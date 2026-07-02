Vse kaže, da poroka bo. A Taylor Swift in Travis Kelce je nista javno potrdila

Ameriška mega zvezdnica Taylor Swift je po razkritju, da je zaročena s Travisom Kelcejem, javno naznanila, da bo na poroko povabila prav vsakega, ki ga je kdaj srečala. Šlo je seveda za šalo, vendar ne v celoti, saj na letališču JFK v New Yorku od minule srede zaznavajo izrazito povečan prihod zvezdnikov iz celega sveta - poroka naj bi se odvijala v Madison Square Gardnu.

Med slavnimi gosti, ki so jih opazili na letališču, je tudi britanski voditelj pogovorne oddaje Graham Norton, ki se bo slavja udeležil s svojim možem Jonom McLeodom. Z Otoka je pripotovala igralka Phoebe Waller-Bridge s svojo družino. V New Yorku so opazili tudi sveže poročeno pevko Dua Lipa. Nortonov prihod ni presenečenje, saj je Taylorjevo oktobra gostil v svoji oddaji, ko je pokazala svoj zaročni prstan, povedala, da ji je najbolj stresno pri pripravah prav to, da mora ljudi črtati s seznama povabljencev. Takrat je tudi Nortona v živo povabila na poroko.

Tančice skrivnosti

Kar se tiče samega poročnega obreda, ta je zaenkrat odet v tančico skrivnosti. Poznavalci pravijo, da naj bi se odvijal jutri Poroke se lahko s partnerjem udeležijo le poročeni ali zaročeni gosti. To naj bi povzročilo kar nekaj težav, so so številni njeni bližnji prijatelji, kot je Gigi Hadid, že več let v stabilnih partnerskih odnosih (ona z Bradleyjem Cooperjem), ampak še niso poročene - to pomeni, da bo ubogemu Bradleyju grozi, da bo izvisel. V New Yorku se je znašel tudi Ed Sheeran v družbi Aarona Dessnerja - spomnimo se, da se je Taylor šalila, da bo na sprejemu po poroki težko Sheeranu iztrgati mikrofon iz rok. Morda bo to uspelo drugima nastopajočima Stevie Nicks in Timu McGrawu. Za dobro mero bo prisotna tudi Sabrina Carpenter. Vse to pomeni, da bo poroka eden najbolj pomembnih dogodkov glasbene industrije v zadnjih letih. To pa ni vse, na slavje je povabljena tudi prva peterica košarkarske ekipe Knicks: Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, Mikal Bridges, OG Anunoby in Josh Hart. Nenazadnje je Brunson že večkrat javno potrdil, da je Swiftie.

Tako velika poroka seveda ne bo poceni, že zgolj za policijsko zaščito in pomoč sta odštela 160.000 dolarjev. V ponedeljek so opazili prve kamione, ki so dostavljali najrazličnejšo opremo in preizkusili rdečo preprogo. Iz enega izmed tovornjakov naj bi začeli nositi dele pravljičnega gradu z velikim belim stopniščem. Prav vsako povabilo na poroko je prišlo s podpisom pogodbe o zaupnosti in to še preden je bil razkrit kraj in datum poroke.

Vse kaže, da poroka bo, najverjetneje danes v New Yorku, vendar z eno pomembno malenkostjo: Taylor Swift in Travis Kelce tega javno nista potrdila.