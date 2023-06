VIDEO: To je nova najljubša destinacija za kolesarje

Prenovljena trgovina je namenjena širokemu krogu rekreativnih športnikov, ki iščejo opremo, obutev, tekstil – torej vse za šport in prosti čas. V sklopu razširjene trgovine, ki skupno meri 3500 kvadratnih metrov, deluje nov kolesarski center, v katerem je razstavljenih več kot tisoč koles svetovno uveljavljenih blagovnih znamk, kot so Merida, KTM, Elan, Kilimanjaro/X-Fact, Marin, Breezer, Puch, Rog in mnoge druge. Imajo tudi bogato izbiro opreme in dodatkov za kolesarje, oblačila in obutev blagovnih znamk Castelli, ALE, DMT, Shimano, Uvex, Alpina, Garmin, Oakley, Abus, Thule itd.

Preverite v videu, kakšne novosti prinaša nova Hervis trgovina:

Hervis zagotavlja inovativno nakupovalno izkušnjo

Prenovljeni Hervis ponuja celovito izkušnjo, ki je edinstvena na slovenskem trgu: »Naša največja odlika je, da imamo največjo celostno ponudbo za kolesarje – tako produktov kot storitev. Gre za najbolj kompletno ponudbo na enem mestu, izbor vsega od A do Ž,« je ob slavnostnem odprtju trgovine povedal Aleš Černe, direktor podjetij Hervis Slovenija in Hervis Hrvaška.

Kolesa ne kupujemo vsak dan, zato je izkušnja, ki jo doživimo v Hervisu, resnično edinstvena. Kakšen je koncept trgovine, kakšne so inovativne dodatne storitve, ki olajšajo nakup, in kako bodo poskrbeli, da bo vaše kolo vedno varno in pripravljeno za vse vrste podvigov, preverite v kratkem pogovoru z Žigo Hamom Kacinom, vodjo trgovine Hervis v Cityparku, ki je med drugim pojasnil, kakšni so pravi koraki pri nakupu primernega kolesa.

FOTO: Andraž Blaznik

Komu je namenjena prenovljena trgovina Hervis v ljubljanskem Cityparku?

Trgovina je namenjena celotni populaciji, od najmlajših do najstarejših. Glede na to, da smo športna trgovina, je naša naloga tudi ljudi navdihniti, da se čim več ukvarjajo s športom.

Dejstvo je, da je kolesarstvo v Sloveniji doseglo neverjetno priljubljenost med rekreativci. Imate morda podatek, kakšna je rast povpraševanja po kolesih in kolesarski opremi v zadnjih letih?

Točnega podatka žal nimam, je pa povpraševanje raslo od časa korone naprej. Opažamo, da se vedno več ljudi odloča za kolesarstvo kot vrsto rekreacije, in to je bilo tudi naše glavno vodilo, da smo sploh začeli razmišljati o povečanju trgovine in širitvi ponudbe, s čimer se lahko še bolj približamo končnemu kupcu.

Kakšno je razmerje med prodanimi cestnimi in gorskimi kolesi? Se je ob uspehih naših kolesarjev povečalo tudi zanimanje za cestno kolesarstvo?

Priljubljenost športa je vsekakor povezana tudi z vrhunskimi rezultati naših športnikov. Ogromno je denimo povpraševanja po njihovih dresih in znamkah koles. Na splošno sta sicer še vedno v ospredju gorsko in treking kolo, s tem da v zadnjem času opažamo tudi rast prodaje mestnih.

Žiga Ham Kacin FOTO: Andraž Blaznik

V zadnjem letu se je zgodil pravi bum pri električnih kolesih. Veliko je povpraševanja po mestnih, še vedno pa prevladujejo gorska električna kolesa. Vedno več gorskih kolesarjev se odloča za njihov nakup, ker si tako olajšajo premagovanje zahtevnejših vzponov. Električni segment je nedvomno tisti, ki prihaja v ospredje in je po njem vedno večje povpraševanje.

Kako pomembne so kompetence prodajalcev v kolesarski trgovini? Kako poskrbite za ustrezno izobraževanje zaposlenih?

