  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Video
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Podkasti

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Vrednosti baterijskega hranilnika določa strategija upravljanja

    Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
    FOTO: GEN-I
    Galerija
    FOTO: GEN-I
    Naročnik oglasne vsebine je GEN-I
    23. 10. 2026 | 13:26
    10:52
    A+A-

    Delež sončnih in vetrnih elektrarn hitro raste, njihova proizvodnja pa je odvisna od vremenskih razmer in ne sledi nujno dejanski potrebi po električni energiji. Elektroenergetski sistem zato potrebuje prožnost, ki jo zagotavljajo baterijski hranilniki. V Evropski uniji je bilo leta 2025 nameščenih 27,1 GWh novih hranilnikov, kar je 45 odstotkov več kot leto prej, do leta 2030 pa naj bi skupna zmogljivost dosegla približno 750 GWh. Industrijski in poslovni odjemalci pri tem postajajo eden ključnih segmentov rasti.

    Od fiksne cene do trga znotraj dneva

    Še pred nekaj leti so podjetja energijo kupovala s terminskimi produkti po fiksni ceni. Danes se vse pogosteje odločajo za dinamične produkte, vezane na trg za dan vnaprej, pomemben del ustvarjene vrednosti pa nastaja tudi na trgu znotraj dneva. Na trgu za dan vnaprej, kjer se elektrika kupuje in prodaja za naslednji dan, se cene oblikujejo za vsak 15-minutni interval. Zaradi sončne proizvodnje cene opoldne praviloma padejo, zvečer, ko proizvodnja sončnih elektrarn upade, poraba pa ostaja visoka, pa hitro zrastejo. Evropska agencija ACER ocenjuje, da so bila dnevna nihanja veleprodajnih cen leta 2025 približno petkrat večja kot leta 2020.

    Vir: BSP SouthPool, SIPX za dan vnaprej, 30. 6. 2026, urne cene FOTO: GEN-I
    Vir: BSP SouthPool, SIPX za dan vnaprej, 30. 6. 2026, urne cene FOTO: GEN-I

    Na slovenskem trgu je 30. junija 2026 megavatna ura ob 12. uri stala 100,47 EUR, ob 19. pa 1.041,47 EUR. Opoldne shranjena energija je bila zvečer vredna več kot desetkrat toliko. Hranilnik z močjo 1 MW in kapaciteto 2 MWh bi ob upoštevanju izgub s premikom energije v tem dnevu ustvaril približno 1.800 EUR prihodka. Takšen dan je bil izjemen, vsekakor pa ne osamljen primer: septembra 2026 je povprečna razlika med najdražjo in najcenejšo uro dneva znašala 220 EUR/MWh, pri čemer ni bila v nobenem dnevu manjša od 129 EUR/MWh.

    Odstopanja: ko je časa malo, je cena visoka

    Poraba podjetja se le redko natančno ujema z napovedano. Za vsako odstopanje od napovedi se obračunajo stroški izravnave. Odstopanja odjemalcev in proizvajalcev praviloma izravnava dobavitelj, ki manjkajočo energijo dokupi ali presežek proda na trgu znotraj dneva. Časa za izravnave je malo, ponudba omejena, zato na oblikovanje cene pomembno vplivata tudi trenutna razpoložljivost virov in stanje na trgu. Neizravnano stanje se poravna po ceni odstopanj, ti stroški pa se lahko odražajo v končni ceni energije vsakega podjetja.

    Cena odstopanj je 7. julija 2026 ob 18.15 dosegla 13.336 EUR/MWh, kar je bilo več kot šestdesetkrat toliko kot cena za dan vnaprej v isti uri. Le teden pozneje, 14. julija, ob 13.30 je bila globoko negativna, okoli −5.700 EUR/MWh, kar pomeni, da je prilagodljiva poraba v tistem času prinašala prihodek.

    Vir: Borzen, cene odstopanj, julij 2026 (13.336 EUR/MWh točno, druge vrednosti zaokrožene) FOTO: GEN-I
    Vir: Borzen, cene odstopanj, julij 2026 (13.336 EUR/MWh točno, druge vrednosti zaokrožene) FOTO: GEN-I

    Za podjetje s hranilnikom so takšni trenutki priložnost za nižje stroške odstopanj in dodaten prihodek. Vendar jih ni mogoče predvideti dan prej, nanje se je treba odzvati v nekaj minutah. Samostojno trgovanje je za večino podjetij prezahtevno. Poleg registracij in informacijskih sistemov za dostop do trgov zahteva tudi izkušnje, napovedne modele in ekipo, ki trg spremlja 24 ur na dan.

