    Zanimivosti

    Vrača se Cirque du Soleil, tokrat s predstavo Ovo (VIDEO)

    Turneja predstave traja že 17 let. Doslej je obiskala 40 držav, vsak teden je v drugem mestu. V ekipi je več kot sto ljudi, od tega 53 nastopajočih.
    Maria Luiza Arantes França, Nyamgerel Gankhuyag in Nathan Rivera Drydak kot čmrlj, muha in čriček FOTO: Jože Suhadolnik
    Simona Bandur
    16. 4. 2026 | 05:00
    Ljubljansko dvorano Stožice bodo v prihodnjih štirih dneh zavzele žuželke. Gomazele bodo, frlele po zraku in brenčale ob spremljavi brazilskih ritmov, za kar je ena sama logična razlaga: spet je v mestu Cirque du Soleil.

    Kanadski cirkus z več kot 40-letno tradicijo, ki slovi po osupljivih akrobacijah, po predlanski predstavi Corteo tokrat v Stožicah gostuje s spektaklom Ovo (jajce v portugalskem jeziku), slovenska premiera bo nocoj, do nedelje bodo sledile štiri ponovitve. O življenju v cirkusu smo se pogovarjali s tremi akrobati.

    Ovo v portugalščini pomeni jajce. FOTO: Marie-Andrée Lemire
    Akrobate, oblečene v pisane žuželčje kostume, so Ljubljančani lahko opazili že včeraj v središču mesta, kjer so imeli fotografske seanse. Mi smo jih ujeli v hotelu, njihovem začasnem domu v času turneje. In ta v primeru predstave Ovo traja že 17 let. Doslej je obiskala 40 držav, vsak teden je v drugem mestu – in nikakor ne potuje z malo prtljage. Prevažajo jo s kar 21 tovornjaki, v ekipi je več kot sto ljudi, od tega 53 nastopajočih. Kot pravi Janie Mallet, ki je del organizacijske ekipe: prava žuželčja kolonija.

    Ujeli smo jih v hotelu, njihovem začasnem domu v času turneje. FOTO: Jože Suhadolnik
    Ravnovesje med delom, počitkom in turizmom

    Tudi nastopajoči ne potujejo z majhnimi kovčki, predvsem pa bi težko našli še kakšnega potnika, ki bi imel na potovalki napisano Cricket legs suitcase (kovček s čričkovimi nogami). To je del prtljage Kanadčana Nathana Rivera-Drydaka, ki smo ga spoznali v kostumu črička in z obrazom, pobarvanim v rumeno in zeleno. Šestintridesetletni akrobat ima za sabo dolgo športno kariero. Že kot otrok se je ukvarjal z gimnastiko, pozneje je Kanado zastopal na tekmovanjih v trampolinu.

    Ekipi Cirque du Soleil se je pridružil pred desetimi leti. V tem času se je predstava precej spremenila (v celoti so jo prenovili ob 15. obletnici leta 2024), zaradi česar je, kot pravi, še toliko bolj vznemirljiva. Tudi v potovanjih uživa, saj tako lahko obišče kraje, ki jih sicer ne bi nikoli. »Včasih bi bilo lepo imeti kaj več časa za raziskovanje, a smo se naučili najti ravnotežje med počitkom, delom in turizmom.«

    Čriček, sicer pa akrobat na trampolinih Nathan Rivera Drydak FOTO: Jože Suhadolnik
    Vsak nastopajoči ima sicer dva prosta dneva na teden, vsake tri mesece imajo še dvotedenski premor, ko lahko gredo domov ali kam odpotujejo – odvisno od tega, v katerem delu sveta so. Nastopajoči so namreč pisana mešanica kar 25 držav.

    Leteča akrobatka

    Maria Luiza Arantes França prihaja iz Brazilije, tako rekoč domovine predstave Ovo, katere osrednja zgodba se vrti okoli pikapolonice in muhe, ki se zaljubita. Zasnovala jo je namreč brazilska koreografinja Deborah Colker, zato je razumljivo v teh ritmih tudi glasbena spremljava, ki jo med predstavo v živo izvaja sedemčlanska zasedba. Tudi 25-letna akrobatka se je približno 12 let ukvarjala z gimnastiko, kmalu zatem je dobila povabilo Cirque du Soleil.

    Maria Luiza Arantes França, 24-letna gimnastičarka, je leto in pol del predstave Ovo. FOTO: Jože Suhadolnik
    Najprej je sodelovala pri drugem projektu, del predstave Ovo je dobro leto in pol, je pripovedovala Brazilka, oblečena v kostum čebele. V predstavi tako veliko leti po zraku, na višini kar 15 metrov, kar pomeni, da je zelo pomemben del njenega dela zaupanje soigralcem, ki slonijo na visokih palicah in jo mečejo po zraku. Prav zaupati drugim je bil zanjo najzahtevnejši del treninga, a tudi tega se priučiš, prostodušno pravi mlada akrobatka.

    Obiskala že 57 držav

    Bistveno daljšo kilometrino ima 34-letna Mongolka Nyamgerel Gankhuyak, ki je kontorcionistka (po slovensko »človek guma«) že od osmega leta. Nastopati je začela pri dvanajstih, cirkusu se je pridružila leta 2013, najprej v predstavi Totem, pred dvema letoma je postala del ekipe Ovo.

