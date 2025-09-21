Vietnam slavil na ruski Evroviziji

V kičasti dvorani pred navdušeno množico je vietnamski pevec Duc Phuc dvignil pokal glasbenega tekmovanja Intervizija. Gre za ruski odgovor na Evrovizijo – vseevropsko (več kot) glasbeno tekmovanje z udeležbo še nekaterih neevropskih držav, potem ko so Rusijo iz tekmovanja zaradi vojne v Ukrajini izgnali.

Rusija je tekmovanje pripravila na pobudo predsednika Vladimirja Putina, ki se je ob začetku finala oglasil preko videoizjave. Dejal je, da se svet spreminja hitro, tekmovalcem za zaželel veliko uspeha.

Vladimir Putin je gledalce nagovoril preko videopovezave. FOTO: Evgenia Novozhenina/Reuters

Intervizija, ki kot spektakel ni razočarala, je po pojasnilih organizatorjev promovirala predvsem »tradicionalne družinske vrednostne«. Tako, v nasprotju z Evrovizijo, kjer slavijo raznolikost, na Interviziji niso vihteli mavričnih zastav ali drugih podobnih simbolov, ti so seveda v Rusiji prepovedani.

Oboževalci in navijači, oblečeni v barve svojih držav, so se zbrali v dvorani Live Arena in na ulicah pred njo na obrobju Moskve. Na tekmovanju, kjer so vsi tekmovalci peli v svojem jeziku, so se za glavno nagrado (in večno slavo) v višini 30 milijonov rubljev (dobrih 300.000 evrov) potegovali predstavniki 23 držav – večinoma je šlo za države zaveznice Rusije, med temi so bile Kitajska, Brazilija, Kuba, Srbija in Venezuela ter tudi države nekdanjega Sovjetskega bloka, kot so Belorusija, Kirgizija, Uzbekistan in Tadžikistan.

Podobno kot pri Evroviziji, kjer države pogosto popolnoma predvidljivo glasujejo v slogu političnih blokov, je bil tudi pri ruski različici tekmovanja čutiti politični pridih, še posebej, ko je v zadnjem trenutku, kot navaja Reuters, odstopila ameriško-avstralska tekmovalka – umetnica elektronske glasbe Vassy, 42-letna državljanka ZDA in Avstralije. Organizatorji so sporočili, da je Vassy odstopila zaradi »političnega pritiska avstralske vlade«. Avstralska vlada teh navedb ni komentirala.

Tekmovalci na odru Intevizije FOTO: Evgenia Novozhenina/Reuters

Moskva je zaman trdila, da politika nima mesta na tekmovanju. Organizatorji so sicer hiteli poudarjati, da so ZDA ostale polnopravne udeleženke, saj je v žiriji sedel nekdanji pevec skupine Deep Purple Joe Lynn Turner. Žirijo so namreč sestavljali profesionalni glasbeniki iz vseh nastopajočih držav. Na koncu je odločila, da je bil z balado najboljši vietnamski pevec, drugo mesto je osvojila Kirgizija, tretje pa Katar. »Niti v sanjah si nisem predstavljal, da bom zmagal na tako velikem tekmovanju,« je, kot navaja CNN, navdušeni vietnamski pevec povedal novinarjem po finalu tekmovanja. Ruski predstavnik Shaman s pravim imenom Jaroslav Dronov je sicer žirijo poprosil, naj ga ne postavlja v ospredje, ker Rusija gosti tekmovanje.

Rus Shaman (Jaroslav Dronov) FOTO: Olesya Kurpyayeva/AFP

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov, ki je bil v živo prisoten na prireditvi, je po poročanju tujih medijev poudaril, da s tekmovanjem ne želijo dosegati političnih učinkov, ampak da želijo izkazati spoštovanje in prvotni namen človeka za njegovo svobodno medsebojno delovanje. Podobno je za tiskovno agencijo TASS izpostavila tudi ruska ministrica za kulturo Olga Ljubimova:«Tekmovanje je namenjeno talentiranim ljudem, ne političnim odločitvam. Zelo pomembno je, da zmaga najboljši.«

Srb Slobodan Trkulja FOTO: Olesya Kurpyayeva/AFP

Intervizija sicer izvira že iz sovjetskega obdobja – med letoma 1965 in 1980 je Sovjetska zveza gostila tekmovanje, ki je bil prav tako odgovor na Evrovizijo, ki je prvič zaživela leta 1956. Potem ko so Rusijo izključili iz Evrovizije (v Evropi zdaj vse več držav zahteva, da z Evrovizije zaradi genocida v Gazi izključijo Izrael), je februarja letos Putin podpisal odlok, s katerim je uradno dal zeleno luč za prireditev.

Zena Emad iz Savdske Arabije FOTO: Olesya Kurpyayeva/AFP

Naslednje leto bo Intervizijo gostila Savdska Arabija.