    Tu postane vloga agregatorja ključna. GEN-I vključi hranilnik v svoj regionalni portfelj in ga upravlja z naprednimi algoritmi, ki v vsakem trenutku presojajo, kje njegova zmogljivost ustvari največjo vrednost. Stranka tako pridobi dostop do trgov, ki jih sama praviloma ne bi dosegla, ter pogoje, ki jih omogoča velik in razpršen portfelj.

    Zagotovite si ponudbo po meri

    Nižji stroški z optimizacijo lastne rabe

    Za večino podjetij se vrednost hranilnika začne pri lastni porabi. Hranilnik znižuje konice odjema in s tem stroške omrežnine, ki so neposredno odvisni od obračunske moči. Shranjuje presežke iz lastne sončne elektrarne in jih porabi takrat, ko bi podjetje sicer energijo kupovalo, s čimer poveča delež samooskrbe. Profil odjema prilagaja cenam na trgu in zmanjšuje odstopanja dejanske porabe od napovedi. Ob izpadu omrežja lahko omogoči tudi otočno obratovanje in napajanje ključnih porabnikov. Tudi takšna raba zahteva sprotno optimizacijo obratovanja: stanje napolnjenosti hranilnika mora biti ob pravem času dovolj visoko za pokrivanje vršnih obremenitev in dovolj nizko za prevzem presežkov proizvodnje.

    Dodatni prihodki s trženjem prožnosti

    V režimu trženja prožnosti hranilnik trguje na trgu za dan vnaprej in na trgu znotraj dneva ter zagotavlja sistemske storitve. Sistemski operater prenosnega omrežja ELES za zagotavljanje ravnovesja med proizvodnjo in odjemom zakupuje izravnalne rezerve. Avtomatska rezerva za povrnitev frekvence (aRPF, sekundarna regulacija) se aktivira samodejno v nekaj minutah, ročna rezerva (rRPF, terciarna regulacija) ob večjih in daljših neravnovesjih, rezerva za nadomestitev (RN) pa ob dolgotrajnejših sistemskih izpadih.

    Baterijski hranilnik je za takšno vlogo praktično idealna rešitev. Odzove se v nekaj sekundah, moč prilagaja natančno in v obe smeri, pri tem pa ne posega v proizvodni proces podjetja.

    Dodatne priložnosti odpirata evropski platformi MARI in PICASSO. Gre za skupna evropska trga izravnalne energije, na katerih sistemski operaterji iz več držav skupaj izvajajo izravnavo: MARI za ročno rezervo (rRPF) in PICASSO za avtomatsko rezervo (aRPF). Namesto da bi posamezna država neravnovesja pokrivala zgolj z lastnimi viri, se ponudbe vseh sodelujočih držav razvrstijo na skupni lestvici glede na ceno, nato pa se aktivira najugodnejša. ELES se je platformi MARI pridružil septembra 2026.

    Za slovenske vire prožnosti to pomeni dostop do bistveno večjega trga ter pogostejše in krajše aktivacije, tudi večkrat na dan. S tem se povečuje potencial hranilnikov, hkrati pa tudi krepi konkurenca. GEN-I je kot agregator vse tehnične zahteve platforme MARI izpolnil že pred vključitvijo.

    Zakaj potencialov ni mogoče preprosto sešteti

    Analiza Pexapark za Nemčijo, kjer je baterij bistveno več kot pri nas, prikazuje, koliko bi lahko hranilnik z močjo 1 MW in kapaciteto 2 MWh vsako leto ustvaril na posameznih trgih.

    Vir: Pexapark, Historical Revenue Stack DE; vrednosti približne, odčitane z grafa FOTO: GEN-I
    Vir: Pexapark, Historical Revenue Stack DE; vrednosti približne, odčitane z grafa FOTO: GEN-I

    Struktura prihodkov se iz leta v leto spreminja, z vstopom velikega števila baterij je prihodek iz primarne rezerve RVF skoraj izginil, medtem ko je sekundarna regulacija postala prevladujoča. Ker izračun predpostavlja popolno poznavanje prihodnjih cen, je le teoretični maksimum.

