(VIDEO) Ukradla čoln, izgubila nadzor in trčila pri Rialtu

Na območju znamenitega beneškega mosta Rialto je danes nekaj trenutkov vladal strah, poroča portal La Nuova Venezia. Povzročila ga je nenadzorovana vožnja ženske – verjetno pod vplivom prepovedanih substanc –, ki je ukradla čoln z motorjem lokalne družbe Brussa, ki se ukvarja s prevozom blaga po kanalih lagunskega mesta.

Med pretovarjanjem s čolna, privezanega ob stopnicah Rialta, je ženska, za katero navajajo, da je doma iz bližnje Padove, skočila nanj in ga zagnala. Hotela je priti do Trga sv. Marka, a ker ni imela nikakršnega zanja o upravljanju čolna, ji je uspelo le povsem uničiti stebričke, ki podpirajo marmorno ograjo tik ob Rialtu.

Ženski so že v preteklosti izrekli prepoved obiska Benetk. V času njene vožnje je okoli mostu nastal kaos, vse dokler ni intervenirala policija.

Nekaj paketov, ki so bili na čolnu, je popadalo v vodo. Sklepajo, da so bila med njimi tudi božična darila.

»Hvala Bogu, da ni nihče poškodovan,« je sicer krajo čolna komentiral Alvise Brussa, lastnik podjetja, ki je opravljalo prevoz.