Všita zgodba o dogodku, ki je za vedno spremenil Anglijo

Najznamenitejši umetniški dokument bitke, ki je za vselej spremenila Anglijo, je domala tisočletje po nastanku prvič znova med Britanci. Medtem ko matični muzej ene najslavnejših tapiserij na svetu prenavljajo, so v Londonu kljub nasprotovanju mnogih izpogajali gostovanje tapiserije iz Bayeuxa. Doslej je le nekajkrat zapustila to francosko mesto, končno je opravila isto pot čez Rokavski preliv kot protagonisti na njej, ki so leta 1066 odločili bitko pri Hastingsu. Boj na tapiseriji opisujejo takole: 14. oktobra 1066 najprej napadejo normanski lokostrelci, nato jim v dolgi koloni sledi konjenica, ki se požene nad angleško pehoto, zaščiteno z zidom ščitov. Mrtvih je toliko, da zapolnijo cel spodnji rob tapiserije. Boji so siloviti, konji padajo, okončine so odsekane … Kralj Karel III., ki ...