    Še pomembneje pa je, da posameznih potencialov ni mogoče preprosto sešteti. Baterija je ena, njena zmogljivost pa je lahko v določenem trenutku uporabljena le za en namen. Če se je hranilnik opoldne napolnil s cenejšo energijo, je njegova sposobnost sprejema energije ob zahtevi ELES po negativni regulaciji omejena. Moč, rezervirana za sekundarno regulacijo, tako ni na voljo za trgovanje. Vsak dodatni cikel polnjenja in praznjenja pa pospešuje degradacijo baterije.

    Izračuni, ki potenciale posameznih trgov preprosto seštejejo, precenjujejo realen donos. Prava vrednost upravljanja je v sprotnem odločanju, katero priložnost izkoristiti, ne da bi ogrozili oskrbo podjetja ali življenjsko dobo baterije.

    Celovita obravnava: od analize do priporočila

    V GEN-I zato hranilnik obravnavajo kot del energetskega sistema podjetja. Najprej analizirajo 15-minutne meritve odjema, priključno in obračunsko moč, proizvodnjo lastne sončne elektrarne, obstoječe pogodbe in tehnične omejitve lokacije.

    Na tej podlagi simulirajo več scenarijev: hranilnik za lastno rabo, za trženje prožnosti in različne velikosti sistema. Za vsak scenarij pripravijo konkreten izračun prihrankov in prihodkov, potrebne naložbe in vračilne dobe, nato priporočijo rešitev, ki najbolje ustreza potrebam in ciljem podjetja. Hranilnik upravljajo iz nadzornega centra, ki deluje 24 ur na dan, ob tem pa spremljajo stanje baterije za zagotavljanje čim daljše življenjske dobe. Za podjetje to pomeni, da hranilnik deluje kot aktivno upravljano sredstvo, ne da bi za to potrebovalo lastno trgovalno ekipo ali dodatne kadre.

    GEN-I v Bolgariji in Romuniji že upravlja hranilnike s skupno zmogljivostjo več kot 750 MWh. To znanje in izkušnje uporablja tudi pri upravljanju hranilnikov slovenskih podjetij.

    Dogovorite se za strokovni posvet

    FOTO: GEN-I
    FOTO: GEN-I

    Energija iz stroška v aktivno upravljan vir

    Trg električne energije bo v prihodnje še bolj dinamičen, več obnovljivih virov namreč pomeni večje razlike v cenah, povezani evropski trgi pa pogostejše aktivacije. To je pomembna priložnost za podjetja, ki svoj hranilnik upravljajo učinkovito. Hranilnik tako energijo iz stroška spremeni v aktivno upravljan finančni vir, vendar le, če za njim stoji partner, ki pozna trg in pravočasno sprejema prave odločitve.

    Ne odloča velikost baterije. Odloča kakovost upravljanja

    Dogovorite se za analizo vašega profila porabe in simulacijo vrednosti hranilnika. Odkrijte, kakšno vrednost lahko hranilnik ustvari za vaše podjetje, s konkretnim izračunom različnih scenarijev in priporočilom, ki temelji na zanesljivih podatkih.

    Preverite potencial svojega hranilnika

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

    Video
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Verjetno se bo ponovil scenarij solzivca

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o referendumu o interventnem zakonu in nevarnosti, ki preti prihodnosti Slovenije.
    21. 10. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Jezni Francoz, vitki Dončić in LeBron v helikopterju glavne zvezde cirkusa

    Pred novo sezono med košarkarsko elito še bolj zgoščena konkurenca. Nova pravila vplivajo tudi na Luko Dončića, kaj bo z LeBronom Jamesom na vzhodu?
    Nejc Grilc 21. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Zimski regres je delno neustaven, bodo delodajalci tožili?

    Delodajalci pri odmeri zimskega regresa za leto 2025 ne bi smeli biti zavezani upoštevati tudi obdobja zaposlitve pred tem datumom.
    21. 10. 2026 | 11:24
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vrh gospodarstva

    Dvig splošne olajšave na 7500 evrov, za vlado pa sprejemljiv tudi predlog GS

    Prednostne naloge so smotrno razporejanje delovne sile, predvidljivo davčno okolje in čim manj birokracije.
    Karel Lipnik, Janez Tomažič 20. 10. 2026 | 19:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vrednosti baterijskega hranilnika določa strategija upravljanja

    Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
    23. 10. 2026 | 13:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Krožno gospodarstvo
    Vredno branja

    Kako slovenske občine odkrivajo nove priložnosti

    Lokalne skupnosti iščejo nove načine, kako iz obstoječih virov razviti rešitve za okolje, gospodarstvo in prebivalce.
    23. 10. 2026 | 11:02
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRILOŽNOST

    V Avstriji nove priložnosti za Slovence

    Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
    Promo Delo 23. 10. 2026 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj se dogaja v Medexovih laboratorijih? (video)

    Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena.
    23. 10. 2026 | 07:21
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Posledice drage elektrike

    Draga elektrika: ali bomo industrijo zaprli kot rudnike ali ji bomo pomagali

    Jeklarska, kemijska, papirna in druge energetskointenzivne industrije pričakujejo težko leto 2027.
    Nejc Gole 23. 10. 2026 | 13:32
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Finančna elita v Zagrebu. Kaj bo dosegla Slovenija? (foto in video)

    Od evropskega zaostajanja do kriptovalut in novih priložnosti za vlagatelje. Finančna ministra in vodilni predstavniki finančne industrije so v Zagrebu odprli tematike, ki zadevajo tudi Slovenijo.
    23. 10. 2026 | 12:43
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Stroški energije

    Mervar: Podjetja, ki so odlašala z nakupom elektrike, bodo drago plačala

    Elektrika za leto 2027 se je od februarja podražila za več kot 80 odstotkov. Direktor Elesa opozarja na milijonske dodatne stroške za industrijo.
    Borut Tavčar 23. 10. 2026 | 12:08
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Slovenska rešitev za strežbo pijač v hotelih in na križarkah

    Nektar Natura je nišni ponudnik koncentriranih napitkov ter točilnih sistemov, ponudbo dopolnjujejo z vzdrževanjem in servisom.
    Milka Bizovičar 23. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Gen-ipromohranilniki energijeelektrična energijasončne elektrarnebaterijski hranilnikitrg električne energijeomrežnina
    VEČ NOVIC
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Posledice drage elektrike

    Draga elektrika: ali bomo industrijo zaprli kot rudnike ali ji bomo pomagali

    Jeklarska, kemijska, papirna in druge energetskointenzivne industrije pričakujejo težko leto 2027.
    Nejc Gole 23. 10. 2026 | 13:32
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Povratnica v karavno

    Neja Dvornik: Če tekma ne bo po mojih željah, ne želim iskati izgovorov

    Edina slovenska alpska smučarka na sobotnem uvodnem veleslalomu svetovnega pokala v Söldnu se bo skoraj 11 mesecih brez tekem vrnila v tekmovalni ritem.
    23. 10. 2026 | 13:25
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Poljska

    Uveljavitev sprememb je negotova: splav še vedno prepovedan

    Poljski parlament je podprl spremembi zakonodaje, da bi ublažil kaznovanje zdravstvenih delavcev in dovolili splav ob hudih nepravilnostih pri razvoju ploda.
    23. 10. 2026 | 13:22
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Francija

    Streljanje na obrobju Pariza: en mrtev, več ranjenih

    Možakar je streljal iz vozila na mimoidoče; policisti so ga že aretirali. Tožilstvo incident preiskuje kot potencialni teroristični napad.
    23. 10. 2026 | 13:14
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Kozmetična industrija

    Povešena koža po hujšanju z ozempicom postaja nova tržna niša

    Zdravila za hujšanje spreminjajo lepotno industrijo: razvoj izdelkov za povešeno kožo. Francoski kozmetični velikan povečal prodajo in presegel pričakovanja.
    23. 10. 2026 | 13:03
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Poljska

    Uveljavitev sprememb je negotova: splav še vedno prepovedan

    Poljski parlament je podprl spremembi zakonodaje, da bi ublažil kaznovanje zdravstvenih delavcev in dovolili splav ob hudih nepravilnostih pri razvoju ploda.
    23. 10. 2026 | 13:22
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Francija

