Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Mag. Kristina Mikek, dr. med., spec. oftalmologije

Laserska operacija dioptrije ni odločitev za danes ali jutri, temveč za desetletja, ki so pred vami. Ko je dioptrija stabilna, so rezultati predvidljivi in dolgoročni. Sodobne, minimalno invazivne metode, kot je laserska operacija dioptrij SMILE, omogočajo hitro okrevanje in predvidljivo korekcijo vidne ostrine. Ključno vprašanje zato ni, ali poseg deluje, temveč kdaj je pravi trenutek zanj.

FOTO: Morela okulisti

Stabilnost dioptrije kot prvi pogoj za odločitev

Najpomembnejše merilo pri odločitvi za lasersko operacijo ni starost sama po sebi, temveč stabilnost dioptrije. V otroštvu in najstniških letih se oko še razvija, očesno zrklo raste, zato je to obdobje, ko se dioptrija pogosto spreminja. Pri večini se naraščanje dioptrije ustavi v zgodnjih dvajsetih letih. Ko se dioptrija vsaj leto dni bistveno ne spremeni, lahko govorimo o stabilni dioptriji.

To je trenutek, ko postane laserska korekcija smiselna. Če poseg opravimo prezgodaj, ko se dioptrija še spreminja, obstaja večja verjetnost, da se bo vid v prihodnosti spet poslabšal. Seveda s predoperativnim pregledom izključimo še druge dejavnike, ki lahko neugodno vplivajo na končni rezultat korekcije vidne ostrine. Kako poteka ocena primernosti za poseg, sem podrobneje opisala v članku Kako ocenim primernost za SMILE operacijo dioptrije.

Stabilnost dioptrije je torej bistveni kriterij, ki omogoča dolgoročno predvidljivost rezultata.

Zakaj so zgodnja dvajseta najboljši čas za lasersko operacijo

FOTO: Morela okulisti

Zgodnja dvajseta leta so pogosto prelomnica: dioptrija se ustali, življenje pa pospeši. To je čas odločitev, gibanja, novih izkušenj. Študij, prva zaposlitev, športne dejavnosti, potovanja, vse zahteva jasen in zanesljiv vid. Kadar ga omejujeta kratkovidnost ali astigmatizem, postanejo očala in kontaktne leče stalni spremljevalec, ki ga v tem obdobju še posebej občutimo. Odločitev za lasersko operacijo pri 22 ali 25 letih pomeni nekaj zelo konkretnega: več desetletij življenja brez odvisnosti od očal ali kontaktnih leč. Ne gre le za estetsko vprašanje, temveč za praktičnost in svobodo v vsakdanjih situacijah, od jutranjega vstajanja brez iskanja očal do bolj sproščenega udejstvovanja pri rekreativnem športu ali službenih obveznostih.

Seveda to ne pomeni, da je poseg primeren za vsakogar v teh letih. A kadar so izpolnjeni strokovni kriteriji, je to praviloma obdobje, ko z eno odločitvijo pridobimo najbolj dolgoročno odličen vid in občutek večje svobode pri mnogih vsakodnevnih aktivnostih.

Časovna perspektiva in starostna daljnovidnost

Pri razmišljanju o »pravem času« za lasersko operacijo dioptrije je pomembno razumeti še eno dejstvo: po 40. letu se začne postopno pojavljati starostna daljnovidnost (presbiopija). Gre za naraven proces, pri katerem zaradi starostno pogojenega zmanjševanja prožnosti očesne leče postopno začnemo izgubljati vidno ostrino na bližino. Starostna daljnovidnost prej ali slej ujame vse, neodvisno od laserske operacije dioptrije v mladosti. Posledica je, da so sčasoma potrebna očala za branje.

Laserska korekcija vida ne ustavi staranja očesa in ne prepreči kasnejših sprememb, povezanih z leti. Omogoči pa dolgoročno stabilen vid na daljavo v obdobju, ko ga najbolj potrebujemo. Odločitev v zgodnjih dvajsetih letih lahko pomeni približno trideset let neodvisnosti od očal. O tem, kako se potrebe po korekciji spreminjajo skozi življenje, sem pisala tudi v članku Tri življenjska obdobja, ko največ pridobimo z operacijo dioptrije.

Sodobna tehnologija: minimalen poseg, dolgoročno stabilni rezultati

FOTO: Morela okulisti

Pomemben del današnje odločitve je tudi tehnološki napredek. SMILE (Small Incision Lenticule Extraction) je ena najsodobnejših metod laserske odprave dioptrije. Poseg poteka skozi majhen, približno dvomilimetrski rez v roženici, brez oblikovanja poklopca. Zaradi minimalne invazivnosti je okrevanje praviloma hitro, nelagodja po posegu pa praktično ni.

Tehnologija omogoča natančno preoblikovanje roženice in dolgoročno stabilne rezultate. Podrobneje o tem posegu lahko preberete v zapisu Kako izvedemo SMILE lasersko operacijo dioptrije.

Kljub temu nobena metoda ni univerzalna rešitev. Izbira tehnike je vedno individualna in odvisna od dioptrije, debeline roženice, oblike očesa in življenjskega sloga posameznika. Primerjavo med metodami sem predstavila v članku SMILE ali Femto LASIK operacija dioptrije.

Odločitev, ki jo merimo v letih

Ko razmišljamo o laserski operaciji dioptrije, jo pogosto presojamo skozi številke, kot so dioptrija, odstotki uspešnosti, tehnične podrobnosti. A v resnici gre za odločitev, ki jo merimo v letih. Koliko jutranjih prebujanj brez iskanja očal? Koliko športnih aktivnosti brez skrbi za kontaktne leče? Koliko potovanj brez dodatne prtljage?

Pravi čas za operacijo ni nujno prvi možni, prav tako ne »nekega dne«. Je trenutek, ko je dioptrija stabilna, oko zdravo in pričakovanja realna. Ko se strokovna presoja ujame z vašim življenjskim obdobjem, lahko ena sama odločitev pomeni jasen pogled in oster vid za naslednjih 30 let.

In prav v tem je največja vrednost laserske operacije dioptrije.

Naročnik oglasne vsebine je Očesni center Morela