajo glasbo.
    FOTO: Spartan Agency
    Galerija
    FOTO: Spartan Agency
    Promo Delo
    30. 9. 2025 | 12:48
    30. 9. 2025 | 12:48
    6:52
    A+A-

    Čeprav omogočajo nastop pred globalnim občinstvom, prinašajo tudi izjemno konkurenco. Ob na tisoče novih skladbah, ki vsak dan prispejo na pretočne platforme, je pozornost občinstva težko pridobiti.

    Za menedžerje, A&R agente in organizatorje dogodkov golo zanašanje na občutek ni več dovolj. Ključne poslovne odločitve – od promocije in turnej do izbire novih izvajalcev – morajo temeljiti na preverjenih podatkih. Tu stopi v ospredje glasbena analitika, ki števila pretvori v jasne usmeritve.

    Pomen glasbene analitike

    Vsak dan je na pretočne storitve naloženih več kot 120.000 skladb. Brez analitičnih orodij se ob taki poplavi podatkov lahko marsikaj izgubi. Orodja za glasbeno analitiko zbirajo podatke iz Spotifyja, YouTuba, TikToka in drugih kanalov ter jih prikažejo v obliki uporabnih poročil.

    Takšni vpogledi omogočajo:

    • hitro prepoznavanje talentov,
    • natančno določanje trgov z največjo angažiranostjo,
    • učinkovito razporejanje proračunov,
    • načrtovanje turnej na območjih z največjim potencialom.

     

    V nasičeni industriji so podatki odločilno orodje za uspeh.

    Viberate kot partner industrije

    Viberate je med vodilnimi ponudniki glasbene analitike. Platforma združuje podatke iz različnih virov v enoten vmesnik in omogoča:

    • spremljanje izvajalcev na Spotifyju, YouTubu in TikToku,
    • analizo vpliva seznamov predvajanj,
    • primerjavo izvajalcev po različnih kazalnikih,
    • demografske vpoglede v občinstvo.

     

    Ker pokriva tako odkrivanje kot spremljanje in načrtovanje kampanj, je primerna za velike založbe in samostojne ustvarjalce.

    Odkrivanje in spremljanje izvajalcev

    Naloga A&R agentov in menedžerjev je prepoznati nove obetavne glasbenike. Viberate to omogoča z naprednimi filtri, ki razvrščajo izvajalce po žanrih in uspešnosti. Tako je mogoče pravočasno zaznati imena tik pred prebojem.

    Ekipe izvajalcev imajo na voljo tedenska poročila o poslušanosti, angažiranosti in pretočnih rezultatih, ki olajšajo odločanje o nadaljnjih korakih.

    Občinstvo in marketinške kampanje

    Za uspešno promocijo je potrebno natančno poznavanje oboževalcev. Viberate ponuja demografske podatke po starosti, spolu in lokaciji, kar omogoča:

    • ciljne oglaševalske kampanje,
    • načrtovanje koncertov v mestih z največ zanimanja,
    • pravočasno objavo novih izdaj na ključnih trgih.

     

    Spremljanje seznamov predvajanj je še ena ključna funkcionalnost. Platforma pokaže, kateri seznami prinašajo največ poslušanj, in s tem omogoča boljše strategije za Spotify. V tem smislu Viberate deluje kot napreden analizator seznamov predvajanj.

    Spotify kot osrednja platforma

    Spotify ostaja ena izmed najpomembnejših storitev za glasbeno kariero. Viberate ponuja vpogled v:

    • uvrstitve skladb na uredniške in uporabniške sezname predvajanj,
    • trge z največjim dosegom,
    • dolgoročne trende poslušalcev.

     

    Tako lahko izvajalci in ekipe usmerijo prizadevanja tja, kjer so rezultati najboljši – od predstavitev do promocijskih aktivnosti.

