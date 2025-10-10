Victoria Beckham: od pretirane porabe za rože do motnje hranjenja

Dve leti po dokumentarcu Davida Beckhama je Netflix v svoje življenje spustila tudi njegova žena Victoria Beckham. V tridelnem dokumentarcu je 51-letna nekdanja članica najbolj popularne dekliške skupine na svetu Spice Girls in modna podjetnica povedala svojo zgodbo.

Odkrito govori o svoji motnji hranjenja in o tem, kako je zaradi nje postala »dobra v laganju«, o družinskem življenju, težavah s preobrazbo, pritiskih, samozavesti, o njej govorijo tudi njeni prijatelji Eva Longoria, Anna Wintour in Donatella Versace, Tom Ford.

Dokumentarec, ki ga je režirala Nadia Hallgren (tudi avtorica dokumentarca o Michelle Obama Becoming), tako ponuja intimni vpogled v »njeno večplastno življenje in kariero«, piše v reklami Netflixa.

Serija sledi Victorijini zgodbi od izjemnega uspeha s Spice Girls, iskanju sebe, pregradah in oklepih, s katerimi se je obdala. Recimo, zakaj se nikoli ne smeji. »V trenutku, ko vidim kamero, se spremenim. Ko se nasmehnem, se nasmehnem z leve, ker če se nasmehnem z desne, sem videti slabo.«

Seveda je v ospredju tudi njen zakon z nogometno legendo. Ko propade njena solo kariera, namreč postane znana predvsem kot partnerica Davida Beckhama in pri tem izgubi svojo identiteto. Prav zaradi medijskih kritik in nenehnega pritiska po popolnosti je imela velike težave s svojim telesom.

V ospredju dokumentarca je njen trud, da bi se uveljavila v neusmiljenem svetu visoke mode. Pri tem prizna, da so njene začetne poslovne odločitve vključevale drage in napačne investicije. Osrednji del serije so Victorijine priprave na njeno doslej najambicioznejšo modno revijo na pariškem tednu mode.

Z režiserko se prvič srečata avgusta 2024, le nekaj tednov pred septembrsko revijo. »Velik del tega filma je sneman v trenutku,« je povedala režiserka. Rezultat? Portret ženske, ki se je v javnosti nenehno preoblikovala.

A britanski mediji se ne strinjajo s premiso filma. Dokumentarec je bil zlata priložnost, da se VB pokaže v njeni najboljši luči, namesto tega pa smo dobili tri ure klišejev.

»Skrbno sestavljen, a izjemno dolgočasen portret«, so zapisal pri Guardianu. Pri Independentu pa: »Odločenost nekdanje pop zvezde, da uspe, zakriva obupno potrebo po všečnosti.« Vogue je sicer pohvalil njeno sposobnost, da je skozi desetletja oblikovala javno podobo, vendar opozarja, da serija ne ponuja globljega vpogleda v njeno osebnost.

Bolj rumeni mediji pa so bili fascinirani nad njeno ekstravagantno porabo, ko je samo za pisarniške rastline porabila 70.000 funtov (80.000 evrov) na leto – nato pa je nekomu plačevala še 15.000 funtov na leto, da jih je redno zalival. A pretirana poraba naj bi bila danes del njenega preteklega življenja.