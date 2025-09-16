Nepozabne vloge Roberta Redforda

Robert Redford je v karieri nanizal številne prelomne vloge, ki so zaznamovale filmsko zgodovino. Nanizal je tudi nekaj nominacij za oskarja (za igro sicer le eno), a ga je prejel za svoj režijski prvenec Navadni ljudje (1980), ki je bil nagrajen s še štirimi zlatimi kipci. Leta 2002 je prejel častnega oskarja.

Nekaj filmov iz njegove bogate bere:

Butch Cassidy in Sundance Kid (1969)

Vestern iz leta 1969, ki ga je režiral George Roy Hill po scenariju Williama Goldmana, v ospredje postavlja zgodbo o navihanih izobčencih z Divjega zahoda Robertu LeRoyu Parkerju, znanem kot Butch Cassidy (Paul Newman), in njegovem partnerju Harryju Longabaughu - Sundance Kidu (Robert Redford), ki sta po seriji ropov vlakov na begu pred ameriško tolpo. Film je sprva prejel mlačne kritike, z leti ter številnimi ponovitvami pa je dobil oznako kultnega. Ameriški filmski inštitut ga je uvrstil med sto najboljših filmov vseh časov.

Butch Cassidy in Sundance Kid oziroma Paul Newman in Robert Redford. FOTO: prromocijsko gradivo

Dekle, ki sem jo ljubil (1973)

Romantični film, ki ga je režiral legendarni Sydney Pollack, je nastal po scenariju Arthurja Laurentsa, ki je pred tem že napisal roman o svojih študentskih letih na Univerzi Cornell in izkušnjah z odborom predstavniškega doma ZDA za protiameriške dejavnosti (House Un-American Activities Committee - HUAC).

Ob Redfordu nastopa Barbra Streisand, njuna lika sta Katie Morosky in Hubbell Gardiner, študenta z zelo različnima življenjema: Katie je zagrizena marksistična Judinja z močnimi protivojnimi stališči, Hubbell brezskrben študent brez posebne politične usmerjenosti. Ko se njuni poti prekrižata, Katie občuduje Hubbllov privlačni videz in odlično pisanje; Hubblla očara Katiejina neomajna predanost družbenim ciljem.

Film, ki je bil uspešnica v kinodvoranah, je bil nominiran za več nagrad, med drugim je osvojil oskarja za najboljšo izvirno dramsko glasbo ter najboljšo izvirno pesem za tematsko pesem.

Vsi predsednikovi možje (1976)

Film z izvirnim naslovom All the President's Men je biografski politični triler o aferi Watergate, ki je strmoglavila vladavino Richarda Nixona. Režiral ga je Alan J. Pakula, scenarij je napisal William Goldman, temelji pa na knjigi Carla Bernsteina in Boba Woodwarda iz leta 1974, novinarjev, ki sta za The Washington Post preiskovala afero. Robert Redford je nastopil v vlogi Woodwarda, Bernsteina je zaigral Dustin Hoffman. Producent filma je bil Walter Coblenz za Redfordovo podjetje Wildwood Enterprises.

Vsi predsednikovi možje z Dustinom Hoffmanom FOTO: Reuters

Moja Afrika (1985)

Out of Africa, kakor se film imenuje v izvirniku, je ameriški epski dramski film iz leta 1985, ki ga je prav tako režiral in produciral Sydney Pollack, v glavnih vlogah pa nastopata Robert Redford kot Denys Finch Hatton in Meryl Streep kot Karen Blixen. Temelji na avtobiografiji Isaka Dinesena Spomin na Afriko in sence na travi iz leta 1937, v manjši meri pa tudi na Dinesenovi knjigi Shadows on the Grass in drugih virih. Scenarij je napisal Kurt Luedtke.

Moja Afrika FOTO: Promocijsko gradivo

Film je doživel nominacije za oskarja v enajstih kategorijah, osvojil pa je nagrade za najboljši film, režijo, scenografijo, fotografijo, prirejeni scenarij, izvirno glasbeno podlago in zvok. Osvojil je tudi tri zlate globuse za najboljši dramski film, stranskega igralca (Klaus Maria Brandauer) in izvirno glasbeno podlago.

Nespodobno povabilo (1993)

Erotični film iz leta 1993 z izvirnim naslovom Indecent Proposal, ki ga je režiral Adrian Lyne, temelji na romanu Jacka Engelharda, v katerem tako rekoč idiličen zakon na nitko postavi ponudba neznanca v višini milijona dolarjev, da bi žena preživela noč z njim. Nespodobno povabilo je izrekel Robert Redford, v vlogi zakoncev sta nastopila Demi Moore in Woody Harrelson.

Film je bil deležen številnih negativnih odzivov kritikov zaradi zvijačnosti ter sprožil številne polemike in očitke, da spodbuja prostitucijo in obravnava ženske kot lastnino. Kljub temu je bil finančna uspešnica ter zaslužil skoraj 267 milijonov dolarjev s proračunom 38 milijonov dolarjev.