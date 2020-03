Vietnam s pesmijo proti koronavirusu

Po 6-tedenskih izrednih počiticah so študnetom ob vrnitvi v šolske klopi najprej razkužili roke. FOTO: Nhac Nguyen/Afp

Vietnamci razkužujejo prispela letala. FOTO: Nhac Nguyen/Afp

Medtem, ko koronavirus pustoši po nekaterih azijskih državah je Vietnam zgodba o uspehu. Z virusom se je okužilo šestnajst Vietnamcev, a vsi so že ozdraveli in v državi primerov okužb zaenkrat ni več.Za uspešno zajezitev epidemije se imajo Vietnamci zahvaliti hitrim in odločnim vladnim ukrepom. Včeraj so po skoraj šestih tednih izrednih počitnic šolarji in študenti ponovno odšli k pouku, kjer so jim šole na vhodih podeljevale zaščitne maske in razkuževali roke, zdravstveni delavci pa na letališčih razkužujejo prispela letala.A eden izmed ukrepov je pritegnil pozornost svetovne javnosti. Vietnam je namreč za boj proti virusu angažiral moč glasbe.Nacionalni inštitut za varnost pri delu in zdravo okolje je izdal skladbo naslovljeno Ghen Cô Vy, predelavo popularnega vietnamskega hita Ghen iz leta 2017, s predelanim besedilom, ki poslušalstvu pojasnjuje naravo virusa in ozavešča o pomenu umivanja rok.Pesem je postala pravi hit, ko je koreografpripravil plesno koreografijo zanj. Posnetki plesa, ki imitira umivanje rok so preplavili družbeno omrežje TikTok, izven meja Vietnama pa je pesem zaslovela v nedeljo, ko je v Last Week Tonight, priljubljeni satirični oddaji na HBO, del koreografije navdušeno odplesal komik