Vrednosti baterijskega hranilnika določa strategija upravljanja

Delež sončnih in vetrnih elektrarn hitro raste, njihova proizvodnja pa je odvisna od vremenskih razmer in ne sledi nujno dejanski potrebi po električni energiji. Elektroenergetski sistem zato potrebuje prožnost, ki jo zagotavljajo baterijski hranilniki. V Evropski uniji je bilo leta 2025 nameščenih 27,1 GWh novih hranilnikov, kar je 45 odstotkov več kot leto prej, do leta 2030 pa naj bi skupna zmogljivost dosegla približno 750 GWh. Industrijski in poslovni odjemalci pri tem postajajo eden ključnih segmentov rasti.

Od fiksne cene do trga znotraj dneva

Še pred nekaj leti so podjetja energijo kupovala s terminskimi produkti po fiksni ceni. Danes se vse pogosteje odločajo za dinamične produkte, vezane na trg za dan vnaprej, pomemben del ustvarjene vrednosti pa nastaja tudi na trgu znotraj dneva. Na trgu za dan vnaprej, kjer se elektrika kupuje in prodaja za naslednji dan, se cene oblikujejo za vsak 15-minutni interval. Zaradi sončne proizvodnje cene opoldne praviloma padejo, zvečer, ko proizvodnja sončnih elektrarn upade, poraba pa ostaja visoka, pa hitro zrastejo. Evropska agencija ACER ocenjuje, da so bila dnevna nihanja veleprodajnih cen leta 2025 približno petkrat večja kot leta 2020.

Vir: BSP SouthPool, SIPX za dan vnaprej, 30. 6. 2026, urne cene FOTO: GEN-I

Na slovenskem trgu je 30. junija 2026 megavatna ura ob 12. uri stala 100,47 EUR, ob 19. pa 1.041,47 EUR. Opoldne shranjena energija je bila zvečer vredna več kot desetkrat toliko. Hranilnik z močjo 1 MW in kapaciteto 2 MWh bi ob upoštevanju izgub s premikom energije v tem dnevu ustvaril približno 1.800 EUR prihodka. Takšen dan je bil izjemen, vsekakor pa ne osamljen primer: septembra 2026 je povprečna razlika med najdražjo in najcenejšo uro dneva znašala 220 EUR/MWh, pri čemer ni bila v nobenem dnevu manjša od 129 EUR/MWh.

Odstopanja: ko je časa malo, je cena visoka

Poraba podjetja se le redko natančno ujema z napovedano. Za vsako odstopanje od napovedi se obračunajo stroški izravnave. Odstopanja odjemalcev in proizvajalcev praviloma izravnava dobavitelj, ki manjkajočo energijo dokupi ali presežek proda na trgu znotraj dneva. Časa za izravnave je malo, ponudba omejena, zato na oblikovanje cene pomembno vplivata tudi trenutna razpoložljivost virov in stanje na trgu. Neizravnano stanje se poravna po ceni odstopanj, ti stroški pa se lahko odražajo v končni ceni energije vsakega podjetja.

Cena odstopanj je 7. julija 2026 ob 18.15 dosegla 13.336 EUR/MWh, kar je bilo več kot šestdesetkrat toliko kot cena za dan vnaprej v isti uri. Le teden pozneje, 14. julija, ob 13.30 je bila globoko negativna, okoli −5.700 EUR/MWh, kar pomeni, da je prilagodljiva poraba v tistem času prinašala prihodek.

Vir: Borzen, cene odstopanj, julij 2026 (13.336 EUR/MWh točno, druge vrednosti zaokrožene) FOTO: GEN-I

Za podjetje s hranilnikom so takšni trenutki priložnost za nižje stroške odstopanj in dodaten prihodek. Vendar jih ni mogoče predvideti dan prej, nanje se je treba odzvati v nekaj minutah. Samostojno trgovanje je za večino podjetij prezahtevno. Poleg registracij in informacijskih sistemov za dostop do trgov zahteva tudi izkušnje, napovedne modele in ekipo, ki trg spremlja 24 ur na dan.

Tu postane vloga agregatorja ključna. GEN-I vključi hranilnik v svoj regionalni portfelj in ga upravlja z naprednimi algoritmi, ki v vsakem trenutku presojajo, kje njegova zmogljivost ustvari največjo vrednost. Stranka tako pridobi dostop do trgov, ki jih sama praviloma ne bi dosegla, ter pogoje, ki jih omogoča velik in razpršen portfelj.

Nižji stroški z optimizacijo lastne rabe

Za večino podjetij se vrednost hranilnika začne pri lastni porabi. Hranilnik znižuje konice odjema in s tem stroške omrežnine, ki so neposredno odvisni od obračunske moči. Shranjuje presežke iz lastne sončne elektrarne in jih porabi takrat, ko bi podjetje sicer energijo kupovalo, s čimer poveča delež samooskrbe. Profil odjema prilagaja cenam na trgu in zmanjšuje odstopanja dejanske porabe od napovedi. Ob izpadu omrežja lahko omogoči tudi otočno obratovanje in napajanje ključnih porabnikov. Tudi takšna raba zahteva sprotno optimizacijo obratovanja: stanje napolnjenosti hranilnika mora biti ob pravem času dovolj visoko za pokrivanje vršnih obremenitev in dovolj nizko za prevzem presežkov proizvodnje.

Dodatni prihodki s trženjem prožnosti

V režimu trženja prožnosti hranilnik trguje na trgu za dan vnaprej in na trgu znotraj dneva ter zagotavlja sistemske storitve. Sistemski operater prenosnega omrežja ELES za zagotavljanje ravnovesja med proizvodnjo in odjemom zakupuje izravnalne rezerve. Avtomatska rezerva za povrnitev frekvence (aRPF, sekundarna regulacija) se aktivira samodejno v nekaj minutah, ročna rezerva (rRPF, terciarna regulacija) ob večjih in daljših neravnovesjih, rezerva za nadomestitev (RN) pa ob dolgotrajnejših sistemskih izpadih.

Baterijski hranilnik je za takšno vlogo praktično idealna rešitev. Odzove se v nekaj sekundah, moč prilagaja natančno in v obe smeri, pri tem pa ne posega v proizvodni proces podjetja.

Dodatne priložnosti odpirata evropski platformi MARI in PICASSO. Gre za skupna evropska trga izravnalne energije, na katerih sistemski operaterji iz več držav skupaj izvajajo izravnavo: MARI za ročno rezervo (rRPF) in PICASSO za avtomatsko rezervo (aRPF). Namesto da bi posamezna država neravnovesja pokrivala zgolj z lastnimi viri, se ponudbe vseh sodelujočih držav razvrstijo na skupni lestvici glede na ceno, nato pa se aktivira najugodnejša. ELES se je platformi MARI pridružil septembra 2026.

Za slovenske vire prožnosti to pomeni dostop do bistveno večjega trga ter pogostejše in krajše aktivacije, tudi večkrat na dan. S tem se povečuje potencial hranilnikov, hkrati pa tudi krepi konkurenca. GEN-I je kot agregator vse tehnične zahteve platforme MARI izpolnil že pred vključitvijo.

Zakaj potencialov ni mogoče preprosto sešteti

Analiza Pexapark za Nemčijo, kjer je baterij bistveno več kot pri nas, prikazuje, koliko bi lahko hranilnik z močjo 1 MW in kapaciteto 2 MWh vsako leto ustvaril na posameznih trgih.

Vir: Pexapark, Historical Revenue Stack DE; vrednosti približne, odčitane z grafa FOTO: GEN-I

Struktura prihodkov se iz leta v leto spreminja, z vstopom velikega števila baterij je prihodek iz primarne rezerve RVF skoraj izginil, medtem ko je sekundarna regulacija postala prevladujoča. Ker izračun predpostavlja popolno poznavanje prihodnjih cen, je le teoretični maksimum.

Še pomembneje pa je, da posameznih potencialov ni mogoče preprosto sešteti. Baterija je ena, njena zmogljivost pa je lahko v določenem trenutku uporabljena le za en namen. Če se je hranilnik opoldne napolnil s cenejšo energijo, je njegova sposobnost sprejema energije ob zahtevi ELES po negativni regulaciji omejena. Moč, rezervirana za sekundarno regulacijo, tako ni na voljo za trgovanje. Vsak dodatni cikel polnjenja in praznjenja pa pospešuje degradacijo baterije.

Izračuni, ki potenciale posameznih trgov preprosto seštejejo, precenjujejo realen donos. Prava vrednost upravljanja je v sprotnem odločanju, katero priložnost izkoristiti, ne da bi ogrozili oskrbo podjetja ali življenjsko dobo baterije.

Celovita obravnava: od analize do priporočila

V GEN-I zato hranilnik obravnavajo kot del energetskega sistema podjetja. Najprej analizirajo 15-minutne meritve odjema, priključno in obračunsko moč, proizvodnjo lastne sončne elektrarne, obstoječe pogodbe in tehnične omejitve lokacije.

Na tej podlagi simulirajo več scenarijev: hranilnik za lastno rabo, za trženje prožnosti in različne velikosti sistema. Za vsak scenarij pripravijo konkreten izračun prihrankov in prihodkov, potrebne naložbe in vračilne dobe, nato priporočijo rešitev, ki najbolje ustreza potrebam in ciljem podjetja. Hranilnik upravljajo iz nadzornega centra, ki deluje 24 ur na dan, ob tem pa spremljajo stanje baterije za zagotavljanje čim daljše življenjske dobe. Za podjetje to pomeni, da hranilnik deluje kot aktivno upravljano sredstvo, ne da bi za to potrebovalo lastno trgovalno ekipo ali dodatne kadre.

GEN-I v Bolgariji in Romuniji že upravlja hranilnike s skupno zmogljivostjo več kot 750 MWh. To znanje in izkušnje uporablja tudi pri upravljanju hranilnikov slovenskih podjetij.

FOTO: GEN-I

Energija iz stroška v aktivno upravljan vir

Trg električne energije bo v prihodnje še bolj dinamičen, več obnovljivih virov namreč pomeni večje razlike v cenah, povezani evropski trgi pa pogostejše aktivacije. To je pomembna priložnost za podjetja, ki svoj hranilnik upravljajo učinkovito. Hranilnik tako energijo iz stroška spremeni v aktivno upravljan finančni vir, vendar le, če za njim stoji partner, ki pozna trg in pravočasno sprejema prave odločitve.

Ne odloča velikost baterije. Odloča kakovost upravljanja

Dogovorite se za analizo vašega profila porabe in simulacijo vrednosti hranilnika. Odkrijte, kakšno vrednost lahko hranilnik ustvari za vaše podjetje, s konkretnim izračunom različnih scenarijev in priporočilom, ki temelji na zanesljivih podatkih.

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