Vihar, ki je zaustavil Združene države

Ponedeljkovo jutro številnim Američanom ni prineslo olajšanja. Zaradi močnega snežnega viharja, ki je državo zajel že v petek, so v 23 zveznih državah in v Washingtonu DC razglasili izredne razmere. Več kot 800.000 gospodinjstev je ostalo brez elektrike, poročajo tudi o smrtnih žrtvah. V južnih predelih ZDA še vedno velja opozorilo zaradi ekstremnega mraza, ki bo še kar vztrajal.

Okoli 90 milijonov ljudi je bilo potencialno ogroženih, neurje je terjalo najmanj enajst smrtnih žrtev, med drugim v New Yorku, Kansasu, Teksasu, Louisiani in v Tennesseeju, je poročal CNN. Župan New Yorka Zohran Mamdani je dejal, da so konec tedna zunaj našli pet mrtvih, o katerih domnevajo, da so zmrznili.

Marsikje, tudi v Filadelfiji, so sneg izkoristili za veselje. FOTO: Matthew Hatcher/AFP

Zaradi ekstremnih vremenskih razmer se je življenje marsikje povsem ustavilo. Oblasti so ljudem svetovale, naj se z avtomobili ne odpravljajo na pot in naj ne zapuščajo domov, če ni res nujno, zaprli so številne šole, preklicali številne polete. Podatki podjetij za analizo letalskega prometa kažejo, da je bilo v nedeljo odpovedanih skoraj 30 odstotkov rednih letov iz ZDA.

To je bil najbolj kaotičen dan v letalskem prometu od začetka pandemije covida-19. Odpovedanih je bilo več kot 11.000 letov, približno 17.000 jih je imelo zamude, je povedal ameriški minister za promet Sean Duffy. Včeraj so letalski promet počasi začeli znova vzpostavljati.

Predvčerajšnjim je ponekod v 72 urah zapadlo pet centimetrov snega, kar za naše kraje res ni veliko, je pa zasnežilo tudi predele, kjer so snežne padavine zgodovinski dogodek. V 23 državah in v Washingtonu DC so razglasili izredno stanje, v desetih so na pomoč poklicali nacionalno gardo. Na nekaterih območjih, med drugim v Teksasu, Louisiani in Tennesseeju, so bile temperature od 15 do 20 stopinj Celzija nižje od dolgoletnega sezonskega povprečja. V Minneapolisu in Chicagu so namerili rekordnih minus 29 stopinj Celzija, v severnem delu države New York so se termometri spustili na minus 36 stopinj Celzija.

Nekateri so razmere izkoristili tudi za zimsko veselje. V newyorškem Centralnem parku – v New Yorku je zapadlo kar 27 centimetrov snega, s čimer je bil presežen rekord iz leta 1905 – je za spektakel poskrbel deskar na snegu, petkratni zmagovalec olimpijskih iger Shaun White, ko je z desko preskočil dva priljubljena komika.

V New Yorku je zapadlo največ snega po letu 1905, zaprli so več kot tisoč šol. FOTO: Andres Kudacki/Via AFP

Celo mesece za odpravo posledic

Izredno mrzle temperature se bodo nadaljevale tudi v prihodnjih dneh, v Chicagu napovedujejo minus 20 stopinj Celzija. O podobnih razmerah poročajo tudi iz Kanade, zlasti z juga Ontaria. Po podatkih vremenoslovcev se snežni vihar počasi umirja, snežne padavine imajo le še na severu držav New York in Nove Anglije. Po ocenah CNN pa bo trajalo tedne, ponekod celo mesece, da bodo odpravili posledice.

Center za napovedovanje vremena je pred prihodom viharja napovedal »katastrofalno kopičenje ledu« in napovedi so se ponekod na jugu uresničile. Kraj Linden v Virginiji je vkovan v pet centimetrov ledu, nekateri kraji v Misisipiju so prekriti z dvema centimetroma ledu in še nekaj je takšnih lokacij. Meteorologi so kot eno največjih nevarnosti izpostavili žled, ki lahko močno poškoduje drevesa, uniči daljnovode in povzroči kaos na cestah, kar smo leta 2014 občutili tudi marsikje v Sloveniji.

Pa je ta snežna nevihta res tako izredna, hujša od katere v zadnjih letih? »Težko bi sodili, kako izjemen je bil ta dogodek, podobni prodori se v ZDA zgodijo razmeroma pogosto oziroma skoraj vsako zimo,« je odgovoril meteorolog Brane Gregorčič z Urada za meteorologijo in hidrologijo Agencije RS za okolje.

Kot je pojasnil za Delo, je bil velik del ZDA, predvsem osrednji, jugovzhodni in vzhodni, predvčerajšnjim pod vplivom izrazitega prodora mrzlega polarnega zraka od severozahoda. Na meji med toplim in vlažnim zrakom, ki je prihajal iznad Mehiškega zaliva, so nastajale kar intenzivne padavine.

»V severnem delu padavinskega območja je snežilo, v osrednjem je padal dež, ki je zmrzoval, južneje pa le dež. V manj kot 24 urah je marsikje zapadlo od 20 do 30 centimetrov snega, predvsem pa je težave pri preskrbi z elektriko povzročal žled oziroma dež, ki je zmrzoval. Padavine so zdaj že ponehale, hladno obdobje pa se bo predvidoma nadaljevalo še ves teden,« je napovedal.