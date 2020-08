Vijolično morje

Vse smo že videli: Rdeče morje, Črno morje, Rumeno morje, Smaragdno in Azurno obalo, Jadransko morje ... Ko nebo prekrijejo res temni oblaki, imamo pred Piranom črno morje. In ko zapiha burja, ki dvigne vihar, postane belo. Ko se razcveti morska iskrnica, je čez dan oranžno, ponoči pa iskrivo. Ko je v njem preveč trave, je zeleno. In ko jesenski nalivi sperejo na tone istrske zemlje, se naš zaliv preobleče v umazano rjavo.



Ampak vijoličnega morja še nismo imeli. In to v krajinskem parku blizu rta Ronek, med Belimi skalami in Mesečevim zalivom. Izurjeno biološko in potapljaško oko mojega prijatelja je takoj zaznalo, da to ne more biti posledica cvetenja, še manj naravni pojav. Ker v čarovnije ne verjameva več, ostaja ena sama možnost – človek. Obvestila sva upravo parka in tri državne službe, ki se ukvarjajo z morjem. Prijatelj je pobral in jim izročil vzorec vijoličastega peska. Prve analize so pokazale večjo kislost vzorca, kot je značilna za morsko vodo, in povišane vrednosti karbonatov. Lahko je bilo barvilo, lahko hipermangan. Kaj je zakopal neznanec pod skalo pri Ronku, nam doslej niso znali povedati.



Zakaj bi kdo odvrgel vijolično kemikalijo v plitvo vodo pod skalo, kak meter od obalne črte, ne ve nihče. Zato kličemo na pomoč domišljijo. Morda skuša ta »kdo« s kako kemikalijo uloviti kako morsko bitjece. Krivolovec, torej. Ponuja se hipoteza, da je v avgustovski gneči nekdo z barvilom strašil kopalce in si tako izboril 50 metrov obale samo zase.



Kaj pa, če je kdo v splošni histeriji zaradi koronavirusa šel predaleč in skušal razkužiti še morje? Četrta teorija je osnovnošolska: Bil je packon brez srca, ki mu ni mar za naravo in druge ljudi. Vijoličarilo je le en dan, mrtvih nismo opazili, katastrofe ni bilo. Morje nam je spet ukradlo pet minut pozornosti. Dokler spreminja barve, je še pri sebi. In dokler ga ne preimenujejo v mrtvo morje, seveda.