Vikinški zaklad s 6000 srebrniki skriva izjemno redek kovanec

V največjem vikinškem zakladu srebrnikov, odkritem na Norveškem, so našli izjemno redek kovanec iz časa kralja Olafa Haraldssona, znanega kot Olaf Sveti. Iz njegove vladavine se je ohranilo manj kot 20 kovancev, poroča portal Livescience. Kovanec so odkrili med pregledovanjem zaklada Mørstad, ki so ga aprila letos našli v bližini kraja Rena na vzhodu Norveške. Sprva so ocenili, da vsebuje skoraj 3000 srebrnikov, zdaj pa raziskovalci menijo, da jih je več kot 5500, morda celo več kot 6000. Najdbo so označili za nacionalni zaklad. Kovanec je pomemben tudi zaradi svojega zgodovinskega sporočila: prikazuje, kako je norveški kralj z denarjem utrjeval svojo oblast in spodbujal širjenje krščanstva. Kovanec kot sredstvo politične propagande Na eni strani srebrnika je upodobljen kralj, na obeh pa ...