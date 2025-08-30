  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Vila Tartini: nepoznana vila za znana mladoporočenca

    Protokolarni objekt ob strunjanski obali, ki ga upravlja država, je za širšo javnost odprt šele štiri leta.
    Vilo je mogoče najeti od petka do nedelje, za dve prenočitvi, dve suiti in štiri dvoposteljne sobe (brez gostinskih storitev) pa zaračunajo 12.000 evrov. FOTO: JGZ Brdo
    Galerija
    Vilo je mogoče najeti od petka do nedelje, za dve prenočitvi, dve suiti in štiri dvoposteljne sobe (brez gostinskih storitev) pa zaračunajo 12.000 evrov. FOTO: JGZ Brdo
    Saša Bojc
    30. 8. 2025 | 05:00
    4:39
    A+A-

    Zaradi poroke premiera Roberta Goloba in Tine Gaber predvidoma prihodnjo soboto je prišla v središče pozornosti Vila Tartini ob strunjanski obali. Protokolarni objekt, ki od originalne vile iz leta 1700 nosi predvsem ime, je za širšo javnost odprt šele zadnja štiri leta in je večinoma zaseden z zasebnimi dogodki, najpogosteje v poletnih mesecih. Vilo je mogoče najeti od petka do nedelje, za dve prenočitvi, dve suiti in štiri dvoposteljne sobe (brez gostinskih storitev) pa zaračunajo 12.000 evrov.

    Vila Tartini danes skupaj s Posestvom Brdo pri Kranju, Gradom Strmol in Vilo Bled sodi pod okrilje Javnega gospodarskega zavoda protokolarne storitve Republike Slovenije (JGZ Brdo), a je kot protokolarni objekt slabo prepoznana. Njeno upravljanje je v celoti prevzela država oziroma Zavod JGZ Brdo po poteku desetletne najemne pogodbe s Termami Krka.

    Poročiti se je sicer mogoče na vseh štirih protokolarnih posestvih, kjer na leto v zakonski stan pospremijo okoli 60 parov, ti pa največkrat izberejo Brdo in Vilo Bled. Ta najpogosteje začara tujce in tukaj so gostili doslej tudi najdražje poroke, vendar ne zaradi lokacije, ampak želja naročnikov, še dodajajo v JGZ Brdo. Slovenski mladoporočenci si za večno zaobljubo pogosteje izberejo Brdo.

    Območje Tartinijeve vile so kot primerno za poselitev prepoznali že v antiki, ko je na njenem mestu verjetno stala vila rustika, Tartinijevi pa so si jo izbrali za poletno rezidenco po vzoru bogatih beneških sodobnikov, medtem ko so stalno domovali v središču Pirana ob starem mandraču, ki so ga pozneje zasuli in uredili v osrednji piranski trg.

    Vilo je za njimi podedovala družina Vatta, leta 1900 jo je kupil grof Stadion, do povojnega časa pa je večkrat menjala lastnike in najemnike, je brati v zapisu umetnostne zgodovinarke Sonje Ane Hoyer, znane strokovnjakinje, ki je napisala doktorat o Tartinijevi hiši v Piranu.

    Fotografija vile s cerkvico sv. Bassa iz prve polovice 20. stoletja, ki je del razstave v Tartinijevi hiši v Piranu. FOTO: last Pomorskega muzeja Sergeja Mašera Piran
    Fotografija vile s cerkvico sv. Bassa iz prve polovice 20. stoletja, ki je del razstave v Tartinijevi hiši v Piranu. FOTO: last Pomorskega muzeja Sergeja Mašera Piran

    Kako je bilo videti strunjansko posestvo v 18. stoletju, kjer naj bi otroška leta preživel Giuseppe Tartini, je mogoče deloma razbrati s stenske poslikave v tako imenovani sobi vedut v prvem nadstropju Tartinijeve hiše. Poslikava hiše se v nasprotju z oljčnimi nasadi, solinskimi polji, cerkvijo Marijinega prikazanja ter zalivom ni ohranila, o njeni podobi pa pričajo fotografije piranskega fotografa Alfreda Pettenerja, prav tako razstavljene v hiši, ki je v lasti Skupnosti Italijanov Giuseppe Tartini Piran. Prenovljeno so za obiskovalce odprli leta 2020.

