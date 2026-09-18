V Dalmaciji rast primerov sifilisa in gonoreje: »Prišlo je do sprememb v obnašanju«

Med razlogi so spremembe v spolnem vedenju, ki so med drugim povezane tudi s preventivnimi terapijami proti okužbi z virusom HIV. FOTO:

V splitskem kliničnem bolnišničnem centru v zadnjih letih narašča število primerov sifilisa in gonoreje, spolno prenosljivih bolezni, ki sta bili v preteklosti precej redkejši, navaja Jutarnji list.

Nekdaj že pozabljene bolezni

Sklicuje se na besede, predstojnice Klinike za kožne in spolne bolezni v KBC Split, za Dalmatinski portal.

Kot enega od možnih razlogov navaja spremembe v spolnem vedenju, ki so med drugim povezane tudi s preventivnimi terapijami proti okužbi z virusom HIV.

»Eden od možnih dejavnikov povečane pojavnosti v zadnjih letih je ponovno bolj sproščeno spolno vedenje, tudi zaradi tako imenovanih profilaktičnih terapij,« je prepričana.

Gre za terapiji PrEP in PEP, ki ju uporabljajo za preprečevanje okužbe z virusom HIV pri osebah z večjim tveganjem za okužbo. »Ko je HIV na neki način postal kronična bolezen in so kolegi infektologi razmere stabilizirali, so se ljudje znova sprostili, zdaj pa ponovno opažamo porast nekaterih praktično že pozabljenih spolno prenosljivih bolezni,« je navedla. Na število okužb v Splitu pa po njenih besedah verjetno vpliva tudi turizem.

»Pred kratkim sem bila na strokovnem srečanju s kolegi iz Osijeka in povedali so, da v svojih ambulantah spolno prenosljivih bolezni skorajda ne opažajo. Ker smo turistično mesto, smo pri tem zagotovo v ospredju, morda v negativnem smislu, ko govorimo o teh okužbah,« je odgovorila.

Težavo predstavlja tudi odpornost povzročitelja sifilisa proti antibiotikom. Bolezen zdravijo s penicilinom, vendar Vuković opozarja, da bi lahko nadaljnji razvoj odpornosti v prihodnosti omejil možnosti zdravljenja.