Sibirski tigrčki v živalskem vrtu že raziskujejo okolico (VIDEO)

Trije mladički sibirskega tigra, ki so se v ljubljanskem živalskem vrtu skotili konec maja, so se že podali iz zavetja brloga raziskovat ogrado, so sporočili iz ZOO Ljubljana. Njihove prve negotove korake budno spremlja njihova mati Arisa.

Obdobje zgodnjega odraščanja, ko so mladički še majhni in se šele navajajo na zunanji svet, je ključno za njihov ustrezni razvoj. »Tigrčki in mami Arisa zdaj bolj kot kadarkoli prej potrebujejo dovolj miru, zasebnosti in občutka varnosti,« so poudarili.

Obiskovalce zato pozivajo, naj pomagajo soustvariti mirno okolje. »Opazujte jih v tišini: Prosimo vas, da ob ogradi ne kričite, ne kličete živali in ne trkate po steklu. Ohranite spoštljivo razdaljo: Pustite jim prostor in jih opazujte iz temu namenjenih prostorov. Spoštujte označbe in napise: Prosimo, da dosledno upoštevate vsa opozorila in usmeritve naših oskrbnikov okoli ograde,« so zapisali.

»Z umirjenim in spoštljivim obiskom boste mladičkom omogočili, da bodo zrasli v močne in samozavestne tigre, hkrati pa jih boste lahko ujeli v njihovih najbolj pristnih in čudovitih trenutkih,« so sporočili obiskovalcem. Po navedbah ZOO Ljubljana samica za mladiče skrbi sama, kar je za tigre značilno tudi v naravi.

Njihovo odraščanje spremlja strokovno osebje s pomočjo kamere, nameščene v brlogu, pri čemer želijo živalim zagotoviti čim več miru. Za obiskovalce so v prostoru ob ogradi namestili zaslon, prek katerega bo mogoče spremljati dogajanje v brlogu, da ne bi motili tigrove družine.

Letošnji mladički so prvi naraščaj samice Arise in samca Ussurija, ki sta v ljubljanski živalski vrt prispela leta 2024 v okviru mednarodnega programa za ohranjanje ogroženih živalskih vrst.

Arisa je štiriletna samica, prihaja iz živalskega vrta v poljskem mestu Zamość, petletni samec Ussuri pa prihaja iz živalskega vrta v norveškem mestu Kristiansand. Oba sta sibirska tigra, največja živeča vrsta mačk, ki pa so zaradi lova in izgubljanja življenjskega prostora zelo ogroženi. Po ocenah naravovarstvenikov v naravi živi približno 500 osebkov.