    Cenovni modeli

    Prednost Viberata je tudi dostopnost. Paket Premium za 19,90 EUR na mesec (obračun letno) vključuje grafe, demografske vpoglede, podatke o seznamih predvajanj in primerjalna orodja. Paket Unlimited za 39,90 EUR na mesec (obračun letno) omogoča neomejeno spremljanje izvajalcev ter skladb in vključuje prednostno podporo.

    Tako je visoka raven analitike dosegljiva tako posameznikom kot velikim ekipam.

    Kaj ločuje Viberate od drugih

    Večina orodij ponuja le delne informacije, Viberate pa združuje pretočne številke, družbena omrežja in sezname predvajanj v enotno celoto.

    Med glavnimi prednostmi so:

    • primerjava izvajalcev glede na rast in občinstvo,
    • enostaven izvoz poročil v PDF ali CSV,
    • spremljanje sprememb v obnašanju občinstva skozi čas.

     

    Portal Music Analytics Tools redno navaja Viberate kot eno najboljših rešitev za glasbene strokovnjake.

    Pogled širše od Spotifyja

    Viberate ponuja še:

    • analizo video uspešnosti na YouTubu,
    • podatke o viralnih trendih na TikToku,
    • radio monitoring analitiko za pregled predvajanj na globalnih radijskih postajah.

     

    Tako uporabniki dobijo celovit vpogled v prisotnost izvajalcev na več kanalih.

    Pogled v prihodnost

    Ker digitalna poraba glasbe raste, bodo podatki igrali vedno pomembnejšo vlogo. Viberate omogoča, da menedžerji, A&R agenti in samostojni glasbeniki sprejemajo odločitve na podlagi preverjenih analiz.

    S pomočjo Spotify podatkov in večkanalnih vpogledov lahko strokovnjaki:

    • prej prepoznajo nadarjene izvajalce,
    • učinkoviteje uporabijo sredstva,
    • gradijo trdnejše vezi z občinstvom.

     

    Podatkovno podprte odločitve so dolgoročno zanesljivejše od tistih, ki temeljijo zgolj na intuiciji.

    Zaključek

    Potreba po natančni analitiki v glasbi hitro raste. Viberate odgovarja z jasnimi, dostopnimi in uporabnimi orodji, ki pokrivajo Spotify, sezname predvajanj in družbena omrežja. Postal je zanesljiv partner tako samostojnim ustvarjalcem kot večjim glasbenim ekipam.

    Od Spotify vpogledov do večkanalnih analiz – Viberate strokovnjakom ponuja orodja za spreminjanje negotovosti v strateške odločitve. V okolju, kjer konkurenca raste, so podatki temelj trajnostnega uspeha.

    Naročnik oglasne vsebine je Spartan Agency

    Novice  |  Svet
    Obveščevalna služba

    »Morda smo že v vojni z Rusijo«

    Nekdanja generalna direktorica MI5 opozarja, da je Zahod zaradi kibernetskih napadov in prikritih operacij Moskve morda že v vojni z Rusijo.
    29. 9. 2025 | 08:29
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Delov poslovni center – Izvozniki

    V Beogradu zgradili tovarno, v Ljubljani v tem času le zasadili prvo lopato

    Kakšne ovire morajo premagati slovenski izvozniki, da na tujih trgih prehitijo konkurenco?
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Vprašanje, ali bosta Mercedes in Audi še proizvajala avtomobile

    Janez Škrabec, Anžej Olaj in Matjaž Čemažar so govorili o turbulentnih razmerah po svetu in iskali priložnosti za slovenske izvoznike.
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Raziskava

    Koliko stanejo pivo, kava in kosilo v Ljubljani – koliko pa pri naših sosedih?

    Pivo je za Ljubljančane bistveno bolj dostopno kot obedovanje ali kava.
    29. 9. 2025 | 14:19
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

    Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Šport

    Slovenski športniki so obupani! Kje ste navijači?

    Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

    Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Že v bližnji prihodnosti bomo priča spopadu umetnih inteligenc«

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kriptosredstva

    Licence pomenijo večjo varnost za vlagatelje

    S kriptosredstvi bodo v Iliriki, ki je prva v Sloveniji pridobila licenco za to, začeli trgovati v prvi polovici oktobra.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Zasebni dolg prepoznan v cikličnih in volatilnih panogah

    Ponekod je že med najpomembnejšimi načini financiranja podjetij, pri nas se še uveljavlja.
    Milka Bizovičar 30. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Na voljo imamo le še 25 let, vemo, kako je v Evropi

    Zeleni prehod ni le tehnološki izziv, saj visoki stroški in dolgotrajno pridobivanje dovoljenj postavljajo prihodnost industrije pred resno preizkušnjo.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Vprašanje, ali bosta Mercedes in Audi še proizvajala avtomobile

    Janez Škrabec, Anžej Olaj in Matjaž Čemažar so govorili o turbulentnih razmerah po svetu in iskali priložnosti za slovenske izvoznike.
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več

    Več iz teme

    glasbena analitikaglasbeni izvajalciViberate
    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Po sporni raciji na Peršmanovi vodja operacije premeščen

    Vodjo racije na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji so po notranji preiskavi začasno premestili.
    30. 9. 2025 | 13:19
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (30. 9.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 30. 9. 2025 | 12:43
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nick Woltemade

    Rummenigge se je obregnil ob idiote v Newcastlu

    Član uprave münchenskega Bayerna Karl-Heinz Rummenigge je komentiral prestop Nicka Woltemadeja v Newcastle in Stuttgartu 'čestital', da je našel kupca.
    Tim Erman 30. 9. 2025 | 12:29
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Male sončne elektrarne

    Dobavitelj SunConstract ukinja sistem net meteringa

    Dobavitelj električne energije je vložil 3,3 milijona evrov težko tožbo proti državi.
    Sergej Murko 30. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Načrt miru je poln smrtonosnih pasti – za prebivalce Gaze

    Tudi, če bo načrt vsaj delno uspešen, se genocid v Gazi ne bo končal. Le nadaljeval se bo z drugimi sredstvi.
    Boštjan Videmšek 30. 9. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nick Woltemade

    Rummenigge se je obregnil ob idiote v Newcastlu

    Član uprave münchenskega Bayerna Karl-Heinz Rummenigge je komentiral prestop Nicka Woltemadeja v Newcastle in Stuttgartu 'čestital', da je našel kupca.
    Tim Erman 30. 9. 2025 | 12:29
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Male sončne elektrarne

    Dobavitelj SunConstract ukinja sistem net meteringa

    Dobavitelj električne energije je vložil 3,3 milijona evrov težko tožbo proti državi.
    Sergej Murko 30. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Načrt miru je poln smrtonosnih pasti – za prebivalce Gaze

    Tudi, če bo načrt vsaj delno uspešen, se genocid v Gazi ne bo končal. Le nadaljeval se bo z drugimi sredstvi.
    Boštjan Videmšek 30. 9. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Sanjate o novem domu? To morate vedeti

    Dom ni le prostor, kjer živimo. Je prostor, kjer se počutimo varne, gradimo odnose in ustvarjamo prihodnost.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

    HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    AVTOMOBILIZEM

    Večno vprašanje: kakšne so koristi dobrega hibrida?

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

    Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 14:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PREZRAČEVANJE

    Kolikokrat dnevno lahko odpremo okna?

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Samozavest

    Brezplačni priročnik: Povečajte svojo samozavest s tehnikami NLP

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    VIDEO: Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

    V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 11:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Tri najpogostejše zdravstvene težave, na katere moramo biti posebej pozorni

    Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Telemach s tretjo generacijo naprav: umetna inteligenca v ospredju

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prijave so odprte: tudi letos izbirajo mlade talente

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Za prste obliznit: kosilo v nekaj minutah

    Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Vsaka ura zastoja za podjetje lahko pomeni več tisoč evrov izgube«

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

    Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kakšna je finančna varnost ob nezgodi?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo