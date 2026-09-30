Vsak ima svojega favorita

Biti športni navijač pomeni imeti svojega favorita ali pa vsaj najljubše tri. Pri Formuli 1 je to lahko Max Verstappen, pri košarki Luka Dončić, pri nogometu pa Lionel Messi. Tudi pri kolesarstvu ni nič drugače. Športno navijanje ob svetovnih in domačih etapah odmeva že skoraj po vsaki slovenski hiši, vsak pa zase ve, katerega imena se na lestvici prvakov najbolj razveseli.

Slovenski kolesarji so se v zadnjih letih povzpeli v svetovni vrh. To, kar pravzaprav žene reprezentanco do tako visokih uspehov, pa so vrednote, kot so močan ekipni duh in povezanost, predanost in trdno delo. Recept za zmago torej že imajo, preverjeno pa za slovenske kolesarje tudi deluje. Pa se lahko odločite, kateri od domačih kolesarjev ima največji potencial za zmago na vsaki od kolesarskih dirk?

Prav to vprašanje je pognalo podjetje s področja tehnologij Oasis, uradnega partnerja Kolesarske zveze Slovenije, do priprave brezplačne nagradne igre. Oasis je uradni partner KZS postal maja tega leta, kot partner pa svoje vrednote deli z najuspešnejšimi kolesarji; pri obojih namreč prevladuje zanesljivost ter kakovost in moč vsakega od členov v verigi. Brez trdne povezave vseh sestavnih delov ekipe ni zmagovalne celote, ne v svetu tehnologije ne na zahtevnih kolesarskih trasah.

FOTO: Vid Ponikvar/sportida

Podpora slovenski reprezentanci

FOTO: Oasis

Kdo bo prvi?

Oasis je maja leta 2026 postal uradni sponzor Kolesarske zveze Slovenije, partnerstvo pa sega dlje od najbolj razvpitih kolesarskih dirk, saj svojo podporo namenja vsem slovenskim kolesarskim reprezentancam, podpira pa tudi državno in evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki bo tega oktobra vrhunec letošnje kolesarske sezone. Sodelovanje pa bo še naprej potekalo na različnih dogodkih, z izzivi in nagradnimi akcijami.

Da navijači preizkusijo svoj občutek napovedovanja zmagovalcev, pa na njihovi spletni strani poteka brezplačna nagradna igra, namenjena vsem navijačem in ljubiteljem kolesarstva.

Navijači lahko svoj šesti čut, sposobnosti predvidevanja in znanje o kolesarskih dirkah preverijo z oddajo svoje napovedi zmagovalcev na prihajajočih velikih cestnih dirkah, vključno s prihajajočim evropskim prvenstvom v kolesarstvu.

FOTO: Luka Vovk

Kdo bo prvi, ste se že odločili. Pa bi znali napovedati celotne stopničke ob koncu dirke – kdo bo prvi, drugi in kdo tretji? V žreb za nagrade se lahko prijavite brez težav, saj je vse, kar potrebujete, le e-naslov in nekaj znanja o kolesarstvu. Že ob odprtju uporabniškega računa prejmete prvi listek za žreb, nov listek prejmete vsakič, ko pravilno napoveste rezultat dirke, čez sezono pa listke lahko zbirate. Uporabnik lahko napoved spreminja do ene ure pred začetkom posamezne dirke, celotna kampanja pa zajema pet dirk v sezoni, med njimi Tour, Vuelto, svetovno in evropsko prvenstvo.

Nagrade so različne, glavna je karbonsko cestno kolo Canyon Endurace CF 5, potegujete pa se tudi za podpisan dres slovenske reprezentance, kolesarsko čelado Canyon Stingr CFR in še več.

V času evropskega prvenstva pa obiščite tudi njihovi stojnici na Kongresnem trgu v Ljubljani in v Šenčurju, kjer boste lahko bližje spoznali Oasis.net. Prav tako pa si boste lahko ustvarili karikaturo, ki jo bo v živo s pomočjo umetne inteligence skicirala robotska roka ali pa si z energijo, pridelano na kolesu, zmešali svoj smoothie. Čakajo vas tudi praktične nagrade.

Sodelovanje v nagradni igri krepi podporo slovenskim profesionalnim kolesarjem na prihajajočem evropskem prvenstvu in je hkrati zabaven način, da se s prijatelji in svojci pomerite v znanju kolesarstva in tem, kdo je najbolj zagret navijač, omogočite pa si tudi priložnost, da osvojite eno od nagrad.

Nič vas ne stane, zato oddajte svojo napoved tukaj.

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