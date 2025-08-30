Vila z angeli Maksima Gasparija spet diha kot celota

V nadaljevanju preberite:

»Za nas arhitekte je bila obnova te meščanske vile še posebej zanimiva, saj je bil prvotni lastnik gradbeni inženir, ki je imel v hiši tudi pisarne. To je bila priložnost za poistovetenje z nekom, ki je opravljal podoben poklic pred skoraj stoletjem. Lahko smo pogledali v marsikateri detajl, med drugim to, kako je živel in delal, kako je eksperimentiral s posameznimi elementi, kar pri svojih hišah in projektih pogosto počnemo tudi sami,« pripoveduje arhitektka Špela Videčnik, vodja arhitekturnega biroja Ofis, v katerem so vodili prenovo.

Ta enonadstropna vila na Mirju je bila zgrajena v začetku 20. let prejšnjega stoletja po načrtih gradbenika dr. Miroslava Kasala, znanega pobudnika rabe armiranega betona pri nas in kljub slabemu vzdrževanju ni izgubila prvotnih prvin, niti krasnih secesijskih lončenih peči ne. Toda zaradi prenove kleti so morali izvesti celo arheološke raziskave. Kako po novem živi vila, pa preberite v nadaljevanju.