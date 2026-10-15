Vrhunski športniki na dolžnosti: v bazenu in s plastično puško v rokah

V Slovenski vojski je zaposlenih 82 vrhunskih športnikov in trenerjev, od njih jih je 32 danes dopoldne v pokritem olimpijskem bazenu v Kranju izvajalo usposabljanje, ki tudi pritiče poklicu vojaka: bojno plavanje. V bazenu je bilo opaziti vrhunska atleta Kristjana Čeha in Tino Šutej, pa tudi številne tiste, ki jim je voda bistveno bliže, denimo kajakaša na divjih vodah Petra Kauzerja, ki sodi med športnike z najdaljšim stažem zaposlitve v Slovenski vojski. Za ogrevanje je bilo plavanje z vajami, potem so morali pripadniki Slovenske vojske, ki smo jih bistveno bolj navajeni v drugih opravah, naprej obleči vojaške hlače in preplavati bazen, nato še preostali del uniforme, prijeti v roke puške (ne ravno čisto prave, a dovolj težke, da so se lahko kosale s težo diska, ki ga sicer vihti ...