Papež Leon med modnimi ikonami leta

Ameriški Vogue je v svoji izbiri 55 najbolje oblečenih ljudi 2025 med Rihanno, Rosalío, Bad Bunnyja, Jennifer Lawrence in Venus Williams uvrstil tudi papeža Leona XIV. Utemeljitev je zgovorna: Leon naj bi se opazno odmaknil od skromnejših preferenc svojega predhodnika Frančiška in se vrnil k dediščini dovršeno izdelanih liturgičnih oblačil. Kot njegovo najbolj izstopajočo opravo navajajo tisto ob prvem nastopu 8. maja 2025 na osrednji loži bazilike sv. Petra, ko je ob belem talarju nosil rdečo satenasto moceto in vinsko rdečo, z zlatom vezeno štolo, dopolnjeno s prsnim križem na zlati svileni vrvici. Spomnimo se, da je bil tudi Frančišek, navkljub skromni opravi brez rdečega ogrinjala, izbran v modni rubriki revije Esquire za najbolje oblečenega moškega leta 2013. Moceta je kratko, do komolcev segajoče ogrinjalo, ki v cerkveni hierarhiji označuje rang; mašni plašč (kazula) pa je osrednje bogoslužno oblačilo, tradicionalno razumljeno kot Kristusov jarem in simbol ljubezni.

Za videz cerkvenih veljakov skrbi liturgični oblikovalec Filippo Sorcinelli, ki svoje delo razume kot poslanstvo v službi simbolike posameznih kosov oblačil in dodatkov in ne kot okrasje, medtem ko je krojenje papeških oblačil že generacije povezano z rimskim krojaškim imenom Gammarelli, ustanovljenim leta 1798 v bližini Panteona – nekakšna visoka moda za cerkvene dostojanstvenike.

Med estradniki

Da se znajde papež v družbi estradnikov seveda ni presenečenje, Vatikan že dolgo ni le verska ustanova, pronica v vse pore družbe, njihove vizualije so dovršene in prepoznavne po vseh koncih sveta. V tem smislu liturgična oblačila niso modna muha, temveč urejena govorica simbolov, barv, materialov in krojev, ki označujejo obdobja, funkcijo in hierarhijo. V tem smislu je Vatikan stoletja gojil prepoznavno podobo – nekaj, kar danes pri modi povezujemo z identiteto modne hiše, kontinuiteto in obrtniškim znanjem. Novo pa je predvsem to, kako se simbolni jezik cerkvenih oprav razume danes. Če je nekoč omenjena simbolika spadala pod okrilje umetnostne zgodovine in teologije, se danes pogosto interpretira tudi skozi medije popkulture: v formatu seznamov najbolje oblečenih na družbenih omrežjih, v hitrih interpretacijah, ki pomen pogosto zamenjajo s slogom ali kot predmet za pritegovanje pozornosti in provokacijo. V tem smislu Vatikan ni šele sedaj postal moden, temveč ga je modna industrija – in njeni sateliti – začela obravnavati kot del istega spektakla kot del rdeče preproge, torej blišča, imenitnosti in nedosegljivosti.

Leta 2007 je revija Esquire imenovala papeževe deče usnjene mokasinke za modne dodatke leta. FOTO: Reuters

Ni prvič, da so sodobni papeži deležni pohval zaradi svojega modnega čuta. Leta 2007 je revija Esquire rdeče čeveljce papeža Benedikta XVI. za modne dodatke leta.

V svojem zapisu o Leonu je Vogue omenil tudi, kako je aktualni papež v Vatikan povabil tudi modne filmske zvezde, vključno z Monico Bellucci in Cate Blanchett, »da bi posodobil podobo Cerkve« in »potešil svojo filmsko strast.«.

Revija je tudi ugibala, kje bi lahko njeni bralci papeža videli naslednjič: »Realno: ko se bo v papamobilu vozil po Vatikanu. V sanjah: da bo filmski festival Sundance vključil v svoj papeški urnik (če bo Bog dal).«

Modna lestvica za leto 2025 vključuje 55 imen, ki združujejo tradicionalne modne ikone s presenetljivimi imeni. »Naša merila so bila subjektivna, vsi naši sodniki so bili uredniki Vogua, seznam pa se je oblikoval na številnih srečanjih in razpravah,« so zapisali v modni bibliji.