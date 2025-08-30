Vila Tartini: nepoznana vila za znana mladoporočenca

Zaradi poroke premiera Roberta Goloba in Tine Gaber predvidoma prihodnjo soboto je prišla v središče pozornosti Vila Tartini ob strunjanski obali. Protokolarni objekt, ki od originalne vile iz leta 1700 nosi predvsem ime, je za širšo javnost odprt šele zadnja štiri leta in je večinoma zaseden z zasebnimi dogodki, najpogosteje v poletnih mesecih. Vilo je mogoče najeti od petka do nedelje, za dve prenočitvi, dve suiti in štiri dvoposteljne sobe (brez gostinskih storitev) pa zaračunajo 12.000 evrov.

Vila Tartini danes skupaj s Posestvom Brdo pri Kranju, Gradom Strmol in Vilo Bled sodi pod okrilje Javnega gospodarskega zavoda protokolarne storitve Republike Slovenije (JGZ Brdo), a je kot protokolarni objekt slabo prepoznana. Njeno upravljanje je v celoti prevzela država oziroma Zavod JGZ Brdo po poteku desetletne najemne pogodbe s Termami Krka.

Poročiti se je sicer mogoče na vseh štirih protokolarnih posestvih, kjer na leto v zakonski stan pospremijo okoli 60 parov, ti pa največkrat izberejo Brdo in Vilo Bled. Ta najpogosteje začara tujce in tukaj so gostili doslej tudi najdražje poroke, vendar ne zaradi lokacije, ampak želja naročnikov, še dodajajo v JGZ Brdo. Slovenski mladoporočenci si za večno zaobljubo pogosteje izberejo Brdo.

Območje Tartinijeve vile so kot primerno za poselitev prepoznali že v antiki, ko je na njenem mestu verjetno stala vila rustika, Tartinijevi pa so si jo izbrali za poletno rezidenco po vzoru bogatih beneških sodobnikov, medtem ko so stalno domovali v središču Pirana ob starem mandraču, ki so ga pozneje zasuli in uredili v osrednji piranski trg.

Vilo je za njimi podedovala družina Vatta, leta 1900 jo je kupil grof Stadion, do povojnega časa pa je večkrat menjala lastnike in najemnike, je brati v zapisu umetnostne zgodovinarke Sonje Ane Hoyer, znane strokovnjakinje, ki je napisala doktorat o Tartinijevi hiši v Piranu.

Fotografija vile s cerkvico sv. Bassa iz prve polovice 20. stoletja, ki je del razstave v Tartinijevi hiši v Piranu. FOTO: last Pomorskega muzeja Sergeja Mašera Piran

Kako je bilo videti strunjansko posestvo v 18. stoletju, kjer naj bi otroška leta preživel Giuseppe Tartini, je mogoče deloma razbrati s stenske poslikave v tako imenovani sobi vedut v prvem nadstropju Tartinijeve hiše. Poslikava hiše se v nasprotju z oljčnimi nasadi, solinskimi polji, cerkvijo Marijinega prikazanja ter zalivom ni ohranila, o njeni podobi pa pričajo fotografije piranskega fotografa Alfreda Pettenerja, prav tako razstavljene v hiši, ki je v lasti Skupnosti Italijanov Giuseppe Tartini Piran. Prenovljeno so za obiskovalce odprli leta 2020.

Tipični primer arhitekture s konca 50. let

Med letoma 1956 in 1958 je na mestu strunjanske vile zrasla novogradnja, ki po oceni Hoyerjeve sodi med tipične primere arhitekture s konca 50. let pri nas. Zasnovala sta jo Plečnikov učenec Vinko Glanz, avtor stavbe slovenskega parlamenta, ki je urejal in obnavljal tudi druge protokolarne objekte in pripadajoče parke, med drugim dvorec Brdo pri Kranju, vili Podrožnik in Bled, ter pionirka krajinske arhitekture pri nas, diplomantka Ivana Vurnika arhitektka Juta Krulc.

Poleg parka Vile Tartini je prav tako preurejala površine na Posestvu Brdo ter na desetine družinskih vrtov po Sloveniji, skupno naj bi se podpisala pod okoli štiristo večinoma zasebnih vrtov in zasaditev. Glanz in Krulčeva sta pri zasnovi Vile Tartini izhajala iz zgodovinske situacije.

Na poslikavi v sobi vedut (Stanza delle vedute) v Tartinijevi hiši je prikazano njihovo strunjansko posestvo z nekdanjo cerkvico, oljčnikom ter Stjužo (danes pomemben del Naravnega rezervata Strunjan), kjer je bila nekoč tudi ribogojnica. FOTO: Ivo Vanja Bončina

Upoštevani so bili osnovni tloris prvotne baročne palače s poudarjenim osrednjim delom – stavba je sestavljena iz prednjega in zadnjega dela z notranjim zelenim atrijem v sredini –, pa tudi že historična terasasta zasnova vrta oziroma dostop do hiše, ki stoji na dvignjenem platoju.

Za visokim kamnitim zidom so se ohranili podobne sprehajalne poti s pergolo, ki jih je še videti na starih fotografijah, ter kamnito stopnišče, ki je od pomola med visokima cipresama vodilo do cerkvice sv. Bassa. Čeprav je bila ta porušena, je bil originalni tloris prvotnega opečnatega tlaka vključen v vrtno ureditev.