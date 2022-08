Vse, kar morate vedeti kot jadralec začetnik

Lahko vam zaupamo, da ste naleteli na pravo mesto, saj smo za vas pripravili nepogrešljive nasvete, ki jih velja upoštevati, če želite izkusiti nepozabno pomorsko doživetje. Predstavili vam bomo tip jadrnice, za katerega menimo, da je najprimernejši za začetnike, pa tudi seznam nujne opreme, če želite imeti svojo prvo jadralsko izkušnjo čim bolj prijetno. V tem članku boste tako izvedeli prav vse, kar potrebujete, da boste lahko na polno uživali v svoji jadralski avanturi.

Če še niste bili na jadrnici, a bi radi odpluli na jadralsko popotovanje, vam svetujemo, da se najprej pozanimate o možnostih najema jadrnice. Za njihovo vodenje in upravljanje načeloma potrebujete veljaven izpit, lahko pa se odločite tudi za najem jadrnice . Če ne obvladate jadralskih tehnik in vezanja vozlov, potem bo edino pošteno in pravilno, da najamete jadrnico s skiperjem. Ta vas bo varno in zanesljivo popeljal po neznanih morjih. Če pa ste pravkar opravili izpit za upravljanje jadrnice, vam svetujemo, da preverite pestro ponudbo jadrnic, ki je na voljo pri specializiranih ponudnikih, kot je Boataround.

Tukaj boste našli izjemne jadrnice, ki jih lahko najamete. Zaradi praktičnih razlogov vam vsekakor odsvetujemo jadrnice, daljše od 30 čevljev oziroma 10 metrov. Idealno je tako začeti svojo jadralsko kariero z jadrnico, katere trup meri približno 8 metrov.

Zdaj ko veste, kaj iskati, bo vaš jadralski začetek zagotovo lažji. V nadaljevanju pa vam bomo predstavili še vso opremo, ki jo potrebujete za brezskrbno in prijetno jadranje. Za prvo jadralsko pustolovščino vam recimo priporočamo, da se odpravite do kvarnerskih otokov ali pa v Dalmacijo. V vsakem primeru pa odsvetujemo, da bi se odločili za več tednov ali celo mesecev trajajoče potovanje, če niste na morju prepluli več tisoč navtičnih milj. Zagotovo pa bo jadranje v dobri družbi bolj prijetno. Tako boste lahko računali tudi na pare koristnih rok pri manevriranju in odpravljanju morebitnih težav.

Upamo, da se dobro zavedate, da ni treba posnemati solističnih jadralcev, ki se preizkušajo na najbolj ekstremnih jadralskih tekmovanjih, kot je Vendee Globe. Ker so vaše potrebe in želje, predvsem pa tehnično znanje na drugačni ravni, ni treba na krov jemati večmesečnih zalog hrane, zadostuje zgolj za nekaj dni. Pri tem velja imeti v mislih, da lahko pri jadranju porabite tudi več tisoč kalorij dnevno, zato je treba ustrezno skrbeti za pravilen in uravnotežen energijski vnos. Sveže in suho sadje ter oreščki bodo tako postali vaš nepogrešljivi priboljšek. Za zajtrk pa ne pozabite na paštete in druge konzervirane izdelke, ki niso hitro pokvarljivi in jim spreminjajoče se vremenske razmere ne bodo prišle do živega. Ker je mest in pristanišč v Jadranskem morju razmeroma veliko, ni prav nobene potrebe, da bi s seboj jemali pomorski kruh, saj lahko svež kruh kupite skoraj ob vsakem privezu. Vsekakor pa ne smete zanemariti hidracije in poskrbeti, da boste s seboj imeli dovolj tekočine.

Če se odpravljate na jadranje za začetnike, pa ne smete zanemariti pomena kakovostne jadralske opreme. Čeprav prijeten veter na palubi daje lažen občutek svežine, boste hitro spoznali, da je najpomembnejši jadralski pripomoček sončna krema in krema za po sončenju. Dodatno za vsak dan jadranja potrebujete majico z visokim zaščitnim faktorjem in seveda tudi bermuda hlače ali kopalke. Razmere na morju pa so seveda nepredvidljive, zato morate obvezno imeti s seboj tudi nepremočljivo obleko. Ta naj bo z dolgimi rokavi in iz materiala, ki zaustavi veter. Jadralska oblačila pa lahko zaradi prijetnega dizajna nosite tudi ob vsakodnevnih priložnostih, zato boste morda lažje razumeli, zakaj določen kos oblačila stane toliko.

