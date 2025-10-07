Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

Iz njihovih semen, ki padejo na tla, vzklijejo mlada drevesca. A včasih narava potrebuje pomoč. Obsežne vremenske ujme in požari v zadnjih letih za sabo puščajo večje gole površine, zato je vsak prispevek k obnovi gozda dobrodošel in dragocen.

Letos pomoč za koroške gozdove

Radenska bo letos že šestič poskrbela za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari. V Radljah ob Dravi bodo z droni poskrbeli za obnovo 10.000 m² gozda, uničenega v vetrolomu. Aktivni bodo tudi na Hrvaškem, kjer bodo s prostovoljci v Šibeniku zasadili 10.000 sadik avtohtonega drevja.

FOTO: Radenska

»Na večjih ogolelih površinah pogosto ne ostane dovolj semenskih dreves, ki bi poskrbela za naravno obnovo, ali pa je zeliščni sloj premočan in mlada drevesca zaduši. V takih primerih se naravnemu mladju preprosto ne uspe toliko razviti, da bi sklenilo krošnje. Takrat posredujemo ljudje,« je povedala Lucija Odar, magistrica inženirka gozdarstva, ki sodeluje z Radensko pri obnovi gozdov.

Že manjša dejanja poganjajo velike spremembe

Gozd pomagamo obnoviti s strokovno sadnjo sadik gozdnega drevja, sadike pa zaščitimo pred objedanjem divjadi. V zadnjih letih se kot pomoč pri obnovi obsežnih, strmih ali nedostopnih površin vse pogosteje pojavlja tudi tehnologija brezpilotnih letalnikov oz. dronov. Tako ponovna oživitev gozdnih površin ni prepuščena le naravi, ampak lahko aktivno pogozduje tudi človek.

FOTO: Radenska

»Ponosni smo na prav vsako na novo zasajeno drevo, s katerim obnavljamo gozdove – pljuča našega planeta. Do danes smo jih zasadili že več kot 80.000, z brezpilotnimi letalniki pa na več kot dveh hektarjih površin dodatno priskočili na pomoč naravi. Verjamemo, da smo z našimi pobudami zasejali seme bolj zelene prihodnosti, ki vsako leto še malo zraste in dobi nove dimenzije,« je povedal Marian Šefčovič, izvršni direktor Radenske Adriatic.

K skrbi za gozdove vabijo tudi osnovnošolce

Ko gre za obnovo gozda, vedno gledamo v prihodnost. V gozdu sadimo drevesa, ki si jih želimo imeti v sestoju čez sto in več let. In enako velja tudi za vzgojo novih, ekološko ozaveščenih generacij. Pri Radenski so zato akciji sajenja dreves dodali svež veter v jadra z nagradnim natečajem, s katerim pozivajo osnovnošolce in njihove mentorje, naj razmislijo o pomenu gozdov za našo skupno prihodnost.

FOTO: Radenska

Ustvarjalni natečaj: »Vse, kar posadimo s srcem, uspeva« Da bi osnovnošolce spodbudili k razmisleku, kaj pravzaprav pomenijo drevesa in gozd – za našo sedanjost in prihodnost, so v Radenski zanje pripravili ustvarjalni natečaj, v sklopu katerega se lahko izrazijo v poljubni likovnoustvarjalni tehniki. Avtorska ustvarjalna dela lahko učenci od 1. do 9. razreda osnovne šole pošljejo od 1. oktobra do 12. novembra 2025 – po klasični pošti ali na e-naslov 3srca@radenska.si. Komisija bo med prejetimi deli izbrala pet finalistov, med katerimi bo širša javnost na glasovanju izbrala najboljše oziroma zmagovalno delo. Podrobnosti in pravila nagradnega natečaja najdete na spletni strani Radenske. Link na natečaj: https://www.radenska.si/aktualno/nagradni-natecaj-vse-kar-posadimo-s-srcem-uspeva

Naročnik oglasne vsebine je Radenska