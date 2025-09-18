Vseživljenjski MS Office 2021 za samo 31 EUR in Windows 11 za 13 EUR na Keysoff

Vendar pa vseživljenjska licenca za vrhunski paket aplikacij Office 2021 stane kar 250 EUR, če jo kupite neposredno pri Microsoftu. Zdaj pa lahko na Keysoff Septembrska Razprodaja pridobite vseživljenjsko licenco za MS Office Professional 2021 za samo 31,95 EUR (redna cena 249 EUR) s kodo »SKK62«, kar vam skupaj prihrani več kot 90 %. Ta enkratni nakup vam zagotovi Microsoft Office 2021 za vse življenje – brez ponavljajočih se ali naročniških stroškov. Na svoj računalnik boste prejeli naslednje aplikacije: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Teams, Publisher in Access. Ne glede na to, ali vodite majhno podjetje, delate od doma, ste študent ali želite upravljati gospodinjstvo, potrebujete zanesljiva orodja, ki vam pomagajo doseči cilje. Microsoft Office ponuja ene najboljših rešitev, ki jih uporabljajo milijoni posameznikov in nešteta podjetja po vsem svetu. Po nakupu boste prejeli kodo za unovčitev po e-pošti. Podprti so vsi jeziki, vključena pa je tudi brezplačna podpora za stranke.

62-odstotni popust na Microsoft Office (koda: SKK62)

Ker se približujemo koncu podpore za Windows 10, in sicer 14. oktobra 2025, uporaba nepodprtih različic sistema Windows prinaša večja varnostna tveganja. Zdaj je idealen čas, da se pripravite na prihodnost z nadgradnjo na Windows 11 Pro. Vseživljenjsko licenco za Windows 11 Professional lahko dobite za samo 13,66 EUR (namesto 199 EUR) na Keysoffu – neprekosljiva ponudba za najnovejši in najnaprednejši operacijski sistem. Od začetka boste opazili izboljšave, saj vam pomaga povečati produktivnost in omogoča učinkovito večopravilnost, ki jo vaši dnevi običajno zahtevajo. Windows 11 Pro ponuja sodoben vmesnik, optimiziran za večopravilnost, napredna orodja za produktivnost, kot je UI-asistent Copilot, ter varnost na ravni podjetij.

50-odstotni popust za operacijske sisteme Windows (koda: SKK50)

62-odstotni popust za še več Officeov in pakete (koda: SKK62)

Veliki paketi, nepremagljive cene

50-odstotni popust za še več različic operacijskega sistema Windows OS (koda: SKK50）

Računalniška orodja (brez kode za popust)

Keysoff vam ne ponuja le odličnih izdelkov, ampak tudi izvrstne poprodajne storitve. Če boste kupovali na Keysoffu, vam zagotavljajo tudi vseživljenjske poprodajne storitve. Zdaj imate odlično priložnost, da s to ponudbo prihranite denar pri nadgradnji svojega računalnika.

Za svoje visokokakovostne izdelke in profesionalne storitve je Keysoff prejel že 1500 ocen resničnih uporabnikov na strani TrustPilot s povprečno oceno 4,9 in 98 % zadovoljnih strank. Za tehnično pomoč 24 ur na dan in vseživljenjske poprodajne storitve pišite Keysoffu: service@keysoff.com

Kako je lahko tako poceni? Kaj morate vedeti o tem?

Pomembno je vedeti, da obstajata dve vrsti licenc. Komercialne, ki jih je mogoče kupiti tudi na Microsoftovem spletnem mestu, in OEM, kar je kratica za proizvajalca originalne opreme. Po funkcionalnosti sta enaki.

Rabljeni programski ključi se lahko v skladu s sklepom Evropskega sodišča v Evropski uniji prodajajo popolnoma zakonito.

Vendar obstaja razlika v podpori in uporabi med obema različicama. Komercialna različica se lahko uporablja na več računalnikih, različica OEM pa je vezana na strojno opremo, na kateri je bila prvič aktivirana.

Spletna trgovina Keysoff.com prodaja tako imenovane licence OEM.

Keysoff.com vsak dan proda približno 1.500 licenc po vsem svetu. Garancijsko nadomestilo se aktivira le v enem odstotku primerov.

Naročnik oglasne vsebine je Century Genius Ltd.