    Tipični primer arhitekture s konca 50. let

    Med letoma 1956 in 1958 je na mestu strunjanske vile zrasla novogradnja, ki po oceni Hoyerjeve sodi med tipične primere arhitekture s konca 50. let pri nas. Zasnovala sta jo Plečnikov učenec Vinko Glanz, avtor stavbe slovenskega parlamenta, ki je urejal in obnavljal tudi druge protokolarne objekte in pripadajoče parke, med drugim dvorec Brdo pri Kranju, vili Podrožnik in Bled, ter pionirka krajinske arhitekture pri nas, diplomantka Ivana Vurnika arhitektka Juta Krulc.

    Poleg parka Vile Tartini je prav tako preurejala površine na Posestvu Brdo ter na desetine družinskih vrtov po Sloveniji, skupno naj bi se podpisala pod okoli štiristo večinoma zasebnih vrtov in zasaditev. Glanz in Krulčeva sta pri zasnovi Vile Tartini izhajala iz zgodovinske situacije.

    Na poslikavi v sobi vedut (Stanza delle vedute) v Tartinijevi hiši je prikazano njihovo strunjansko posestvo z nekdanjo cerkvico, oljčnikom ter Stjužo (danes pomemben del Naravnega rezervata Strunjan), kjer je bila nekoč tudi ribogojnica. FOTO: Ivo Vanja Bončina
    Na poslikavi v sobi vedut (Stanza delle vedute) v Tartinijevi hiši je prikazano njihovo strunjansko posestvo z nekdanjo cerkvico, oljčnikom ter Stjužo (danes pomemben del Naravnega rezervata Strunjan), kjer je bila nekoč tudi ribogojnica. FOTO: Ivo Vanja Bončina

    Upoštevani so bili osnovni tloris prvotne baročne palače s poudarjenim osrednjim delom – stavba je sestavljena iz prednjega in zadnjega dela z notranjim zelenim atrijem v sredini –, pa tudi že historična terasasta zasnova vrta oziroma dostop do hiše, ki stoji na dvignjenem platoju.

    Za visokim kamnitim zidom so se ohranili podobne sprehajalne poti s pergolo, ki jih je še videti na starih fotografijah, ter kamnito stopnišče, ki je od pomola med visokima cipresama vodilo do cerkvice sv. Bassa. Čeprav je bila ta porušena, je bil originalni tloris prvotnega opečnatega tlaka vključen v vrtno ureditev. 

    Sorodni članki

    PremiumPhoto
    Kultura  |  Razno
    Vredno branja

    Zgodba o pozabljenem Piranu

    Z novo opremo in muzejsko predstavitvijo bo Tartinijeva hiša od 8. februarja stalno na ogled tudi za zunanje obiskovalce
    Nataša Čepar 25. 1. 2020 | 09:00
    Preberite več
    VideoWallPhoto
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prve dame Slovenije

    Pomembnejša vloga, kot si mislimo

    Medtem ko sta najvidnejši vlogi odigrali Štefka Kučan in Barbara Miklič Türk, se življenjske sopotnice premierov večinoma niso izpostavljale.
    Saša Bojc 21. 9. 2023 | 05:00
    Preberite več
    Photo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Brunarica na Brdu pri Kranju

    Nesojena predsedniška rezidenca zdaj za navadne smrtnike

    Brunarica je eden od mnogih objektov v okviru posestva, ki je kulturni spomenik državnega pomena, uporabljali so jo Tito, Drnovšek in Türk.
    Saša Bojc 22. 10. 2022 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Brdo pri Kranju