    Streljanje na obrobju Pariza: en mrtev, več ranjenih

    Možakar je streljal iz vozila na mimoidoče; policisti so ga že aretirali. Tožilstvo incident preiskuje kot potencialni teroristični napad.
    23. 10. 2026 | 13:14
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Kozmetična industrija

    Povešena koža po hujšanju z ozempicom postaja nova tržna niša

    Zdravila za hujšanje spreminjajo lepotno industrijo: razvoj izdelkov za povešeno kožo. Francoski kozmetični velikan povečal prodajo in presegel pričakovanja.
    23. 10. 2026 | 13:03
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRESENETLJIVO

    50 evrov na mesec: izračun, ki vas bo presenetil

    Bi radi začeli investirati? Tudi 30 ali 50 evrov na mesec je lahko začetek. Pri dolgoročnem vlaganju sta pomembna predvsem čas in vztrajnost.
    15. 10. 2026 | 09:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Desetletje zimske glasbene elegance v prestolnici

    Ljubljana bo februarja živela v znamenju vrhunske simfonične in komorne glasbe. Med 10. in 15. februarjem 2027 bo Zimski festival zaznamoval svojo 10. izvedbo.
    Promo Delo 16. 10. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bo pokojnina dovolj visoka za vse življenjske potrebe?

    Kolikšno pokojnino lahko pričakujemo in kaj lahko storimo za finančno varnost? Odgovore bodo 11. novembra na Brdu pri Kranju iskali priznani strokovnjaki.
    23. 10. 2026 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na sodišču so jo izključili, zaposleni pa so bili razočarani

    Letošnja, že 18. konferenca podjetja Mikrografija pod naslovom »Inteligentno poslovanje v praksi – od podatkov do rezultatov«.
    Promo Delo 20. 10. 2026 | 14:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRIHODNOST

    Več kot 1200 kilometrov, ki bodo odločali o naši usodi

    Slovenski prenosni sistem plina povezuje gospodarstvo z Evropo. Plinovodi ga razvijajo za zanesljivo oskrbo, večjo odpornost in nove vire energije.
    Promo Delo 21. 10. 2026 | 13:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAŠČITA

    Kaj vse se dogaja v vašem telefonu, ne da bi vedeli?

    Nevarnost ustavimo že pred vhodom, pomembno pa je tudi, kaj se dogaja na sami napravi.
    16. 10. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ORODJE

    Zakaj bi plačevali, če lahko to dobite brezplačno?

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Delo 19. 10. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Od garažnih začetkov na Jesenicah do prepoznavnosti po vsej državi

    Slovenskega velikana Mimovrste poznamo vsi, a njegovi začetki so bili skromni, zgodba pa danes govori o uspehu.
    22. 10. 2026 | 14:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Največje presenečenje: zavore

    Kaj je na Vranskem presenetilo celo najbolj izkušene voznike?
    19. 10. 2026 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZRAČENJE

    Kako v hladnejših dneh Saša Lendero poskrbi zase?

    S sodobnimi rešitvami nad vlago, plesen in pršice. Jeseni se življenje počasi preseli v notranjost.
    Promo Delo 20. 10. 2026 | 13:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kdo so ljudje v ozadju največjega energetskega projekta v Sloveniji (video)

    Slovenija se pripravlja na največji energetski projekt v svoji zgodovini, ki bi zaznamoval oskrbo z elektriko za več generacij. JEK 2 je v pripravljalni fazi, v kateri več kot 70 strokovnjakov preverja rešitve in pripravlja podlage, potrebne za odločitev o največji energetski naložbi v državi.
    19. 10. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    Pri 21 letih je sprejel odločitev, ki mu je spremenila življenje (video)

    Kot dijak je prišel na prakso, danes pa je del ekipe, ki skrbi, da sodobna proizvodnja teče brez zastojev.
    Promo Delo 22. 10. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Le Primore v Hévízu, razkošje sredi termalne tradicije

    Kaj če bi bil največji luksuz na počitnicah preprosto – čas? Čas za sprostitev, za dobro hrano, za naravo in predvsem za trenutke, ko ni treba nikamor hiteti.
    21. 10. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovensko podjetje, od katerega bi se lahko učili tudi veliki

    Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi.
    13. 10. 2026 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Za živila lahko plačate tudi 500 evrov manj

    Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 14:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Gorenje že drugo leto zapored med 1 % najbolj trajnostnih podjetij na svetu

    Podjetje Gorenje gospodinjski aparati, ki je del skupine Hisense Europe, je že drugo leto zapored prejelo najvišje platinasto priznanje EcoVadis.
    Promo Delo 15. 10. 2026 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Paket res pričakujete. Bi prepoznali lažno sporočilo o dostavi?

    Spletni goljufi ne potrebujejo več slovničnih napak in očitno sumljivih sporočil. Njihove prevare so lahko videti presenetljivo pristne.
    Promo Delo 21. 10. 2026 | 12:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dreame X60 Pro Ultra Complete: tudi skriti kotički ne ostanejo nedosegljivi

    Prah se najraje skriva tam, kjer ga najtežje dosežemo – pod nizkim pohištvom, ob robovih sten in v ozkih kotičkih.
    Promo Delo 23. 10. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Električni avtomobili brez skrbi zaradi dosega? Mercedes spreminja pravila igre

    Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Je čas za nov avto? Naredite korak naprej

    Preverite ugodnosti kampanje Pametna izbira Hyundai, možnosti menjave starega vozila in ponudbo zimskih pnevmatik za en evro.
    23. 10. 2026 | 09:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napisali že več kot dva milijona življenjepisov

    Ko se prijavljaš na delovno mesto, je življenjepis prvi dokument, s katerim se predstaviš delodajalcu, pogosto pa mu priložiš še spremno pismo.
    16. 10. 2026 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mlekarna Celeia predstavlja VEGSI, svojo prvo linijo rastlinskih izdelkov

    VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 11:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Našli so pot do ljudi, ki odločajo o milijonskih poslih

    Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
    Promo Delo 19. 10. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poplava, požar: kakšen bo račun?

    Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
    14. 10. 2026 | 07:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NOVOSTI

    Prihaja velika sprememba: Kako sledimo Slovenci?

    Slovenska podjetja lahko pri zahtevnih tehnoloških projektih računajo tudi na znanje in izkušnje mednarodne skupine, ki povezuje sedem evropskih trgov.
    19. 10. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Mesto, družina ali dolga potovanja? Izberite svoj Hyundai

    Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
    15. 10. 2026 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Kaj morajo delodajalci urediti do leta 2028?

    Delodajalec, ki skrbi za svoje zaposlene, misli tudi na njihovo življenje po upokojitvi. S prispevkom k dodatni pokojnini jim pomaga varčevati za ta leta.
    20. 10. 2026 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Po 15 letih je vodstvo jasno povedalo, kdo je zaslužen za uspeh

    Zgodba o rasti, tehnološkem napredku in nenehnih spremembah je zgodba o ljudeh, ki so s svojim znanjem in predanostjo postavljali temelje razvoja.
    Promo Delo 20. 10. 2026 | 13:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj z obiskom zdravnika tako radi odlašamo?

    Razlogov, zakaj odlašamo z obiskom zdravnika, je veliko. Včasih nas ustavijo različne obveznosti, drugič upamo, da bodo težave izzvenele same od sebe.
    Promo Delo 22. 10. 2026 | 09:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kanadska študija, v kateri so sodelovali Slovenci, s presenetljivimi rezultati

    Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kam s prihranki za prihodnost?

    UniCredit Bank ponuja dostop do skladov onemarkets in naložbenih strategij priznanih svetovnih upravljavcev.
    22. 10. 2026 | 10:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VPRAŠANJE VARNOSTI

    »Pričakujemo, da bodo kmalu ušli izpod nadzora«

    Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
    23. 10. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Andrejeva zgodba: en zob, račun za 1900 evrov

    Težave z zobmi lahko napredujejo, še preden začutite bolečino. Z rednimi pregledi lahko zmanjšate tveganje za zahtevnejše zdravljenje.
    19. 10. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Marsikatero slovensko podjetje tvega več, kot si predstavlja

    Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    KAKOVOST

    Škof: »Japonska zahteva, da se testi izvedejo pri njih« (video)

    Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
    15. 10. 2026 | 10:20
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo