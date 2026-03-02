  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

    Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
    FOTO: Morela okulisti
    Galerija
    FOTO: Morela okulisti
    Promo Delo
    2. 3. 2026 | 15:14
    6:35
    A+A-

    Mag. Kristina Mikek, dr. med., spec. oftalmologije

    Laserska operacija dioptrije ni odločitev za danes ali jutri, temveč za desetletja, ki so pred vami. Ko je dioptrija stabilna, so rezultati predvidljivi in dolgoročni. Sodobne, minimalno invazivne metode, kot je laserska operacija dioptrij SMILE, omogočajo hitro okrevanje in predvidljivo korekcijo vidne ostrine. Ključno vprašanje zato ni, ali poseg deluje, temveč kdaj je pravi trenutek zanj.

    FOTO: Morela okulisti
    FOTO: Morela okulisti

    Stabilnost dioptrije kot prvi pogoj za odločitev

    Najpomembnejše merilo pri odločitvi za lasersko operacijo ni starost sama po sebi, temveč stabilnost dioptrije. V otroštvu in najstniških letih se oko še razvija, očesno zrklo raste, zato je to obdobje, ko se dioptrija pogosto spreminja. Pri večini se naraščanje dioptrije ustavi v zgodnjih dvajsetih letih. Ko se dioptrija vsaj leto dni bistveno ne spremeni, lahko govorimo o stabilni dioptriji.

    To je trenutek, ko postane laserska korekcija smiselna. Če poseg opravimo prezgodaj, ko se dioptrija še spreminja, obstaja večja verjetnost, da se bo vid v prihodnosti spet poslabšal. Seveda s predoperativnim pregledom izključimo še druge dejavnike, ki lahko neugodno vplivajo na končni rezultat korekcije vidne ostrine. Kako poteka ocena primernosti za poseg, sem podrobneje opisala v članku Kako ocenim primernost za SMILE operacijo dioptrije.

    Stabilnost dioptrije je torej bistveni kriterij, ki omogoča dolgoročno predvidljivost rezultata.

    Zakaj so zgodnja dvajseta najboljši čas za lasersko operacijo

    FOTO: Morela okulisti
    FOTO: Morela okulisti

    Zgodnja dvajseta leta so pogosto prelomnica: dioptrija se ustali, življenje pa pospeši. To je čas odločitev, gibanja, novih izkušenj. Študij, prva zaposlitev, športne dejavnosti, potovanja, vse zahteva jasen in zanesljiv vid. Kadar ga omejujeta kratkovidnost ali astigmatizem, postanejo očala in kontaktne leče stalni spremljevalec, ki ga v tem obdobju še posebej občutimo. Odločitev za lasersko operacijo pri 22 ali 25 letih pomeni nekaj zelo konkretnega: več desetletij življenja brez odvisnosti od očal ali kontaktnih leč. Ne gre le za estetsko vprašanje, temveč za praktičnost in svobodo v vsakdanjih situacijah, od jutranjega vstajanja brez iskanja očal do bolj sproščenega udejstvovanja pri rekreativnem športu ali službenih obveznostih.

    Seveda to ne pomeni, da je poseg primeren za vsakogar v teh letih. A kadar so izpolnjeni strokovni kriteriji, je to praviloma obdobje, ko z eno odločitvijo pridobimo najbolj dolgoročno odličen vid in občutek večje svobode pri mnogih vsakodnevnih aktivnostih.

    Časovna perspektiva in starostna daljnovidnost

    Pri razmišljanju o »pravem času« za lasersko operacijo dioptrije je pomembno razumeti še eno dejstvo: po 40. letu se začne postopno pojavljati starostna daljnovidnost (presbiopija). Gre za naraven proces, pri katerem zaradi starostno pogojenega zmanjševanja prožnosti očesne leče postopno začnemo izgubljati vidno ostrino na bližino. Starostna daljnovidnost prej ali slej ujame vse, neodvisno od laserske operacije dioptrije v mladosti. Posledica je, da so sčasoma potrebna očala za branje.

    Laserska korekcija vida ne ustavi staranja očesa in ne prepreči kasnejših sprememb, povezanih z leti. Omogoči pa dolgoročno stabilen vid na daljavo v obdobju, ko ga najbolj potrebujemo. Odločitev v zgodnjih dvajsetih letih lahko pomeni približno trideset let neodvisnosti od očal. O tem, kako se potrebe po korekciji spreminjajo skozi življenje, sem pisala tudi v članku Tri življenjska obdobja, ko največ pridobimo z operacijo dioptrije.

    Sodobna tehnologija: minimalen poseg, dolgoročno stabilni rezultati

    FOTO: Morela okulisti
    FOTO: Morela okulisti

    Pomemben del današnje odločitve je tudi tehnološki napredek. SMILE (Small Incision Lenticule Extraction) je ena najsodobnejših metod laserske odprave dioptrije. Poseg poteka skozi majhen, približno dvomilimetrski rez v roženici, brez oblikovanja poklopca. Zaradi minimalne invazivnosti je okrevanje praviloma hitro, nelagodja po posegu pa praktično ni.

