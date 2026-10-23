Vojna, protesti in ebola: kam grejo Slovenci za krompirjeve počitnice?

Turistične agencije razkrivajo, kako svetovne krize vplivajo na izbiro počitnic, katerim destinacijam se potniki izogibajo in kam kljub vsemu potujejo.
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Med najbolj priljubljenimi izbirami je tudi tokrat Španija s Kanarskimi otoki. FOTO: Shutterstock
Protesti v evropskih mestih, razmere na Bližnjem vzhodu in izbruh ebole v delu Afrike spremljajo začetek krompirjevih počitnic. Turistične agencije večjih sprememb pri povpraševanju ne zaznavajo, opažajo pa več previdnosti pri izbiri destinacij in letalskih povezav.
Več kot petina gostov turistične agencije Sonček bo tokratne počitnice preživela na hrvaški obali. FOTO: Shutterstock
Več kot petina gostov turistične agencije Sonček bo počitnice preživela na hrvaški obali, sledita Italija in Slovenija. Te tri destinacije predstavljajo približno dve tretjini prodaje za to obdobje. Med priljubljenimi izbirami so tudi Španija s Kanarskimi otoki, Egipt in Turčija. Pri Palmi so med najbolj iskanimi toplimi destinacijami Kanarski otoki, Egipt, Turčija in Malta. Potniki se odpravljajo tudi na ...
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