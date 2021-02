Vse na 25 kvadratih

Čeprav si marsikdo težko predstavlja življenje na 25 kvadratnih metrih, pa je to za marsikaterega mladega realnost. A še tako majhen košček doma se da lično in nadvse funkcionalno urediti. Stanovanje za mlado damo in njeno psičko ponuja prav to: veliko skritih domiselnih kotičkov, povezanih v umirjen in subtilen dom. Zasnove interierja sta se lotili arhitektiiniz biroja Ink arhitektura interier.