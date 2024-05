Vse poti vodijo na zeleni obroč Ljubljane

Vrtčevski otroci in šolarji ter dijaki so v minulih dveh dneh že pustili sledi na ljubljanski Poti ob žici, danes so na vrsti še drugi pohodniki vseh starosti in tekači. Pohod po 32,5 kilometra dolgi trasi, kjer je med drugo svetovno vojno italijanski okupator postavil žično ograjo, velja za najbolj množično športno-rekreativno prireditev pri nas in bo po napovedih prirediteljev tudi letos, v svoji že 66. izvedbi, privabil med 30.000 in 40.000 udeleženci.

K omenjenemu številu so lep delež že v četrtek prispevali najmlajši pohodniki; del poti spomina in tovarištva je prehodilo skoraj sedem tisoč vrtčevskih otrok. Včeraj se jim je pridružilo še več tisoč osnovno- in srednješolcev (prijavilo se jih je kar 16.500). Vsaj 15.000 jih pričakujejo še danes, ko bo šlo pohodnikom na roko tudi lepo vreme.

Sodelovanje in tovarištvo

Pohod ob žici je vsako leto priložnost za obuditev spomina na čas, ko je Ljubljano obdajala bodeča žica, ki jo je skupaj z več kot sto bunkerji postavil italijanski okupator. V ta obroč je bila vklenjena kar 1170 dni, od 23. februarja 1942 do 9. maja 1945. Pohod ob žici uradno poteka od leta 1957, čeprav so jih pripravljali že prej, dokončno pa so traso uredili do leta 1985. Pot oziroma pohod ob žici je ministrstvo za kulturo leta 2016 vpisalo v register žive kulturne dediščine.

Za včerajšnji pohod je bilo prijavljenih več kot 16.000 šolarjev in dijakov. FOTO: Matej Družnik

Kjer je nekoč potekala zloglasna žična ograja, je zdaj mestni rekreacijski obroč, rečejo mu tudi zeleni obroč, ki ga ljudje množično obiskujejo vsak dan, posebej izdatno pa v času tradicionalne prireditve, ki se vsako leto začne v četrtek pred dnevom zmage in konča v soboto. Na ta dan je tudi osrednji pohod, ki ga spremlja tek trojk. Kot je povedala Barbara Železnik iz Timinga Ljubljana, je letos prijavljenih 1410 trojk, med njimi 940 za na 12,5- in 29-kilometrsko preizkušnjo, preostalo so šolski teki trojk, nekaj več kot 20 pa je tudi profesorskih trojk.

Tek trojk nima neposrednega tekmovalnega pomena niti primerjave v evropskem ali svetovnem merilu. Pomembni sta namreč sodelovanje in tovarištvo, kajti šteje dosežek vseh treh sodelujočih, tudi tretjega najšibkejšega člena. V zadnjih tednih in dneh je tako potekalo snovanje trojk (in čim bolj kreativnih imen), še včeraj je bilo na spletni strani prireditelja zaznati seznam tistih, ki so še iskali partnerje.

Brezplačni avtobusni prevoz

Največ udeležencev se sicer zbere na pohodu po trasi z osmimi kontrolnimi točkami, ki so hkrati startna in ciljna mesta. Odprta so od 6. do 17. ure, udeleženci pa se lahko vključijo, kjer jim najbolj ustreza. Do kontrolnih točk imajo možnost brezplačnega prevoza z ljubljanskim potniškim prometom, je poudarila Barbara Železnik. Ljudi je prav tako pozvala, da za na pot ne kupujejo vode v plastenkah, ampak pridejo z bidoni, saj so na poti pitniki, uredili pa bodo še tri dodatne točke, kjer si bo mogoče natočiti vodo.

Sklepna prireditev Poti ob žici bo na Kongresnem trgu, začelo se bo že ob 10.30, ko bodo tradicionalno nastopili Partizanski pevski zbor in zbori ljubljanskih osnovnih šol.