    Tehnologija omogoča natančno preoblikovanje roženice in dolgoročno stabilne rezultate. Podrobneje o tem posegu lahko preberete v zapisu Kako izvedemo SMILE lasersko operacijo dioptrije.

    Kljub temu nobena metoda ni univerzalna rešitev. Izbira tehnike je vedno individualna in odvisna od dioptrije, debeline roženice, oblike očesa in življenjskega sloga posameznika. Primerjavo med metodami sem predstavila v članku SMILE ali Femto LASIK operacija dioptrije.

    Odločitev, ki jo merimo v letih

    Ko razmišljamo o laserski operaciji dioptrije, jo pogosto presojamo skozi številke, kot so dioptrija, odstotki uspešnosti, tehnične podrobnosti. A v resnici gre za odločitev, ki jo merimo v letih. Koliko jutranjih prebujanj brez iskanja očal? Koliko športnih aktivnosti brez skrbi za kontaktne leče? Koliko potovanj brez dodatne prtljage?

    Pravi čas za operacijo ni nujno prvi možni, prav tako ne »nekega dne«. Je trenutek, ko je dioptrija stabilna, oko zdravo in pričakovanja realna. Ko se strokovna presoja ujame z vašim življenjskim obdobjem, lahko ena sama odločitev pomeni jasen pogled in oster vid za naslednjih 30 let.

    In prav v tem je največja vrednost laserske operacije dioptrije.

    www.morela.si

    Naročnik oglasne vsebine je Očesni center Morela

    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

    Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako operacija dioptrije spremeni življenje

    Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    Prvo teroristično dejanje v ZDA po napadu na Iran?

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    1. 3. 2026 | 05:23
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

         V živo: Z letališča v Dubaju naj bi danes vzpostavili omejeno število letov

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    2. 3. 2026 | 06:41
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Napad na Iran

    »​Letalo se je po nekaj krogih vrnilo na letališče, tam smo preživeli noč«

    V Dubaju je ujetih okoli 200 Slovencev. Vsa nenujna turistična potovanja na Bližnji vzhod odsvetujejo, zaostrili so tudi nasvete za bližnje države.
    Simona Bandur 1. 3. 2026 | 16:28
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prva dama brez stika z resničnostjo

    Zakaj njen nastop buri duhove? Govorila bo o miru v času, ko je Trump napadel Iran
    1. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Od New Yorka do Ženeve: Slovenija kot glas razuma in zaupanja

    Ko je Slovenija s 1. januarjem 2026 prevzela triletni mandat v Svetu OZN za človekove pravice, se je njeno mednarodno delovanje preselilo v Ženevo, v mesto ob jezeru, kjer se stikajo države in vrednote, ki so v času globalnih kriz še posebej na preizkušnji.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Modra kraljica Šumadije

    Sliva je del naše identitete. Zgodba o družini Škorić, Rudniku in sadežu, ki je iz tradicije ustvaril sodobno razkošje.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več

    dioptrijalaserska operacija očilaserska operacijaOdprava dioptrijeMorela okulisti
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Anglija

    Navijač rdečih vragov ima raje Šeška kot ženo

    Slovenski as po odločilnem golu za novo zmago Manchester Uniteda v središču pozornosti navijačev, medijev in strokovnjakov v cenjeni angleški ligi.
    Siniša Uroševič 2. 3. 2026 | 17:11
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Odredba

    Pravniški boj za (hrvaški) nadzor nad Savo Re

    Upravno sodišče je začasno zadržalo znižanje hrvaškega deleža v Savi Re.
    Janez Tomažič 2. 3. 2026 | 16:38
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Vredno branja

    Domen Prevc kraljuje, Šeško igralec meseca

    Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si.
    Dejan Mijović 2. 3. 2026 | 16:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Napad na Iran

    Videokomentar: Vojna se iz Irana preliva v druge dele Bližnjega vzhoda

    Urednik zunanje politike na Delu Jure Kosec o posledicah ameriško-izraelskega napada na Iran in vse bolj zaostrenih razmerah v regiji.
    2. 3. 2026 | 16:13
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Potrošniške pravice in višja sila

    Imam že plačano potovanje, kaj naj zdaj naredim?

    Na zvezi potrošnikov pojasnjujejo, da potnik lahko sam odstopi od pogodbe o potovanju, kadar se pojavijo izredne okoliščine. Je iranski primer dovolj?
    2. 3. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Kultura, glasba in šport skozi vse leto

    Zagreb, mesto, ki osvaja

    Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalcez vsega sveta.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

    Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 15:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Pical Resort

    Novo poglavje razkošja na jadranski obali

    Leži ob morju, v osrčju parka Parenzana Beachfront, in prinaša sodobno razkošje, ki temelji na povezanosti, pristnosti in doživetju prostora.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Festival svetlobe Zagreb: ko mesto zasije v novi luči

    Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Slovenija z znanjem podpira razvoj držav Zahodnega Balkana

    Promo Delo 26. 2. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Zagreb – kjer se srečata kultura in narava

    Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
    Promo Delo 26. 2. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:25
    Preberite več

