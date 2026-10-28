Vodno mesto Atlantis z novo podobo Sveta doživetij nadaljuje razvoj

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Prenova je del širšega razvoja Atlantisa, ki povezuje vodna doživetja, rekreacijo, zdravje in dobro počutje. Vodno mesto Atlantis je danes ponovno odprlo, ki obiskovalce pričakuje s prenovljeno recepcijo in garderobami. Posodobljeni prostori prinašajo sodobnejšo, prijetnejšo in funkcionalnejšo ureditev ter nadgrajujejo izkušnjo obiskovalcev že ob prihodu.

Prenova je naslednji korak v razvoju Vodnega mesta Atlantis, ki svojo ponudbo in infrastrukturo nenehno prilagaja pričakovanjem obiskovalcev. V ospredju niso le nove vsebine, temveč tudi kakovost celotne uporabniške izkušnje, vse od prvega stika z destinacijo do časa, ki ga obiskovalci namenijo sprostitvi, gibanju in druženju.

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»Veseli nas, da lahko obiskovalce znova sprejmemo v prenovljenem Svetu doživetij. Pri prenovi smo želeli ustvariti sodobnejše, prijetnejše in bolj funkcionalno okolje, ki bo izboljšalo izkušnjo obiskovalcev že ob prihodu v Vodno mesto Atlantis. Zavedamo se, da kakovost celotnega doživetja sestavljajo tako atraktivne vsebine kot tudi udobje, urejenost in občutek dobrodošlice. Zato poleg razvoja novih doživetij veliko pozornosti namenjamo tudi posodabljanju obstoječih prostorov. Z letošnjimi novostmi in prenovo nadaljujemo razvoj Atlantisa kot destinacije, kjer lahko obiskovalci najdejo priložnosti za gibanje, zabavo, sprostitev in skrb za dobro počutje,« je povedala, direktorica Vodnega mesta Atlantis.

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Nove vsebine za aktivno preživljanje prostega časa in dobro počutje

FOTO: BTC

Letošnje leto je v Atlantis prineslo več pomembnih vsebinskih nadgradenj. Obiskovalcem sta na voljo 46-metrski notranji tobogan in plezalna stena ob bazenu z valovi, ponudbo pa je dopolnil tudi Medical Center Atlas, sodoben center za fizioterapijo, rehabilitacijo in preventivno zdravje.

Nove vsebine in prenova Sveta doživetij so del širše usmeritve razvoja BTC Cityja Ljubljana kot Mesta prihodnosti. Ta temelji na povezovanju različnih dejavnosti, sodobni infrastrukturi in ustvarjanju okolij, ki odgovarjajo na potrebe sodobnega človeka. Atlantis tako nadgrajuje svojo prepoznavno ponudbo vodnih in wellness doživetij ter krepi vlogo prostora, ki združuje aktivno preživljanje prostega časa, sprostitev in skrb za dobro počutje.

FOTO: BTC

Vodno mesto Atlantis je v več kot dveh desetletjih delovanja postalo ena najbolj prepoznavnih slovenskih destinacij za vodna doživetja, sprostitev in rekreacijo. Od odprtja je gostilo že več kot štiri milijone obiskovalcev. Z letošnjimi novostmi in prenovo Sveta doživetij nadaljuje razvoj, ki temelji na povezovanju dolgoletne tradicije, novih doživetij in nenehnega izboljševanja ponudbe.

Ponovno odprtje Sveta doživetij obiskovalcem znova omogoča uživanje v ponudbi tega dela Vodnega mesta Atlantis, hkrati pa potrjuje usmeritev v razvoj sodobne, kakovostne in obiskovalcem prilagojene destinacije.

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