Vrača se Cirque du Soleil, tokrat s predstavo Ovo (VIDEO)

Ljubljansko dvorano Stožice bodo v prihodnjih štirih dneh zavzele žuželke. Gomazele bodo, frlele po zraku in brenčale ob spremljavi brazilskih ritmov, za kar je ena sama logična razlaga: spet je v mestu Cirque du Soleil.

Kanadski cirkus z več kot 40-letno tradicijo, ki slovi po osupljivih akrobacijah, po predlanski predstavi Corteo tokrat v Stožicah gostuje s spektaklom Ovo (jajce v portugalskem jeziku), slovenska premiera bo nocoj, do nedelje bodo sledile štiri ponovitve. O življenju v cirkusu smo se pogovarjali s tremi akrobati.

Ovo v portugalščini pomeni jajce. FOTO: Marie-Andrée Lemire

Akrobate, oblečene v pisane žuželčje kostume, so Ljubljančani lahko opazili že včeraj v središču mesta, kjer so imeli fotografske seanse. Mi smo jih ujeli v hotelu, njihovem začasnem domu v času turneje. In ta v primeru predstave Ovo traja že 17 let. Doslej je obiskala 40 držav, vsak teden je v drugem mestu – in nikakor ne potuje z malo prtljage. Prevažajo jo s kar 21 tovornjaki, v ekipi je več kot sto ljudi, od tega 53 nastopajočih. Kot pravi Janie Mallet, ki je del organizacijske ekipe: prava žuželčja kolonija.

Ujeli smo jih v hotelu, njihovem začasnem domu v času turneje. FOTO: Jože Suhadolnik

Ravnovesje med delom, počitkom in turizmom

Tudi nastopajoči ne potujejo z majhnimi kovčki, predvsem pa bi težko našli še kakšnega potnika, ki bi imel na potovalki napisano Cricket legs suitcase (kovček s čričkovimi nogami). To je del prtljage Kanadčana Nathana Rivera-Drydaka, ki smo ga spoznali v kostumu črička in z obrazom, pobarvanim v rumeno in zeleno. Šestintridesetletni akrobat ima za sabo dolgo športno kariero. Že kot otrok se je ukvarjal z gimnastiko, pozneje je Kanado zastopal na tekmovanjih v trampolinu.

Ekipi Cirque du Soleil se je pridružil pred desetimi leti. V tem času se je predstava precej spremenila (v celoti so jo prenovili ob 15. obletnici leta 2024), zaradi česar je, kot pravi, še toliko bolj vznemirljiva. Tudi v potovanjih uživa, saj tako lahko obišče kraje, ki jih sicer ne bi nikoli. »Včasih bi bilo lepo imeti kaj več časa za raziskovanje, a smo se naučili najti ravnotežje med počitkom, delom in turizmom.«

Čriček, sicer pa akrobat na trampolinih Nathan Rivera Drydak FOTO: Jože Suhadolnik

Vsak nastopajoči ima sicer dva prosta dneva na teden, vsake tri mesece imajo še dvotedenski premor, ko lahko gredo domov ali kam odpotujejo – odvisno od tega, v katerem delu sveta so. Nastopajoči so namreč pisana mešanica kar 25 držav.

Leteča akrobatka

Maria Luiza Arantes França prihaja iz Brazilije, tako rekoč domovine predstave Ovo, katere osrednja zgodba se vrti okoli pikapolonice in muhe, ki se zaljubita. Zasnovala jo je namreč brazilska koreografinja Deborah Colker, zato je razumljivo v teh ritmih tudi glasbena spremljava, ki jo med predstavo v živo izvaja sedemčlanska zasedba. Tudi 25-letna akrobatka se je približno 12 let ukvarjala z gimnastiko, kmalu zatem je dobila povabilo Cirque du Soleil.

Maria Luiza Arantes França, 24-letna gimnastičarka, je leto in pol del predstave Ovo. FOTO: Jože Suhadolnik

Najprej je sodelovala pri drugem projektu, del predstave Ovo je dobro leto in pol, je pripovedovala Brazilka, oblečena v kostum čebele. V predstavi tako veliko leti po zraku, na višini kar 15 metrov, kar pomeni, da je zelo pomemben del njenega dela zaupanje soigralcem, ki slonijo na visokih palicah in jo mečejo po zraku. Prav zaupati drugim je bil zanjo najzahtevnejši del treninga, a tudi tega se priučiš, prostodušno pravi mlada akrobatka.

Obiskala že 57 držav

Bistveno daljšo kilometrino ima 34-letna Mongolka Nyamgerel Gankhuyak, ki je kontorcionistka (po slovensko »človek guma«) že od osmega leta. Nastopati je začela pri dvanajstih, cirkusu se je pridružila leta 2013, najprej v predstavi Totem, pred dvema letoma je postala del ekipe Ovo.

V vlogi pajka nastopa Mongolka Nyamgerel Gankhuyag. Foto Marie-andrée Lemire

Ta predstava je zanjo pomembna predvsem zato, ker ima solistično točko. »Tako imam oder pet minut samo zase,« pravi telovadka, ki nastopa v vlogah belega pajka in kačjega pastirja, kot del spremljevalne ekipe pa še kot muha. Ne le na odru, tudi na potovanjih ima izjemno kilometrino: do zdaj je obiskala 57 držav, ki jih odkriva predvsem skozi hrano. V Sloveniji je do našega pogovora pokusila »kremšnito« in bila navdušena.

Nyamgerel Gankhuyak tudi pred hotelom izvaja akrobacije, kakršne bi težko pripisali zmogljivostim človeškega telesa. FOTO: Jože Suhadolnik

V Slovenijo so pripotovali iz Italije, nadaljujejo v Romuniji, Bolgariji in Srbiji – vse do Kazahstana, ko jih čaka nov dvotedenski premor. Sogovornica iz Mongolije ga bo gotovo izrabila za potovanje domov.