Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

V obdobju med letoma 1976 in 1988 sta umetnika Ulay in Marina Abramović ustvarila niz ikoničnih performansov in raziskovalnih projektov, s katerimi sta na novo opredelila meje performansa. Po simboličnem razhodu leta 1988, ko sta se poslovila v performansu The Lovers, so tisti, ki sta jih ustvarila v dvanajstih letih skupnega življenja in dela, postali kanonična dela zgodovine sodobne umetnosti. Kljub temu njun skupni opus nikoli doslej ni bil tako poglobljeno in celovito raziskan, kot je na razstavi ART VITAL – 12 let tandema Ulay/Marina Abramović v Cukrarni.

FOTO: Blaž Gutman/MGML

Na razstavi ART VITAL – 12 let tandema Ulay/Marina Abramović, ki se razprostira čez vseh pet nadstropij ene največjih galerij v Sloveniji, je prvič najobsežnejše predstavljen njun skupni opus skozi njuna umetniška dela, izbrane arhivske fotografije, dokumentarne zapise in obsežen arhiv, ki razkriva temeljne, pogosto nevidne plasti njunega umetniškega in osebnega odnosa. Projekt ART VITAL dopolnjujeta tudi dve publikaciji, ki razstavo razširjata iz galerijskega prostora in obiskovalcem omogočata še bolj poglobljen vpogled v njuno zgodbo. S fotoknjigo in katalogom pa projekt ART VITAL presega razstavne okvire in postaja dokument enega najintenzivnejših umetniških partnerstev 20. stoletja ter hkrati poklon njuni izjemni in radikalni ustvarjalnosti.

Fotoknjiga Love. Hate. Forgiveness. – intimni pogled v življenje tandema

Razstava vključuje obsežen izbor risb, skic, korespondence, fotografij in do zdaj neobjavljenih dokumentov iz Marina Abramović Archives v New Yorku ter iz arhiva Fundacije ULAY v Ljubljani, kjer je Ulay preživel zadnjih enajst let svojega življenja. Pri delu s tako obsežnim fotografskim gradivom iz arhivov sta kustosinji, Alenka Gregorič in Felicitas Thun-Hohenstein, prepoznali potrebo po publikaciji, ki bi ključne trenutke ohranila tudi onkraj razstavnega prostora. Tako je nastala fotoknjiga Love. Hate. Forgiveness. (19,80 EUR), ki na 40 straneh prinaša več kot 300 izjemnih, do zdaj še neobjavljenih fotografij iz zasebnega življenja Ulaya in Marine Abramović. Gre za enega najosebnejših vizualnih dokumentov tandema doslej, ki razkriva dinamiko nomadskega življenja in fragmente intimnega življenja, ki so oblikovali temelje njunega ustvarjalnega in življenjskega zavezništva.

FOTO: Blaž Gutman/MGML

Fotoknjiga vključuje tudi intervju med Marino Abramović in Leno Pislak, direktorico ULAY Foundation, v katerem Marina prvič iskreno spregovori o njunem odnosu, ranljivostih, konfliktih, absolutni predanosti umetnosti in o tem, kako je življenje v tandemu oblikovalo njuno delo. Love. Hate. Forgiveness. ni zgolj spremljevalna publikacija razstave, temveč samostojno delo, ki bralca popelje v zasebni svet dveh umetnikov skozi zgodbo o ljubezni, sovraštvu in ne nazadnje tudi odpuščanju.

Katalog ART VITAL — ključni teoretski dokument o delu Ulaya in Marine Abramović

Razstavni katalog ART VITAL — 12 let tandema Ulay/Marina Abramović obsega kar 440 strani in je izdan v dveh celovitih različicah, v slovenščini (45 EUR) ali angleščini (55 EUR). Prinaša poglobljena besedila vodilnih teoretičark in teoretikov umetnostne zgodovine, med njimi Diedricha Diederichsena, Alenke Gregorič, Amelie Jones, Kurta Kladlerja, Michaela Kleina, Bojane Kunst, Matthieuja Lelièvra, Suzane Milevske, Hane Ostan-Ožbolt-Haas, Sabine Priglinger, Felicitas Thun-Hohenstein, Elisabeth von Samsonow. Katalog prinaša poglobljene analize skupnega delovanja tandema, vprašanja avtorstva, telesnosti, etike performansa, dinamike odnosa in konceptualnih izhodišč, ki so Ulayu in Marini Abramović omogočala, da sta vedno znova prestopala meje mogočega. Gre za precedenčno celovito znanstveno obravnavo tandema v mednarodnem strokovnem prostoru, zaradi česar je katalog referenčna publikacija za strokovno javnost in vse, ki želijo poglobiti znanje o ikoničnem umetniškem tandemu.

Obsežno dokumentacijo kanoničnih performansov dopolnjuje arhivska sekcija, ki vključuje risbe, dnevnike, korespondenco, skice in do zdaj neobjavljene dokumente iz arhivov Marine Abramović in ULAY Foundation. Katalog vključuje tudi opise performansov, ki so vstopili v kanon umetnosti 20. stoletja, ter ponuja vpogled v zakulisje nastajanja zgodovine in kritični pogled na njuno skupno, radikalno, umetniško prakso.

Obe publikaciji sta na voljo v spletni trgovini MGML ali na recepciji Cukrarne.

FOTO: Blaž Gutman/MGML

Obiščite razstavo v Cukrarni

Razstava ART VITAL – 12 let tandema Ulay/Marina Abramović predstavlja ikonično umetniško partnerstvo med Marino Abramović (1946, Beograd) in Ulayem – Frankom Uwejem Laysiepnom (1943, Solingen–2020, Ljubljana). Umetnika sta med letoma 1976 in 1988 skupaj živela in delala, pri tem pa sta svojo umetniško prakso spajala z vsakdanjim življenjem; tako sta izzivala konvencionalne predstave o avtorstvu in identiteti. Njuna za zgodovino performansa ključna dela so preizkušala ranljivost, odpornost in soodvisnost ter odražala intenzivno prepletanje skupnega življenja in ustvarjalnega procesa. Razstava umetnikov Ulaya in Marine Abramović je nastala v sodelovanju s Fundacijo Ulay in Leno Pislak ter arhivom Marine Abramović in Sydney Fishman, kurirata jo umetniška vodja Cukrarne Alenka Gregorič in profesorica dunajske akademije likovnih umetnosti Felicitas Thun-Hohenstein. Vstopnice so na voljo na spletni platformi mojekarte.si, v spletni trgovini MGML in na recepciji Cukrarne. Ogledi razstave potekajo v določnih časovnih sklopih, zato je za obisk priporočljiva predhodna rezervacija termina. Vse informacije o prostih terminih, ceniku in odpiralnem času so dostopne na spletni strani Cukrarne.