    »Gospa Merkel je bila zelo navdušena, seveda se je sladice spomnila«

    Prvi šef predsedovanja zadovoljen z večerjo, danes je pripravil še delovno kosilo.
    Saša Bojc 5. 10. 2021 | 21:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vrh EU-Zahodni Balkan

    Sto parov kuharskih rok za sto visokih gostov

    V zakulisju vrha EU: Slovenski meni, faksimile Zdravljice, manšetni gumbi s črnim panterjem in potica
    Saša Bojc 4. 10. 2021 | 19:20
    Preberite več
    Photo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Predsedovanje z novo, a ne zmagovalno podobo

    Zmagovalna rešitev javnega arhitekturnega natečaja iz leta 2018 biroja Krušec je očitno postala zgodovina.
    Saša Bojc 19. 5. 2020 | 18:45
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Peter Vilfan: Kar gledamo na evropskem prvenstvu, je čista katastrofa

    Po tekmi so se vrstile kritike proti strokovnemu štabu slovenske reprezentance, ki je eurobasket odprla s porazom proti Poljski.
    Matic Rupnik 29. 8. 2025 | 07:24
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    Voda spodjedla del proge, železniški promet je ustavljen

    Zaradi močnega deževja in deroče vode je neprevozna državna cesta med Bivjem in Rižano. V Kopru že več kot 70 intervencij, občane pozivajo, naj ostanejo doma.
    29. 8. 2025 | 07:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Matematika

    Najstnica, ki je pretresla matematiko

    Pri 18 letih bo Hannah Cairo preskočila maturo in diplomo ter se lotila doktorata iz matematike.
    Matej Huš 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zastoji

    Tovornjaki po enem pasu, osebni promet po državni cesti

    Promet prek Rebernic proti Italiji le za tovorna vozila. V ponedeljek in torek, ki naj bi bila najbolj obremenjena, bodo tovornjake izločali iz prometa.
    29. 8. 2025 | 11:03
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Prva plavajoča sončna elektrarna

    Družmirsko jezero na prepihu interesov

    Gradnjo PSE Družmirje, predvideno za oskrbo 35.000 gospodinjstev, spremljajo okoljska vprašanja, občinski pomisleki in zahteve po večji jasnosti.
    Polona Malovrh 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Vila Tartiniporoka Roberta Goloba in Tine Gaberarhitekturakulturna dediščinaJGZ Brdovila bledStrunjan

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odziv UKC Ljubljana na pismo Srebrne niti

    Bolniki na urgenci so čedalje starejši in zahtevni

    Charité v Berlinu, ki je trikrat večji, ima 110.000 urgentnih obravnav na leto, UKC Ljubljana 170.000.
    Andreja Žibret 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Odgovor na nerazumevanje ustavnega načela enakosti

    Pojem »pozitivna segregacija« v nasprotju z ustavo in temeljnimi načeli demokracije.
    30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasba od panonskih ravnic do mestnih odrov

    Drevi bo Vlado Kreslin v Križankah gostil tudi irsko kantavtorico Mary Coughlan, s katero bosta zapela Dekle moje in še kaj ...
    30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Misel dneva

    Iskrica

    Izbor iskric, ki jih vsak dan objavimo tudi v tiskanem Delu.
    Delo 30. 8. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Odgovor na nerazumevanje ustavnega načela enakosti

    Pojem »pozitivna segregacija« v nasprotju z ustavo in temeljnimi načeli demokracije.
    30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasba od panonskih ravnic do mestnih odrov

    Drevi bo Vlado Kreslin v Križankah gostil tudi irsko kantavtorico Mary Coughlan, s katero bosta zapela Dekle moje in še kaj ...
    30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Misel dneva

    Iskrica

    Izbor iskric, ki jih vsak dan objavimo tudi v tiskanem Delu.
    Delo 30. 8. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj kapital pospešeno išče zelene uspešnice?

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo