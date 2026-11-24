Britanska policija je zaradi suma vloma in nedovoljenega vstopa na posest valižanskega princa Williama in princese Catherine prijela dva moška, poroča BBC.

Osumljena sta, da sta vdrla v podeželsko rezidenco valižanskega princa in princese na posestvu Sandringham v angleški grofiji Norfolk.

Policija v Norfolku je sporočila, da je v ponedeljek tik pred 18. uro prejela klic o sumljivem dogajanju na naslovu rezidence. Policisti so območje preiskali s službenimi psi, brezpilotnimi letalniki in helikopterjem ter na posestvu prijeli dva moška.

Po navedbah policije takrat v rezidenci ni bilo nikogar. Podrobnosti za zdaj niso znane. Iz Kensingtonske palače so sporočili, da varnostnih zadev ne komentirajo.

William in Catherine sicer v rezidenci Anmer Hall ne živita stalno, a tam preživljata praznike in počitnice.