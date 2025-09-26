Zven 6500 let starega čudeža iz Čadrga

V nadaljevanju preberite:

Violina, ki se jo bo slišalo in o kateri se bo veliko slišalo. Takšna so pričakovanja glede violine iz okoli 6500 let starega lesa jelke iz Čadrga na Tolminskem, ki je obliko in zven dobila kar nekaj hribov in dolin vzhodneje, med srednjeveškimi zidovi Škofje Loke.

Njen ustvarjalec, goslar Daniel Musek, po prvih odzivih glasbenikov, ki so jo imeli v rokah, računa, da bo s kakovostjo in ekskluzivnostjo napisala imenitno zgodbo. Nadeja se, da globalno.

»Če hočeš iz tega narediti veliko zgodbo, moraš tem inštrumentom ustvariti poseben status, kar pomeni tudi visoko ceno,« je prepričan. »Zgodovina nas uči, da visoka cena inštrumentom zagotavlja varnost in dolgo življenjsko dobo.«