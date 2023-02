Vohunski balon, NLP ali navadna boja za privez čolna?

Kot piše britanski Guardian, so japonske oblasti priznale, da se jim ne sanja, kaj krogla sploh je – da pa zagotovo ne bo eksplodirala. Na kraj so namreč poslali strokovnjake za eksplozive, oblečene v zaščitna oblačila, ki so zavarovali območje in z rentgensko tehnologijo pregledali notranjost predmeta. Ugotovili so le to, da je – votel. Predmet (premer okoli 1,5 metra) je mestoma zarjavel – od tod domneva, da je verjetno narejen iz železa – in ima izboklino, ki je podobna ročaju, zato so se pojavile bolj preproste razlage: to je boja za privez čolna, ki se je zrahljala in odplavala. A kljub temu oblasti vse skupaj jemljejo zelo resno, fotografije krogle so poslali japonski obalni straži v nadaljnjo preiskavo.

Policija je predmet začela pregledovati po tem, ko ga je včeraj na plaži Enšu opazila neka sprehajalka in o svoji najdbi obvestila policijo, je poročala lokalna televizija. Neki domačin, ki redno teče po isti plaži, pa je dejal, da ne razume, zakaj je vse skupaj vredno tolikšne pozornosti. »Tam je že ves mesec, poskušal sem kroglo premaknili, pa ni šlo.«

Objektivno in pošteno

Nekateri domnevajo, da je predmet podoben kroglam iz priljubljene risanke Dragon Ball, ki je adaptacija istoimenskega manga stripa, dogaja se v izmišljenem svetu, glavni junak pa je skupaj s prijatelji na sledi za zmajevimi kroglami. Družbena omrežja še naprej prekipevajo od domišljije: nekateri predmet primerjajo s kroglami iz različnih znanstvenofantastičnih filmov, kot sta Vojna svetov ali Godzila, drugi so prepričani, da gre za staro bombo iz druge svetovne vojne ali fosil dinozavrovega jajca.

Trije od štirih pred kratkim sestreljenih letečih predmetov verjetno niso bili kitajski vohunski baloni, je moral priznati demokratski predsednik Biden. FOTO: Randall Hill Reuters

Vznemirjenje je razumljivo, saj so TV-posnetki prišli v javnost le nekaj dni za tem, ko je Japonska objavila, da je bilo več kitajskih vohunskih balonov opaženih tudi nad njenim ozemljem. Trije neidentificirani predmeti v obliki balona so bili odkriti med letoma 2019 in 2021. Ministrstvo za obrambo je opravilo novo analizo, potem ko so ZDA ta mesec sestrelile domnevni kitajski vohunski balon in več drugih neidentificiranih predmetov.

Kitajska je v zadnjem času večkrat pozvala Japonsko, naj ne naseda ameriškim trditvam, tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Wang Wenbin pa je izrazil upanje, da bo Japonska zavzela »objektivno in pošteno« stališče in ne bo povzročala razburjenja, kot to že nekaj tednov počnejo ZDA. A tudi tam so morali pred dnevi priznati, da trije od štirih sestreljenih neidentificiranih letečih predmetov verjetno niso bili kitajski vohunski baloni. Eden je bil samo poceni vremenarski balon in nič več kot to.