Voznik avtobusa invalidnega šolarja poslal na dež

Nekaj dni po novici o enajstletniku, ki ga je voznik avtobusa v bližini olimpijske Cortine d'Ampezzo nagnal v sneg, zaradi česar je moral do doma prehoditi šest kilometrov pri stopinjah pod ničlo, ko se je že mračilo, v Italiji odmeva podobna novica. Tokrat je – zatem ko mu je voznik avtobusa odredil izstop – na dežju pristal invalidni šolar, poročajo italijanski mediji.

Fant je bil zmeden. Četudi je imel mesečno vozovnico s seboj, je bil prepričan, da jo je pozabil, na kar je opozoril voznika. Opravil je pogovor z njim, da bi mu pojasnil situacijo, a mu je voznik na naslednji postaji odredil izstop. Invalidni šolar je tam ostal sam, na dežju, ostalo mu je le, da počaka na dedka.

Starši se sprašujejo, zakaj je moral sin ostati na dežju, namesto da bi le dobil kazen, kar bi bilo običajno. Nato bi lahko tudi dokazal, da ima vozovnico.

Voznik tvega kazen

Dejstvo, da je invalidni najstnik ostal na dežju, seveda odmeva, v avtobusnem podjetju so napovedali preiskavo, voznik tvega kazen. Na spletnem portalu avtobusnega podjetja Società Vicentina Trasporti je namreč zapisano, da je za imetnike abonmajev, če tega ne pokažejo na zahtevo kontrolorjev, kazen možno odpovedati, če v naslednjih 15 dneh dokažejo, da imajo veljavno vozovnico, izdano na svoje ime.

Odzvala se je tudi politika: »Gre za vprašanje človečnosti, odgovornosti in zdravega razuma. Kam je izginila človečnost, če mladoletni invalid, ki prosi za pomoč, ostane sam? Nekaj mora biti jasno: javni prevoz je storitev in kot vsaka storitev živi od spoštovanja. In osebje na avtobusu mora biti spoštljiv interpret tega,« je po poročanju portala Adnkronos komentiral predsednik Regionalnega sveta Benečije Luca Zaia.