Vlak ima v slovenskem prostoru in imaginariju posebno mesto. Prešeren se je pred 180 leti v pesmi Od železne ceste veselil obeta večje svobodnosti, ki naj bi jo vlak pripeljal s sabo: »iz Ljubljane v druge mesta, kakor tiček poletim«.

Malo več kot pol stoletja kasneje iz te iste Ljubljane »pošastno sopihajoč gre v noč«, ko Župančiča v pesmi Z vlakom pelje iz ljubljene domovine v tujo zarjo.

Železnica je tudi prostor Kosovelovih impresij, ko se v Potovanju skozi okno vlaka zvrstijo »Postaja. Restavracija. In listje se siplje raz kostanje preko miz« ali ko Na provincialni postaji zaznava »dva tira v svet, skozi okna – puščava Krasa, brinje in bori, akacije, divje rože – štirje vlaki na dan«.

Beseda vlak v slovarjih na portalu Fran.

V zlatih letih popevke so vlaki navdihovali druge vrste poetov, ki so spet hrepeneli po pisanem in širnem svetu. Z Marjano Deržaj, Beti Jurković in pozneje Anjo Rupel smo prepevali Vozi me vlak v daljave, z Otom Pestnerjem že skoraj dvakrat po Trideset let čakamo »na vlak, ki prihaja«.

Tudi v jeziku se z vlaki ves čas kaj dogaja: ustalili smo frazeme, kot sta ujeti ali zamuditi zadnji vlak, se kdaj prepirali, ali je bolj prav, da vlak iztiri ali da se iztiri, in tvorili vrsto izrazov za posebne vlake (ste vedeli, da vozila prevažajo oprtni vlaki?).

Najstarejši so že postali muzejski, motorne so zamenjali električni, te ponekod izpodrivajo magnetni oziroma lebdeči vlaki. Pri nas smo namesto tega dobili zamude in nadomestne avtobusne prevoze, zdaj pa smo vendarle dočakali vsaj nov del železne ceste.

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: dr. Tina Lengar Verovnik.