Vročina po Evropi terja tisoče življenj. Zakaj je Slovenija drugačna?

Številne epidemiološke raziskave po svetu potrjujejo povezavo med vročinskimi valovi in povečano umrljivostjo ter večjim številom obravnav na urgenci in sprejemov v bolnišnice. Toda podatki za Slovenijo kažejo nekoliko drugačno sliko. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) vsako leto analizirajo povezanost med vročinskimi valovi in številom umrlih v Sloveniji. Analize zajemajo obdobje od maja do konca septembra, doslej pa so bile opravljene za leta od 1999 do 2023. Rezultati so pokazali, da je od leta 2016 naprej stanje stabilno in ni statistično značilnega povečanja smrti v času vročinskih valov. V obdobju med letoma 1999 in 2015 je bilo nekaj več smrti od pričakovanega v letih 2006, 2007, 2014 in 2015. Vendar je bilo teh presežnih smrti v Sloveniji precej manj kot v nekaterih ...