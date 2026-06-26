Vročina slekla Berlinske filharmonike, francoske kmete pognala v nočno izmeno

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    Jutri bo amfiteater v berlinskem Olympiaparku izgledal drugače kot prejšnja leta - vključno z berlinskimi filharmoniki. FOTO. Reuters
    T. J.
    26. 6. 2026 | 12:00
    3:33
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    Berlinski filharmoniki so zaradi vročinskega vala, ki je zajel Evropo in tudi Nemčijo, sprostili pravila oblačenja za koncert ob koncu sezone. Sezono tradicionalno sklenejo s koncertom v Waldbühne, znamenitem odprtem prizorišču v berlinskem Olympiaparku. Gre za amfiteater med drevjem, ki sprejme približno 22.000 poslušalcev, zato ima koncert bolj sproščeno, skoraj festivalsko vzdušje in velja za enega najbolj prepoznavnih poletnih dogodkov. Jutri ga bo orkester izvedel v sproščenih oblekah, je po poročanju DW sporočila tiskovna predstavnica orkestra. Moški bodo nastopili brez suknjiča in nosili črne majice, za ženske pa tokrat ne bodo obvezni dolgi rokavi. Kljub vročinskemu valu, v katerem naj bi se temperature v nemški prestolnici v soboto povzpele do 41 stopinj Celzija, je tiskovna predstavnica orkestra poudarila, da bo oder zvečer v senci. »Navajeni smo igrati zunaj,« je še dejala.

    Turisti stojijo pred zaprtimi vrati galerije Uffizi in berejo sporočilo z napisom »Zaradi visokih temperatur je muzej dosegel svojo največjo zmogljivost in blagajna bo ostala zaprta do konca dneva«. FOTO: Alberto Pizzoli Afp
    Turisti stojijo pred zaprtimi vrati galerije Uffizi in berejo sporočilo z napisom »Zaradi visokih temperatur je muzej dosegel svojo največjo zmogljivost in blagajna bo ostala zaprta do konca dneva«. FOTO: Alberto Pizzoli Afp

    Evropske države, predvsem pa velika mesta, se z neznosno vročino spopadajo vsaka po svoje. Francoske oblasti so že napovedale prepoved uživanja in prodaje alkohola v javnih prostorih, da bi zmanjšale pritisk na bolnišnice, a v​ročina ni več le zdravstveno ali prometno vprašanje, temveč vse bolj posega tudi v kulturni in turistični utrip celine.  Številne evropske turistične atrakcije – od Eifflovega stolpa in Louvra do galerije Uffizi v Firencah in Atomiuma v Bruslju – skrajšujejo odpiralni čas in odpovedujejo dogodke, denimo brezplačni koncert pred pariško piramido. Tradicionalni slovesnosti menjave straže v londonski Buckinghamski palači in gradu Windsor sta bili v sredo in četrtek celo odpovedani. Priljubljeni londonski muzej Viktorije in Alberta je zaradi ekstremne vročine začasno zaprl tudi več galerij v zgornjem nadstropju in nekatere razstave na svojih lokacijah. Britanske železnice po poročanju Euronewsa uvajajo omejitve hitrosti, da bi zmanjšale tveganje zaradi težav, povezanih z vročino, kot so ukrivljeni tiri in povešene nadzemne električne žice.

    Pričakuje se, da se bo vročinski val v nadaljevanju tedna razširil tudi na druge dele zahodne Evrope, pri čemer so opozorila veljala za Nizozemsko, Belgijo in Nemčijo, kjer naj bi temperature dosegle vrhunec v petek in konec tedna. Od srede so bila izdana tudi opozorila pred hudo vročino za države, vključno s Poljsko, Hrvaško in Madžarsko.

    Južneje, v sredozemskih državah, kot so Grčija, Italija in Španija, lokalne oblasti pogosto izvajajo protokole za ekstremno vročino, ki omejujejo obiske nezasenčenih zgodovinskih najdišč. Julija lani so v Atenah začasno zaprli Akropolo, ko je živo srebro doseglo 42 stopinj Celzija.

    Izgleda, da kljub vročini na žgočem soncu vztrajajo samo še turisti in verniki v Vatikanu.  FOTO:  Yara Nardi Reuters
    Izgleda, da kljub vročini na žgočem soncu vztrajajo samo še turisti in verniki v Vatikanu.  FOTO:  Yara Nardi Reuters

    Evropa seveda nima enotnih ukrepov, kako se spopadati z rekordnimi temperaturami. Po poročanju agencije Reuters so denimo francoski kmetje prešli na nočne izmene, da bi zaščitili delavce in zmanjšali tveganje požarov. 

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