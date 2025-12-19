Nova vstopnina: metanje kovancev v vodnjak Trevi bo dražje

V Rimu je ogromno izjemne kulturne dediščine na ogled povsem brezplačno, kar velja tako za mogočne ostanke starorimskih časov kot nešteto mogočnih cerkva, na čelu z vatikanskim sv. Petrom in drugimi papeškimi bazilikami. Plačljivi so muzeji, a tudi v teh glede na izjemne dragocenosti, ki jih hranijo, računajo razumne vstopnine.

Za primerjavo: Vstopnina v Narodni muzej Slovenije je 10 evrov, za vse štiri lokacije Nacionalnega rimskega muzeja z eksponati, ki so znani vsem ljubiteljem antike, pa 15 evrov.

Obetajo si 6,5 milijona evrov

Za ogled najslavnejšega vodnjaka v večnem mestu, katerega ogled je bil tako kot ogled mnogih drugih vodnjakov iz časa baročne prenove mesta povsem brezplačen, pa bo od februarja prihodnje leto potrebno seči v žep.

Rimski župan Roberto Gualtieri je danes napovedal, da bo za ogled vodnjaka Trevi od blizu potrebno poravnati vstopnino, ki je določena pri dveh evrih. To pomeni, da bo vsak, ki bo želel ohranjati stoletno tradicijo metanja kovancev vanj preko desne rame, že v izhodišču odštel kak kovanec več.

Župan si obeta, da bo z uvedbo vstopnine v občinsko blagajno prišlo 6,5 milijona evrov letno. Vrednost kovancev, vrženih v vodnjak, sicer letno znaša do 1,5 milijona.

Poudarjajo pa, da bo vstopnina veljala le za dostop neposredno do vodnjaka, medtem ko bo preostali del trga normalno prehoden. A trg ni prav velik.

Vstopnino bodo uvedli še za nekaj drugih lokacij: za Maksencijevo vilo, Napoleonski muzej, Muzej Carlo Baracco, muzej Pilotti in muzej Canonica. Za prebivalce Rima pa bodo vsi ostali brezplačni.