Hervis veliko vlaga v svoje zaposlene, tudi kar zadeva izobraževanje. Omogočamo veliko zunanjih šolanj – tudi z dobavitelji posameznih znamk, kjer pridobivajo specifična znanja. Takšna izobraževanja so namenjena tudi serviserjem, saj stremimo k temu, da svojih strankam ponudimo karseda strokovno servisno storitev. Poleg tega imamo interno izobraževanje z aplikacijo Hervis academy, kjer se lahko zaposleni dodatno izobražujejo o posameznem produktu, kar jim izredno pomaga pri delu v trgovini.

Posebnost prenovljene trgovine je tudi strokoven, ugoden in sodobno opremljen kolesarski servis za vsa kolesa. Zajema pooblaščeni servis za kolesa znamk Merida, Elan, Kilimanjaro/X-Fact, Cygnus, Rog ter certifikate za servis e-koles sistemov Bosch, Bafang in Oli, serviserji pa pri delu uporabljajo kakovostno orodje Unior Bike Tools.

Kakšen je vaš prvi nasvet pri nakupu kolesa in nove kolesarske opreme? Na kaj je treba biti najbolj pozoren?

Strankam vedno najprej svetujem, naj si vzamejo čas. Imamo strokovno usposobljene prodajalce in po novem tudi inovativne pripomočke, s katerimi lažje svetujejo pri izbiri kolesa. Pri tem bi rad izpostavil storitev kolo po meri – bike sizing, ki strankam omogoča, da brezplačno izvedo, katera velikost kolesa je primerna zanje. Naprava Smartfit Q4, ki je revolucionarna rešitev, lasersko izmeri razmerje telesnih mer in nato predlaga popolno kolo za vaše potrebe. Pri nas bodo imeli kupci drugačno izkušnjo, ki je nikakor ne moremo primerjati z nakupom prek spleta. V naši trgovini boste lahko kolo takoj preizkusili, saj imamo testno stezo. To bo nedvomno olajšalo odločitev.

Prodajalci imajo tako poleg znanja na voljo še veliko inovativnih pripomočkov, s katerimi smo naredili korak naprej. In prav to kupcu omogoča celovito nakupovalno izkušnjo.

Hervis svojim kupcem ponuja še več, med drugim izjemno ugodna zavarovanja koles, e-koles in skirojev z obsežnim kritjem – tudi za krajo in poškodbo baterije, z zaupanja vrednim mednarodnim partnerjem.

FOTO: Andraž Blaznik

Kako mora kolesar poskrbeti za varnost pri kolesarjenju?

Osnova je seveda brezhibno kolo že takoj, ko gre iz trgovine. Tako kot pri avtomobilu je tudi tu pomemben redni servis, za kar poskrbijo naši serviserji. Ne smemo pa pozabiti na dodatno opremo, na luči, odsevnike in seveda čelado. V naši ponudbi imamo vse vrste čelad za različne aktivnosti in različnih cenovnih razredov.

Koncept trgovine je jasen: kupcu na enem mestu ponuditi vse, kar je povezano s kolesarjenjem – od svetovanja, nakupa, servisa in vse do zavarovanja …

To je tista dodana vrednost, po kateri se razlikujemo od drugih. To je bilo tudi naše glavno vodilo pri zasnovi – da se približamo končnemu kupcu in naredimo njegovo nakupovalno izkušnjo prijetno in celovito.

Morda načrtujete tudi kakšne posebne dogodke, prireditve?

Trgovina je zasnovana tako, da omogoča številne dodatne aktivnosti. Želimo si, da bi v njej lahko prirejali družabne dogodke, delavnice in šolanja. Želimo, da bo ta prostor prijazen, da se bodo kupci med nakupovanjem počutili udobno in da bodo odšli zadovoljni.

Kako boste poskrbeli, da bo vaša trgovina inovativna in atraktivna tudi v prihodnosti?

Ne spimo na lovorikah in si ves čas postavljamo nove izzive, zato bomo v prihodnosti nedvomno pripravili še kakšna presenečenja.

FOTO: Andraž Blaznik

Iščete primerno kolo? Obiščite prenovljeno trgovino Hervis, kjer so ob odprtju za vas pripravili prav izjemno akcijsko ponudbo. ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Hervis