    V vlogi pajka nastopa Mongolka Nyamgerel Gankhuyag. Foto Marie-andrée Lemire
    Ta predstava je zanjo pomembna predvsem zato, ker ima solistično točko. »Tako imam oder pet minut samo zase,« pravi telovadka, ki nastopa v vlogah belega pajka in kačjega pastirja, kot del spremljevalne ekipe pa še kot muha. Ne le na odru, tudi na potovanjih ima izjemno kilometrino: do zdaj je obiskala 57 držav, ki jih odkriva predvsem skozi hrano. V Sloveniji je do našega pogovora pokusila »kremšnito« in bila navdušena.

    Nyamgerel Gankhuyak tudi pred hotelom izvaja akrobacije, kakršne bi težko pripisali zmogljivostim človeškega telesa. FOTO: Jože Suhadolnik
    V Slovenijo so pripotovali iz Italije, nadaljujejo v Romuniji, Bolgariji in Srbiji – vse do Kazahstana, ko jih čaka nov dvotedenski premor. Sogovornica iz Mongolije ga bo gotovo izrabila za potovanje domov.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast

    Rok Lampe: Imenovanje Stevanovića je poraz za desnico

    Sova, katere naloga je zaščititi suverenost države pred tujimi vplivi, je ugotovila, da je šlo za tuji vpliv, in tega ne moremo kar pomesti pod preprogo.
    Uroš Esih 15. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Madžarska

    Grda ločitev Pétra Magyarja in Judit Varga

    On jo je na skrivaj snemal (in potem objavil) njun pogovor, ona pa ga je obtožila fizičnega in verbalnega nasilja.
    14. 4. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Obtožba

    Narkodilerje vodil svetovni prvak, med njimi tudi Slovenec

    Marko Benzon z vzdevkom Čimpi je bil domnevno kolovodja kriminalcev.
    Boštjan Celec 15. 4. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Ko »prvi vaterpolist v državi« z vrsto manevrov priplava do funkcije

    Ob tokratnih rezultatih državnozborskih volitev v Sloveniji ima figura vaterpolista precej manj posrečeno vlogo.
    15. 4. 2026 | 12:32
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 14. 4. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POSLOVANJE

    Če tukaj škripa, se to hitro pozna

    Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Lani je bilo pri nas obravnavanih več kot šest tisoč kibernetskih incidentov

    Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
    Promo Delo 15. 4. 2026 | 10:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

    Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
    13. 4. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Intervju

    Meritve bodo jasen alarm kakovosti zraka v zaprtih prostorih

    V Sloveniji se premalo zavedamo pomena kakovosti zraka v zaprtih prostorih. S projektom Slovenija, zadihaj želijo v Lunos Slovenija spodbuditi tudi odločevalce.
    Milka Bizovičar 11. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Bruno Glaser

    Med jedrsko energijo, plinom in baterijami: strategija GEN

    Transportna študija je pokazala, da bo treba v projektu Jek 2 popraviti stranske ceste od Kopra do Krškega.
    Borut Tavčar 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Poslovne nepremičnine

    Zmerna rast cen poslovnih nepremičnin

    Že več let traja trend zmanjševanja obsega trgovanja s poslovnimi nepremičninami.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Nove tehnologije

    Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

    Čakajo nas velike spremembe za zaposlene in v organizaciji dela, nujne so premišljene kadrovske politike.
    Milka Bizovičar 10. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Energetika

    Več kot polovica vodov je dotrajanih

    Elektrodistributerji letos z manj naložbami zaradi omejenih investicijskih sposobnosti
    Karel Lipnik 16. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Zlatorog: pohlep in lakomnost človeka nad naravo

    Zlatorog pa nam obenem obuja in pričara čas pradavnine in nekdanjega blagostanja na planetu. Ta je zdaj bolj kot kadarkoli doslej resno ogrožen.
    16. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Arhitektura zaupanja in njen razpad

    Ko dvomimo o tem, kdo je avtor besedila, se hkrati zamaje tudi to, kaj to besedilo sploh dokazuje ter kako ga lahko uporabimo kot dokaz ali argument.
    Sašo Dolenc 16. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    TV namig: Zakaj so oblasti prepovedale Slovanski tarok?

    Motivi izbranih Smrekarjevih tarok kart segajo od slovenskega etničnega prostora do številnih slovanskih narodov ...
    16. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Celjski sejem z novim konceptom

    Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    JE VREDNO?

    Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

    Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
    15. 4. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Električni avto? Zdaj je pravi čas!

    Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:32
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Intervju z Larsom Sudmannom

    BS TALKS – Zakaj dobre strategije propadejo in kako jih rešiti

    Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
    13. 4. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

    Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

    Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
    13. 4. 2026 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    90 % Slovencev dostopa do interneta s telefonom

    Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
    Promo Delo 14. 4. 2026 | 13:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    STRABAG postavlja standarde trajnostne gradbene tehnologije

    STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    NAMIG

    Doživite Hrvaško drugače in brez gneče

    Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Pošta Slovenije: sodobne rešitve za dostavo prihodnosti

    Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
    Promo Delo 15. 4. 2026 | 10:16
    Preberite več

