Vrt kot življenjski slog: JYSK razkriva trende, ki brišejo meje doma

Jutra s kavo na balkonu, popoldnevi v senci in večeri pod zvezdami – danes zunanji prostor živimo prav toliko kot notranjost doma. Terase in vrtovi se spreminjajo v prostore za sprostitev, druženje in majhne vsakodnevne rituale.

Nova kolekcija JYSK to poudarja. Ne gre le za estetiko, temveč za to, kako prostor uporabljamo. To sezono je poudarek na funkcionalnih kosih, ki jih je enostavno kombinirati in se enako dobro obnesejo tako v zaprtih prostorih kot na prostem – meja med notranjostjo in zunanjostjo se briše bolj kot kdaj prej.

Predstavljajte si zunanjo dnevno sobo – s tekstilom in materiali, ki so videti, kot da spadajo v notranjost, vendar so zasnovani tako, da prenesejo zunanje razmere.

Tukaj pride do izraza praktična plat kolekcije:

blazine iz hitro sušeče se pene, ki ne vpijajo vlage

prevleke, odporne proti vodi in madežem

UV-zaščita, ki preprečuje bledenje barv

lahki, mobilni kosi, ki jih lahko preprosto premaknete z vrta v dnevno sobo, ko se ohladi

Posebno razliko ustvarjajo detajli, ki olajšajo vsakdanje življenje. Pri nekaterih sedežnih garniturah je mogoče prevleke enostavno odstraniti in oprati, kar pomeni manj skrbi zaradi madežev in bolj sproščeno uživanje.

Model LILLERSTRØM, na primer, omogoča prav to – praktičnost, ki ni vidna na prvi pogled, jo pa vsekakor čutite ob vsakodnevni uporabi. Naj gre za kavo, ki ste jo polili zaradi hitenja, otroško igro ali večerna druženja, prostor ostaja urejen in pripravljen na nove trenutke.

Z drugimi besedami, ni potrebe po sezonskem »čiščenju« – kosi so zasnovani tako, da trajajo in se prilagajajo vašemu prostoru vse leto.

Še posebej izstopa peščena barva – topla, nevtralna in enostavna za kombiniranje. Za tiste, ki se zaradi vzdrževanja izogibajo svetlim barvam, ponuja JYSK rešitve v obliki trpežnih in enostavno trajnostnih materialov, ki sčasoma ohranijo svoj videz.

Trend RAW BEAUTY: vrnitev k naravi

»Naravne teksture in pomirjujoči odtenki ustvarjajo prostor, v katerem se preprosto počutiš dobro.«

Trend, ki ga navdihuje surova lepota narave, prinaša bogate teksture in paleto, ki združuje morje in kopno. Globoki, hladni toni se združujejo s toplimi in ustvarjajo občutek ravnovesja in miru.

Vse deluje spontano, sproščeno in nevsiljivo – kot da bi prostor uredila sama narava. Materiali so videti naravni in rahlo nepopolni, a hkrati ponujajo visoko stopnjo vzdržljivosti in funkcionalnosti.

Poudarek je na vsestranskih kosih, ki se zlahka prilegajo različnim slogom – in se enako dobro podajo na teraso, balkon ali v dnevno sobo.

Trend RENEWING: novo življenje klasike

»Brezčasen dizajn s trajnostnimi materiali – kombinacija, ki traja več kot eno sezono.«

Ta trend se vrača h klasiki, vendar z modernim pridihom. Preproste linije, nevtralne barve z nepričakovanimi lila in rožnatimi pastelnimi toni ter znane oblike dobijo novo dimenzijo skozi teksture, detajle in subtilen boemski čar.

Poseben poudarek je na recikliranih materialih in vzdržljivosti – izdelkih, ki niso namenjeni sezonski uporabi, temveč so stalen del doma.

Gre za kose, ki se zlahka prilagodijo, ne prevladujejo v prostoru, temveč ga bogatijo – in prav zato ostajajo aktualni leta.

Prostor, ki se prilagaja vam

»To sezono želimo naše stranke navdihniti, da svoj zunanji prostor oblikujejo kot podaljšek doma. Poudarek je na udobju, funkcionalnosti in izdelkih, ki trajajo – skozi več letnih časov in različne potrebe,« je povedala Zvjezdana Sirk Novak, vodja odnosov z javnostmi iz Jyska.

Ne glede na to, ali opremljate majhen balkon ali prostorno teraso, nova kolekcija ponuja rešitve, ki se prilagodijo vašemu življenjskemu slogu – ne obratno.

Ker danes vrt ni več samo vrt in balkon ni več samo balkon.

Je vaš jutranji ritual, podaljšek vaše dnevne sobe, prostor za druženje in majhen pobeg od vsakdanjega življenja.

In kar je najpomembneje – prostor, ki ni le dobro videti, ampak se v njem tudi dobro počutimo.

Naročnik oglasne vsebine je JYSK