Vojna proti frizerjem in tečnim ženskam

Zgradite zid!

Mehičani si zdaj v Tijuani želijo zid pred okuženimi Američani. FOTO: Jorge Duenes/Reuters



V boj brez alkohola in pomočnikov

Napotki malezijske vlade ženskam v karanteni: delajo, so urejene in ne tečnarijo. FOTO: instagram

»Veliko Italijank si zaradi neurejene pričeske ne upa iz stanovanja,« je povedal mladi frizer iz Rima, potem ko so v Italiji zaradi karantene zaprli frizerske salone. V minulih tednih so po svetu omejili ali povsem odpovedali obiske pri frizerju.»Devetdeset odstotkov mojih strank si pride pobarvat lase,« je za avstralske medije povedala lastnica frizerskega salona v mestu Alice Springs, potem ko se je prejšnji petek avstralska vlada odločila, da bo zaradi nevarnosti okužbe omejila obisk pri frizerju na 30 minut. Ukrep je povzročil val ogorčenja po državi, zato so iz urada predsednika vlade naslednji dan sporočili, da bodo odpravili omejitev. V izjavi za javnost so zapisali, da se je »izvedba previdnostnega ukrepa ­pokazala za preveč zahtevno«.Čeprav so doslej Mehičani nasprotovali gradnji Trumpovega zidu na meji med Mehiko in ZDA, zdaj nekateri pozivajo oblasti k čimprejšnji postavitvi pregrade, ki bi preprečila Američanom, da prestopijo mejo ter jih okužijo s koronavirusom. »Smiselno bi bilo zgraditi zid,« je za tiskovno agencijo Reuters dejal J, prebivalec Tijuane in član tamkajšnje poslovne zbornice.Podobno meni župan Tijuane, ki je sporočil, da s ­predstavniki zvezne države Baja ­California razpravljajo, kako bi še poostrili preverjanje sosedov. Minuli teden so mehiški protestniki več ur blokirali mejni prehod Nogales med mehiško ­zvezno državo Sonora in ameriško ­Arizono. V rokah so vihteli plakate, s katerimi so prosili Američane, naj ostanejo doma.Medtem pa ameriški predsedniktrdi, da klorokin, ki ga uporabljajo za zdravljenje malarije, deluje tudi pri blaženju simptomov bolezni covid-19. Američani množično kupujejo to zdravilo, zaradi nepravilne uporabe so se pojavili tudi prvi smrtni primeri. Ker je klorokin dostopen le na recept, ga nekateri pridobijo na nekoliko nenavadne načine.Zastrupila sta se tudi zakonca iz Arizone, ki sta zaužila hrano za ribe, ki je vsebovala to spojino. Po slabih dvajsetih minutah sta začutila slabost, kmalu zatem sta morala na urgenco. Moški je umrl, ženska pa preživela. Pozneje je šestdesetletnica povedala, da sta z možem zaužila hrano, ko sta po televiziji gledala govor ameriškega predsednika.Južnoafričani odslej časa, ki ga preživijo v izolaciji, ne bodo mogli popestriti z uživanjem alkohola. Tamkajšnja vlada je prejšnji teden prepovedala prodajo alkohola in tobačnih izdelkov ter opozorila, da bodo tiste, ki kršijo prepoved, kaznovali z zaporom ali visoko denarno kaznijo. Južnoafriški minister za policijo Bheki Cele je za tuje medije pojasnil, da so se za to odločili, da bi preprečili izgrede. Po njegovih besedah tako alkohol kot tobak škodita imunskemu sistemu, ki je tako še bolj dovzeten za okužbe s koronavirusom.V Maleziji je izzvala ogorčenje kampanja, ki jo je pripravilo ministrstvo za zdravstvo. V njej so pozvali ženske, naj olajšajo napetosti doma tako, da se naličijo in ne sitnarijo moškim. Pozneje se je ministrstvo zaradi ostrih odzivov feministk opravičilo. Kampanjo so oglaševali z letaki, na katerih so opozarjali ženske, naj se izogibajo sarkastičnim izjavam, če jim moški nočejo pomagati pri hišnih opravilih.———Avtor je zaposlen v Delovnici.