Vučićeva najljubša TV-voditeljica zapustila Srbijo

Srbska televizijska voditeljica Jovana Jeremić, znana po javni podpori srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću in njegovi Srbski napredni stranki, je po parlamentarnih volitvah odpotovala iz Srbije. Na dan volitev je praznovala 36. rojstni dan, pred odhodom pa je na družbenih omrežjih objavila, da je oddala svoj glas. Nato se je s partnerjem odpravila na počitnice v toplejše kraje, od koder je objavila fotografije z bazena, plaže in večernega izhoda. Njeno potovanje je vzbudilo pozornost balkanskih medijev predvsem zaradi časovne bližine volitev, vendar voditeljica ni navedla, da bi bil odhod povezan z njihovim izidom. Jeremićeva je po izobrazbi pravnica, a je poklicno pot nadaljevala v medijih. Televizijsko kariero je začela na televiziji Happy, leta 2021 pa je prestopila na televizijo ...