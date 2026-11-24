Ko je Vida Igličar pričakovala hčerko, je lahko brala dnevnik, ki ga je njena mama pisala, ko je pričakovala njo. Zapisi so ji veliko pomenili tudi po porodu. Danes razmišlja, kako bo nekoč njene zapise brala hčerka in kaj bo v njih izvedela o ženski, ki jo pozna kot mamo.

V knjigi Rojstvo mame je Igličarjeva ohranila dnevniške zapise takšne, kot so nastali. Med njimi so tudi tisti, ki jih je najtežje delila, iz časa, ko si je želela zanositi. V pogovoru je spregovorila še o tem, kako si je predstavljala, da bo vedno ljubeča in razumevajoča mama, in kako drugače je na te besede pogledala po neprespanih nočeh. »Ljubezni do otroka ne morem primerjati z ničimer drugim,« pravi.

Kako so ji izkušnje z izgorelostjo in tesnobo pomagale prepoznati lastne meje in kaj si želi, da bi hčerka našla v njenih zapisih? Preberite celoten intervju na Onaplus.