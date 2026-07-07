Vročina ne ogroža le ljudi: kaj se pri 35 stopinjah dogaja z vašo hišo?

Vročinski valovi niso izziv le za ljudi, temveč tudi za stavbe. Po nedavnih primerih padca steklenih fasadnih elementov v Nemčiji in na Poljskem strokovnjaki opozarjajo, da lahko ekstremna vročina razkrije skrite pomanjkljivosti objektov. Kako visoke temperature vplivajo na beton, steklo, asfalt, jeklo, aluminij ter lepila in tesnilne mase? Zakaj se lahko pojavijo razpoke, deformacije ali celo odpoved posameznih elementov? In katera gradbena dela se med vročinskim valom pogosto prestavijo, ker bi bila izvedba prenevarna ali nekakovostna?

Na Deloindom.si preberite, zakaj vročina sama po sebi običajno ni glavni krivec za poškodbe stavb, kako prepoznati opozorilne znake na objektu in katera gradbena dela je v času ekstremnih temperatur bolje preložiti.